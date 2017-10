Visesanger markerer FNs internasjonale jentedag med album om kvinneskjebner

Av

11.oktober, FNs internasjonale jentedag, slipper musiker og visesanger Hege Tunaal et nytt album om kvinneskjebner. Siden 60-tallets visebølge har Hege Tunaal vært engasjert og opptatt av urett i dagens samfunn. Album Annet hvert sekund… Kvinneskjebner, hennes første på 14 år, retter hun fokus blant annet mot barneekteskap og æresdrap. Kari Rolfsen har laget illustrasjonene, som framhever det sterke budskapet i sangene.

– Gjennom et langt liv hvor jeg har sunget viser, og undervist i sang på Teaterhøgskolen, har det slått meg at veldig mange sanger er vinklet fra en manns synpunkt og at kvinnen ofte romantiseres. Jeg synes derfor det er viktig å belyse sider ved kvinnelivet som sjelden kommer fram i visen, og at tanker, følelser og opplevelser blir beskrevet som kvinner selv erfarer dette, sier visesangeren i en pressemeldingen

Om låtene:

Tittelen er hentet fra en sang Tunaal har skrevet om bort-gifting av jenter, mens for eksempel tiggerkvinnen «Keiserinnen» slik Anna Döbling beskriver henne, og Alf Prøysens fortelling om vaskehjelpen «Alma Assosiala». Arnljot Eggen synligjør det schizofrene kvinnesynet i «Eg er ei kvinne». Bertolt Brecht griper oss med sin såre fortelling om svik i «Surabaya-Johnny». Tekstene forteller om vonde sider ved det å være født som kvinne der holdninger, kultur, etnisitet og sosial stand er med på å avgjøre deres skjebne. Flåtebesøk er hentet fra revyen «Rah-ta-Tah» laget av studenter ved Norges Tekniske Høyskole; NTH (nå NTNU) i Trondheim 1921. Alt er heldigvis ikke bare trist og leit i kvinnelivet. «Tango i svime» forteller om gleden og spenningen på en tangofestival i Seinäjoki i Finland, hvor Tunaal selv har deltatt. «Til varmeputen» skildrer et godt øyeblikksbilde, selv uten en partner ved din side.

Medvirkende på platen er:

Morten Gunnar Larsen, klaver

Georg Reiss, klarinett, tenorsaksofon, og blikkfløyte

Edvard Askeland, bass

Birger Mistereggen, slagverk

Åsbjørg Ryeng, bandoneon

Bjarne Magnus Jensen, fiolin

Lars Klevstrand, gitar

Steinar Haugerud, bass

Samarbeid med billedkunstner

Kari Rolfsen (79 år) har illustrert fire av låtene i albumet. Kari Rolfsen har lang fartstid som billedkunstner, grafiker og billedhugger. Hege og Kari traff hverandre første gang på Josephine Visescene hvor Rolfsen tegnet artistene som opptrådte.

Platen er støttet økonomisk av Fond For Utøvende Kunstnere (FFUK) og Kunstnerforeningen.