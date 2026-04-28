Ektefolk pres: David Rovics (US)

03.05.2026 kl. 18:00

200,-

Folk i Storgata er Oslos hyggeligste pub, kjent for eksklusive intimkonserter såvel som byens råeste bakgårdsscene.

Oslo

Musikk er motstandskampens bankende hjerte, mener den radikale protestsangeren David Rovics. 3. mai tar han turen fra «the belly of the beast» – Donald Trumps USA – for å spille en eksklusiv intimkonsert hos Folk.

Med sterke røtter i den amerikanske folk-tradisjonen og et skarpt blikk på verden rundt oss, leverer Rovics konserter som både berører, inspirerer og utfordrer. Gjennom sin lange karriere har han turnert verden over og blitt kjent for sine sanger om sosial rettferdighet, fred og solidaritet. Enten du kjenner musikken hans fra før eller oppdager ham for første gang, er dette en konsertopplevelse du ikke vil gå glipp av!

«If the great Phil Ochs were to rise from the dead today, he would probably be hailed as the new David Rovics.»
– Andy Kershaw, BBC

«Listen to David Rovics.»
Pete Seeger

«I’m a big fan.»
– Tom Morello, Rage Against the Machine

+ Support: Jonas Wiksén
Jonas Wiksén er en spennende røst i Oslos låtskrivermiljø. Han fremfører sosialrealistiske skildringer, mørke betroelser og forvridde kjærlighetserklæringer, ofte med humor som våpen.

Dørene åpner kl 18:00. Konsertstart kl 19:00. Kun 40 billetter!

