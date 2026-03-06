Ektefolk pres: Orsak:Oslo

Orsak:Oslo er et norsk–svensk instrumentalband som blander post-rock, krautrock, doom og psykedelisk rock til et tungt, melankolsk lydbilde preget av hypnotisk repetisjon, filmatisk spenning og en tydelig nordisk noir-atmosfære.

Etter den kritikerroste debuten «In Irons» (2023) har bandet bygget seg et voksende, lojalt publikum over hele verden. Deres andre album, «Silt and Static» (2025), markerer et dristig steg videre inn i et mørkere, tyngre og mer omsluttende lydbilde. Kritikere omtaler Orsak:Oslo som en av de mest overbevisende samtidsaktørene i den nordiske undergrunnsscenen.

«There’s nothing like going all-out epic on an opening track, and that’s what precisely what Orsak:Oslo do here (…) Hell yes! You feel this.»

– Aural Aggravation

«It’s beautiful, and it’s impossible not to feel full of grief as the final guitar notes ring out.»

– Out Of Rage

«…the chill psych sound they grab hold of and never let go makes it painful to press the pause button and almost impossible not to keep the repeat button lit up till your phone battery goes dead.»

– Treble

Dørene åpner kl 18:00. Konsertstart kl 19:00. Billetter må kjøpes på forhånd.