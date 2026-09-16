Ektefolk pres: Jonas Brekke

Jonas Brekke er en av Midt-Norges mest markante og spennende artister kjent for sin særegne stemme, sterke låter og intense scenetilstedeværelse. Brekke beveger seg sømløst mellom americana, heartland-rock og moderne indiepop, med låter som treffer både publikum og anmeldere langt utover Trøndelag.

Etter gjennombruddsalbumet «Tomorrow’s Avenue» har han spilt for fulle hus over hele landet, samt festivaler som Pstereo, Trondheim Calling, Parkenfestivalen, Roots-festivalen, Oslo Americana Festival, Nidaros Blues og Dark Season Blues Festival.

I april slapp han det etterlengtede albumet «The Price of Progress», et ambisiøst og utforskende album som kombinerer rå og intim singer-songwriter låter med drivende rock, store refrenger og moderne indieuttrykk.

Pressen har latt seg begeistre:

«Satser stort og lander perfekt. Han synger som om alt avhenger av det. Jonas Brekke er en særdeles spennende liveartist, med en stemme som kan fylle stadioner.

– Kristina Bye, Adresseavisen

«Jonas Brekke tør å utforske, utfordre sjangrer og utvide musikkuttrykket – uten at det går på bekostning av det ærlige og ekte.»

– Øyvind Rønning

«Jonas Brekke er et usedvanlig talent – og med sitt nye album har han levert et av årets beste norske album.»

– Tormod Reiersen

«Dem det er naturlig å sammenligne Brekke med er folk som Bruce Springsteen og Neil Young. Jeg mener ikke å påstå at han er der, men det er slike folk man må ty til når man skal finne referanser. Brekke har noe genuint eget, og han lager låter som virkelig treffer.»

– Ole Jacob Hoel, Adresseavisen

Live leverer Jonas Brekke konserter med intensitet, nerve og varme. Låtene spenner fra det nedstrippede og sårbare til det storslåtte og energiske – alltid formidlet med en tilstedeværelse som gjør inntrykk. Dette blir en kveld med sterke melodier, ektefølt formidling og en artist som er i ferd med å ta steget opp blant de virkelig store norske låtskriverne.

Dørene åpner kl 18:00. Konsertstart kl 19:00. Billetter på Hoopla.