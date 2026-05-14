Irsk sommerkonsert med singer-songwriter Étáin

Når

10.06.2026 kl. 18:00

Prisinfo

100 kr/ 200 kr

Billetter
Om arrangøren

An Iorua – Irsk kultursenter er en frivillig organisasjon som jobber for å fremme irsk kultur og fellesskap i Norge, samt kulturelle samarbeid mellom Irland og Norge.

Våre aktiviteter er åpne og inkluderende – uavhengig av folks nasjonalitet og bakgrunn.

Fylke

Oslo

Vi feirer forsommeren med en irsk singer-songwriter-konsert!

Bli med inn i Étáins musikk – varm og stemningsfull, inspirert av Laurel Canyon-folk og med tydelige keltiske røtter. Étáin skriver låter med fokus på historiefortelling og ærlige følelser, og legger stor vekt på både tekst og fremføring for å skape nærhet og innlevelse.

Konserten er støttet av Government of Ireland – Emigrant Support Programme.

Celebrate summer with a concert featuring Irish singer-songwriter Étáin.

Let yourself be wrapped up in Étáin’s sound. A sound that evokes all the warmth of Laurel Canyon folk yet burns bright with Celtic spirit. With a songwriting style that is centred in storytelling and a disarming flow of vulnerability, she approaches her work like a diligent craftswoman, perfecting her writing and delivery to derive the most emotion out of even the smallest of movements.

The concert is supported by Government of Ireland – Emigrant Support Programme.

