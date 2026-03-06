Ektefolk

Ektefolk pres: Ane Bjerkan

12.04.2026 kl. 18:00

200,-

Folk i Storgata

Oslo

Ane Bjerkan krysser linjene mellom pop, folk og eksperimentell musikk – alltid med sin helt egen signatur. Denne ettermiddagen møter du henne alene på scenen, kun med stemme og indisk harmonium.

Ane kommer fra Inderøy og er nå basert i Oslo. Hun debuterte med det kritikerroste «Nothing But Cherry Blossoms from now on» (2017), fulgte opp med «Vagō» (2021), og ga i 2024 ut «Eynni Idri (the inner island)» – et album omtalt som både «jordnært og svevende», med et «glassklart og detaljert lydbilde». Hun har også utgitt EP-ene «Songs for Jirka» og «Winter Grit».

Dørene åpner kl 18:00. Konsertstart kl 19:00. Billetter må kjøpes på forhånd.

