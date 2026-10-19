Ås jazz: Arild Andersen Group

Kulturhuset byr på konserter, teater, kino og andre kulturopplevelser gjennom hele året, med både etablerte artister og nye stemmer på programmet.

Ås kulturhus ligger midt i Ås sentrum, bare noen minutters gange fra togstasjonen og rundt 17 minutter med tog fra Oslo S.

En av norsk jazz’ store legender møter tre av landets mest markante musikere i en konsert som forener lyriske melodier, rytmisk energi og improvisatorisk frihet.

**Arild Andersen Group** består av bassist Arild Andersen, saksofonist Marius Neset, pianist Helge Lien og trommeslager Håkon Mjåset Johansen. Fire musikere med sterke individuelle uttrykk og omfattende internasjonal erfaring.

Arild Andersen har vært en sentral skikkelse i norsk og internasjonal jazz siden 1960-tallet. Han begynte tidlig å spille med Jan Garbarek, Terje Rypdal og Jon Christensen, og har siden samarbeidet med storheter som Sonny Rollins, Chick Corea, Stan Getz, Don Cherry og Pat Metheny. På 1980-tallet etablerte han det legendariske bandet Masqualero.

I denne gruppen har Andersen samlet tre av sine favorittmusikere fra en yngre generasjon:

**Marius Neset – saksofon**

En internasjonalt anerkjent saksofonist og komponist med en særegen spillestil som beveger seg fra eksplosiv rytmisk kompleksitet til vakre, lyriske melodier.

**Helge Lien – piano**

En av Norges fremste jazzpianister, kjent for sitt melodiske og nyanserte spill. Med inspirasjon fra blant andre Bill Evans, Keith Jarrett og Brad Mehldau har han utviklet et personlig uttrykk som har høstet internasjonal anerkjennelse.

**Håkon Mjåset Johansen – trommer**

En allsidig og ettertraktet trommeslager som har samarbeidet med blant andre Trondheim Jazzorkester, Bugge Wesseltoft og Nils Petter Molvær.

Sammen skaper kvartetten musikk med stor spennvidde – fra lyriske og ettertenksomme partier til kraftfulle, rytmiske improvisasjoner. Her møtes fire sterke musikalske personligheter i et samspill preget av energi, lydhørhet og spilleglede.

En del av Ås jazz 2027

Konserten er en del av **Ås jazz**, en årlig jazzfestival i Ås kulturhus som samler anerkjente norske og internasjonale musikere til fire dager med konserter, jazzfilm og musikalske møter.

Festivalen arrangeres 27.–30. januar 2027 og presenterer jazz i mange former – fra det melodiske og ettertenksomme til det rytmiske og eksperimentelle.

Før konserten, kl. 18.00, inviterer festivalen til jazzpub i foajeen med gitarist og vokalist Svein Erik Martinsen. Her får du swing, blues og en skål suppe inkludert i billetten til 150 kr.

Praktisk informasjon:

Konserten finner sted i Ås kinoteater, som har gode rammer for både store musikalske opplevelser og et nært møte med artistene.