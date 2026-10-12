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Kammerkoret Ymir synger Bach & Pärt

Når

08.11.2026 kl. 19:00

Prisinfo

Ordinær 250,-

Billetter
Om arrangøren

Kammerkoret YMIR ble startet i 2018. YMIR er det norrøne navnet på ur-jotnen, opphavet til alt liv på jorda. Det er også navnet på en av Saturns måner. Det er et kraftfullt navn som gir en god beskrivelse av intensjonen for koret, som er å synge den store og flotte kormusikken som ble skrevet på 1900-tallet. Koret har siden 2020 mottatt støtte fra ordningen for kor og vokal-ensembler på et særlig høyt kunstnerisk nivå.

Fylke

Oslo

På denne konserten synger Ymir et vakkert og spenstig program med musikk av Johann Sebastian Bach og Arvo Pärt. Både Bach og Pärt bruker en streng komposisjonsform for å uttrykke dyp menneskelighet og åndelighet, og tilnærmer seg det fra hver sine århundrer ut fra den hellige treklangen. Velkommen til en konsert med bønn om fred.

Erik Dippenaar, Gunnar Hauge og Fredrik Aske Blikeng spiller continuo.

Kammerkoret Ymir dirigeres av Tone Bianca Sparre Dahl.

Billetter kan kjøpes via Ticketco eller i døra (kun kort/Vipps).

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