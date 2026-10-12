Kammerkoret Ymir synger Bach & Pärt
På denne konserten synger Ymir et vakkert og spenstig program med musikk av Johann Sebastian Bach og Arvo Pärt. Både Bach og Pärt bruker en streng komposisjonsform for å uttrykke dyp menneskelighet og åndelighet, og tilnærmer seg det fra hver sine århundrer ut fra den hellige treklangen. Velkommen til en konsert med bønn om fred.
Erik Dippenaar, Gunnar Hauge og Fredrik Aske Blikeng spiller continuo.
Kammerkoret Ymir dirigeres av Tone Bianca Sparre Dahl.
Billetter kan kjøpes via Ticketco eller i døra (kun kort/Vipps).