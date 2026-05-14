Ektefolk pres: Trine Harbak

«Så bra och cool och som en kvinnlig Leonard Cohen. Skitbra!!»

– Stefan Sundström

Visesanger Trine Harbak har de siste årene markert seg som en tydelig stemme på den nordiske visescenen. Debutalbumet hennes, «Da æ va av skog», har blitt beskrevet som en av årets aller beste debuter og har havnet på flere kritikeres årsbeste-lister.

«Harbak har laga eit album som minner oss på kva visesjangeren eigentleg er, og at me kanskje hadde gløymt nett det. Til no,» skriver Tor Martin Bøe i Dag og tid.

Hun tar gitaren på ryggen og trekkspillet i hånda og slenger innom Folk i Storgata med saltvann, skog og viser om lys og mørke den 31. mai.

Dørene åpner kl 18:00. Konsertstart kl 19:00. Billetter må kjøpes på forhånd!