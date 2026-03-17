Et undrende musikalsk performance-foredrag av og med Sean Bell og Kristin Bolstad. Etter tekster av Kurt Johannessen.

ER EG EIN FROSK? er spørsmålet som blir stilt i dette musikalske performance-foredraget der statistikk- og forskingsmateriale fra Sean Bell og Kristin Bolstad sine egne kunstnerskap utfolder seg sammen med musikalske kommentarer og krumspring. Uventa melodiske grep, polyrytmikk, fengende rytmer og brå skifter vil prege det musikalske materialet, som sammen med performative element og mer eller mindre empiriske undersøkelser og voteringer, tar opp i seg det abstrakte, surrealistiske, undrende og humoristiske.