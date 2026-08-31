FINALE – Oslo Operafestivals siste åpningskonsert

Earlybird-tilbud frem til 7. september.

I 2006 gikk den aller første Oslo Operafestival av stabelen. Siden den gang har hundrevis av sangere og musikere vært med på å fylle Oslo med opera – på store og små scener, på trikken, i kirker, på puber, ute i byrommet og på steder der man kanskje ikke forventer å møte en operasanger.

Når vi nå samler rundt 14 av landets fremste operasolister og tre pianister til denne konserten, er det derfor ikke tilfeldig hvem som står på scenen.

Noen har vært med oss helt siden starten i 2006. Andre har sunget store hovedroller i våre helaftens operaproduksjoner. Og noen møtte vi da de var helt unge sangere på vei inn i yrkeslivet – og har siden fulgt dem videre til store scener og internasjonale karrierer. Flere av disse står på andre scener i kveld og kan derfor ikke være med her.

Gjennom 20 år har festivalen ønsket å bringe opera ut til folk, gi unge sangere en scene og samtidig presentere noen av våre aller fremste utøvere. Mange av dem har kommet tilbake til oss igjen og igjen gjennom årene. Det setter vi umåtelig stor pris på.

Det blir gjensyn, store stemmer, kjente operaperler – og en feiring av menneskene som har vært med på å skape Oslo Operafestival gjennom 20 år.

Og aller viktigst: Ingen festival uten publikum. Dere har vært med oss gjennom 20 år og har vært helt avgjørende for at Oslo Operafestival har kunnet leve så lenge.

Selv om vi nå legger ned Oslo Operafestival etter 20 fantastiske år, betyr ikke det at operaeventyret er over. Opera til folket fortsetter – og i årene som kommer blir det både spennende forestillinger, konserter og helt nye konsepter.

Vi håper dere blir med oss videre!

MEDVIRKENDE

Sopraner

Birgitte Christensen

Caroline Wettergreen

Lina Johnson

Lise Granden Berg

Mariann Fjeld-Solberg

Victoria Randem

Mezzosopraner

Siv Oda Hagerupsen

Tone Kummervold

Tenorer

Kjetil Støa

Markus Bjørlykke

Thomas Ruud

Barytoner

Audun Iversen

Jørgen Backer

Yngve Søberg

Pianister

Dorina Koamani Haslum

Reza Aghamir

Stefan Ibsen Zlatanos

Billetter

Du kan kjøpe billetter ved inngangen samme dag fra ca 18.30.

Likevel vil du være garantert billett, anbefaler vi å kjøpe denne gjennom TicketCo.

Dersom det er utsolgt på TicketCo kan du ta kontakt på på sms samme dag, da vi av og til får avbestillinger. Send sms til 95 23 24 01.

Vi har ikke plassbilletter, så vi anbefaler å møte opp når dørene åpner kl 14.30 på selve konsertdagen, slik at du kan reservere gode sitteplasser.

Adresse

Karl Johans gate 47

Bruksanvisning for billettbestilling

Når du har kommet inn på siden til TicketCo, velger du først antall billetter, deretter trykker du på den gule knappen hvor det står «BESTILL».

Deretter trykker du «FORTSETT».

Du kommer nå til en meget enkel registrering (registrer kun ett navn på alle billettene, så sparer du masse tid).

Til slutt kommer du til en betalingsside, der du trenger Bank-ID for å få betalt.

Hvis du av en eller annen grunn ikke får til å bestille billetter via TicketCo, kan du sende en

e-post til: info@operatilfolket.no

PublikUng

PublikUng er en organisasjon som senker terskelen blant unge for å gå på opera og konserter med klassisk musikk. Visjonen er å spre interessen for disse kulturformene og gjøre dem mer tilgjengelig for dem mellom 18 og 30 år. PublikUng har nå i underkant av 2000 medlemmer og det koster kun kr 50 å bli medlem. Den eneste regelen er at dersom du har mottatt gratis eller veldig billig billett til en konsert/forestilling, er påmeldingen bindende. Du MÅ da benytte deg av billetten din. Gjør du ikke det, vanker det dessverre en bot. Det er alltid lang venteliste og en annen som vil gå i ditt sted, hvis du ikke kan. Gi oss derfor beskjed dersom du ikke benytter billetten din likevel. Du kan gi den til en venn også.

Meld deg på via publikung.no

Bli medlem i Opera til folket

Medlemskap har en engangspris på kr 250 og gir deg bl.a. rabatterte billetter på de fleste billetter på Gamle Raadhus Scene! Ved påmelding vil du få tilsendt en e-post med betalingsinfo. Gå inn på forsiden til Opera til folket og meld deg på. Scroll helt nederst på siden.