Irsk sommerkonsert med singer-songwriter Étáin
Vi feirer forsommeren med en irsk singer-songwriter-konsert!
Bli med inn i Étáins musikk – varm og stemningsfull, inspirert av Laurel Canyon-folk og med tydelige keltiske røtter. Étáin skriver låter med fokus på historiefortelling og ærlige følelser, og legger stor vekt på både tekst og fremføring for å skape nærhet og innlevelse.
Konserten er støttet av Government of Ireland – Emigrant Support Programme.
Celebrate summer with a concert featuring Irish singer-songwriter Étáin.
Let yourself be wrapped up in Étáin’s sound. A sound that evokes all the warmth of Laurel Canyon folk yet burns bright with Celtic spirit. With a songwriting style that is centred in storytelling and a disarming flow of vulnerability, she approaches her work like a diligent craftswoman, perfecting her writing and delivery to derive the most emotion out of even the smallest of movements.
The concert is supported by Government of Ireland – Emigrant Support Programme.