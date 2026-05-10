Ekstra Lunsj med kultur: Sorgenfri – fløytekongens fristed

Han ble slått av sin far, og måtte se elskeren bli henrettet. Som voksen ble han en fryktet krigsherre, men kanskje beholdt Frederik den Store allikevel sin kunstneriske sjel? Vi leter etter hans skjulte sider i musikken fra slottet Sans Souci (Sorgenfri).

Frederik den Store regnes som en av Tysklands mektigste herskere gjennom tidene. En tyrann, men også en reformator og nasjonsbygger. Men hvordan kan vi forene dette bildet av med den unge, lekne, homofile, kunnskapstørste, filosofiske og humanistiske unggutten han var? I denne forestillingen vil vi fortelle historien og fundere på hvordan han ble som han ble.

Sans Souci

Konserten heter Sorgenfri, etter navnet som «fløytekongen» ga sitt landlige slott i Potsdam, Sans Souci. Her kunne han puste ut og omgi seg med musikere, komponister og andre kulturpersoner. I dette programmet går vi inn i musikken han omga seg med og forteller den opprivende og gåtefulle historien om hans liv.

Medvirkende

Torun Torbo, fortelling og fløyte

Gunnhild Tønder, cembalo

Foto: Eirik Os Simensen

Billetter

Kjøpes via TicketCo eller i døren fra 30 minutter før forestilling.

Adresse

Gamle Raadhus Scene, Christiania torv 1

Det oransje huset til høyre for deg når du står med ryggen til statuen av HANSKEN på Christiania torv og ser nedover Rådhusgaten mot Operaen. Rett ved siden av Rådhusgata 30. Ingangsdøren er stor og rød og har messinghåndtak.

Bruksanvisning for billettbestilling

Når du har kommet inn på siden til TicketCo, velger du først antall billetter, deretter trykker du på den gule knappen hvor det står «BESTILL».

Deretter trykker du «FORTSETT». Du kommer nå til en meget enkel registrering (registrer kun ett navn på alle billettene, så sparer du masse tid).

Til slutt kommer du til en betalingsside, der du trenger Bank-ID for å få betalt.

Hvis du av en eller annen grunn ikke får til å bestille billetter via TicketCo, kan du sende en e-post til: info@operatilfolket.no

Bli medlem i Opera til folket/Gamle Raadhus Scene

Medlemskap har en engangspris på kr 250,- og gir deg bl.a. rabatterte billetter på de fleste billetter på Gamle Raadhus Scene! Ved påmelding vil du få tilsendt en e-post med betalingsinfo. Gå inn på forsiden til Opera til folket og meld deg på. Scroll helt nederst på siden.