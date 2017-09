Vegard Moberg ny daglig leder i Brak

Av

Vegard Moberg er tilsatt som ny daglig leder i Brak, melder Bergens Tidende.

Moberg er kanskje mest kjent som grunder for mote-og livsstilskjeden Pepper. Kjeden, som han drev sammen med høyre-politiker Henning Warloe, slo seg selv konkurs, og ble solgt tidligere i år.

Han har i tillegg har bred bakgrunn fra musikkmiljøet i Bergen Han startet i 1991 som dj i Studentradioen og var utover på 1990- og 2000 tallet sentral i Bergens klubbmiljø som arrangør / produsent av en rekke klubbkonsepter.

– Bergen og regionen har et boblende musikkmiljø med masse talent. Som daglig leder i Brak vil jeg fokusere på å skape gjensidig interesse og forståelse mellom profesjonelle og ungt talent. Det føles svært meningsfylt å få kunne jobbe med å hjelpe andre til å lykkes med sitt prosjekt. Det er viktig at Brak legger til rette for at artister som opplever suksess kan dele med de som er på vei oppover, sier den nytilsatte lederen til Brak.no

Les også: Bergens bransjebygger ser mot utlandet

Moberg tar over etter Karen Sofie Sørensen som forlater Brak etter 7 år i organisasjonen og 4 år som daglig leder.

– Det har vært noen fantastiske givende år, men det føles som riktig tid for meg å gi stafettpinnen videre. Jeg kommer til å savne å jobbe i Brak og være midt i kjernen av musikkmiljøet på denne måten. Det mest inspirerende er ofte å møte enkeltaktørene og oppleve hvordan nye samarbeid oppstår og hvordan vi bidra til å styrke musikkfeltet. Jeg er sikker på at Vegard riktig kandidat for jobben og at han både viderefører det arbeidet Brak har gjort og samtidig løfter Brak videre i den neste perioden, sier Sørensen til Brak.no

Vegard Moberg begynner i stillingen senere i høst.