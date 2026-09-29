Kammermusikkonsert. Med age for det gamle og kraft til det nye. Norsk modernisme og samtidsmusikk.

Ved inngangen til det 20. århundre utviklet musikken i Europa seg i flere retninger, den nye musikken reflekterte den dramatiske samtiden. Komponister som Arnold Schönberg, Claude Debussy, Igor Stravinskij og Bela Bartok søkte nye musikalske uttrykk, samtidig vokste jazz og blues fram som viktige inspirasjonskilder. Flere unge norske komponister ønsket å utvikle et personlig tonespråk uten å videreføre stilen til Edvard Grieg direkte.

Flere av komponistene studerte i utlandet og tok med seg nye impulser hjem. Møtet med et konservativt norsk musikkmiljø og et publikum som i begrenset grad var fortrolig med den nye musikken, ble ofte konfliktfylt. Musikken stilte nye krav til lytterne, og mange møtte den med skepsis. Så seint som på 1920-tallet kunne selv Johannes Brahms’ harmonikk oppfattes som påfallende dissonerende i enkelte norske musikkmiljøer. Dette førte til at flere av verkene sjelden ble framført og hovedsakelig ble kjent blant spesielt interesserte. I dag har fortsatt mange til gode å oppleve hvor interessant, uttrykksfull og mangfoldig denne musikken er.

Møtet med de unge komponistenes nye uttrykksformer ble derfor ofte konfliktfylt. Fartein Valens musikk møtte særlig sterk motstand. Uroppførelsen av Ave Maria op. 4 i Kristiania i 1923 utløste en av de mest omtalte musikkdebattene i norsk musikkliv, og det skulle gå flere år før nye verk av Valen igjen ble fremført i hovedstaden. Senere ble musikken hans i større grad anerkjent, både i Norge og internasjonalt.

Komponistene som står på programmet, representerer alle forskjellige retninger innenfor det 20. århundres norske modernisme. Med unntak av Bertil Palmar Johansens nye verk ligger manuskriptene til verkene i Nasjonalbibliotekets arkiv.

Program:

Fartein Valen: Strykekvartett op. 10

Olav Kielland: Strykekvartett op. 22

Finn Mortensen: Strykekvartett op. 50 (1. gang).

Suite for fem solo blokkfløyter og strykekvintett op. 48

Bertil Palmar Johansen: «En fortelling fra kysten» for altblokkfløyte og strykekvartett (1. gang).

Utøvere:

Ensemble Fragaria Vesca

Tor Johan Bøen, fiolin

Inga Gorset, fiolin

Bénédicte Royer, bratsj

Benjamin Lund Tomter, cello

Caroline Eidsten Dahl, blokkføyter

Christian Henriksen, kontrabass

Fragaria Vesca ble grunnlagt av Tor Johan Bøen i 2006, og er et fleksibelt kammermusikkensemble viet fremføring av musikk fra forskjellige stilarter og epoker på originalinstrumenter. Repertoaret strekker seg fra barokken og frem til det 20. århundre. Den grunnleggende motivasjonen for denne tilnærmingsmåten er at historisk informerte fremføringer på tidsriktige instrumenter er med på å sette musikken i dens naturlige sammenheng. Ensemblets prosjekter er ofte knyttet til nytt musikalsk forskningsarbeid.

Ensemblet har medvirket ved bl.a. Fartein Valen-festivalen, Gloger-festspillene, Oslo kammermusikkfestival og Telemarkfestivalen. Det har gjort innspillinger av Geirr Tveitt, Fartein Valen, David Monrad Johansen, Halfdan Cleve og Olav Kiellands kammermusikk for plateselskapet Simax Classics. I 2016 ble de nominert til Spellemannsprisen for innspillingen av David Monrad Johansens kammermusikk.

Konserten er støttet av Kulturrådet, Fond for utøvende kunstnere og Norsk komponistforening.

Biletter betales i døren eller VIPPS til #62428