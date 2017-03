Veslefrikkprisen har fått inn 314 bidrag

Av

Den siste tiden har barn og unge over hele landet brukt tid til å eksperimentere og forske gjennom å komponere musikk. Musikken er bidrag i konkurransen om Veslefrikkprisen 2017. Ved fristens utløp sist fredag hadde det kommet inn 314 bidrag med en varighet på nesten 10 timer. Totalt 1.912 elever har medvirket.

Nasjonal satsing på komponering

Veslefrikkprisen er ikke en klassisk talentkonkurranse, men snarere en stor mønstring med mål å bidra til flest mulig komponerende barn i fra 1.- 7.trinn. For å delta måtte elevene sende inn et lydopptak av komposisjonen de har laget og en komponistrapport som beskriver hvordan de har tenkt. Alle deltakerne i Veslefrikkprisen får faglige tilbakemeldinger fra profesjonelle komponister og musikere med tips om hvordan de kan arbeide videre med komponering. Vinnerne av Veslefrikkprisen inviteres til Oslo for ”En drømmedag med NRK Kringkastingsorkestret” hvor musikken de har skrevet orkestreres for samspill mellom KORK og barna selv. Vinnerverket fremføres på en prisvinnerkonsert i NRK Store Studio fredag 21. april kl. 1300.

Tropisk, pubertet, spøkelseshust

Siden nyttår har musikklærer Randi Brudal komponert musikk med sine elever på Hosle skole. Allerede ved valg av tema, bød det ifølge en pressemelding på enkelte utfordringer for noen på 6. trinn.

– Først ville vi ha noe tropisk, men så ble det pubertet, og så spøkelseshus, før vi vil slutt kom opp med regnskog. Vi syntes det var bra fordi vi hadde passende instrumenter og det lignet litt på tropisk, forteller eleven Margrethe meldingen.

Klassekameratene Maria, Margrete, Magnus, Nora C. og Pernille har kalt sitt musikkstykke “Regnskog”. Er det deres verk som går av med seieren, vil hele klassen premieres til dagen med KORK.

Veslefrikkprisen ble opprettet for tre år siden. Prisen deles ut av Stiftelsen Veslefrikk.