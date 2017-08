Vinyl større enn nedlasting

Av

IFPI Norge la lørdag frem ny tall for omsetningen av innspilt musikk i Norge for første halvår i år

Totalomsetningen av innspilt musikk endte på 367 mill. kr., mot 340 mill. kr. første halvår 2016, en oppgang på 8%. Strømming står alene for 305 mill. kr. av denne omsetningen, noe som er opp 34 mill. kr. fra 281 mill. kr. i første halvår 2016, en oppgang på hele 12,2%. Strømmesalget står nå for hele 86% av den totale musikkomsetningen i Norge. Til sammenligning utgjorde salg av fra strømming 83% av totalmarkedet i første halvår i fjor.

Det fysiske salget har derimot en nedgang på 8%. Omsetningen av fysiske produkter var i første halvår 2017 på 40 mill. kr., mot 43 mill. kr. første halvår 2016.

Vinyl klarer å flate ut litt av den synkende trenden for fysisk salg og ble i første halvår 2017 omsatt for 18 mill. kr., en oppgang fra 15 mill. kr. første halvår 2016. Salget av nedlastinger går imidlertid ned med hele 23%. Omsetningen i første halvår 2017 endte på 12 mill. kr., mot 16 mill. kr. første halvår 2016. Salg av vinyl er nå betydelig større enn nedlasting i Norge.

Inntektene fra videostrømming inkl. YouTube holder seg svært lave, og utgjør kun 7,2 mill. kr. i første halvår av 2017, mot 4,7 mill. kr. i første halvår 2016. Av de totale strømmeinntektene utgjør disse bare 2,3%.

Norskandelen i første halvår 2017 ligger på 21,4%, en nedgang fra 24,5% i første halvår 2016. Norskandelen fordelt på de ulike formatene varierer, og norskandelen er fremdeles størst på fysiske produkter, hele 28%, men det er også i det fysiske salget av norskandelen går mest ned fra første halvår 2016, hvor den lå på 37,4%. Norskandelen faller minst i streamingmarkedet, hvor norskandelen i første halvår 2017 endte på 20,6% mot 22,6% første halvår 2016.

– Vi har sett en oppgang i musikksalget gjennom flere år i Norge, og oppgangen fortsetter inn i første halvår 2017. Det er fremdeles streaming som øker, noe som viser at streamingmarkedet ennå ikke er mettet i Norge. Markedsandelen for streamingtjenestene er nå på hele 86%, og det blir spennende å se hvor lenge vi kan fortsette å se en vekst i dette markedet. Det langt mer foruroligende er at den norske musikkindustrien nå tjener mer enn dobbelt så mye på vinyl som på YouTube. Det er mer enn overmodent at lovgivende myndigheter nå tar grep og sørger for at alle aktører som tilbyr musikk opererer under like konkurransevilkår i musikkmarkedet, og at alle musikktjenester betaler for innholdet til artister og plateselskaper”, sier Marte Thorsby, direktør i IFPI Norge i en pressemelding

Den mestselgende artisten i Norge var for øvrig Ed Sheeran. Han står også bak den singelen som er mest radiospilt; Shape of You. Kygo seiler opp som nummer to over de mestselgende artistene. Han står også bak singelen som er nest mest spilt på radio; It Ain’t Me – feat. Selena Gomez. Han havner grunnet vekting av lyttertall som nummer tre på radiolista, bak The Weeknd feat. Daft Punk med singelen I Feel it Coming.