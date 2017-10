Tysk pris til Henning Kraggerud og Det Norske Kammerorkester

Mottok Echo Klassisk-prisen for beste konsertinnspilling i Hamburg søndag kveld.

Søndag kveld gikk Echo Klassisk pris-utdelingen av stabelen i Elbphilharmonie Hamburg. Echo Klassisk er en av den tyske musikkbransjens mest prestisjetunge priser, og hvert år tildeler Deutsche Phono-Akademie, den tyske musikkindustriens kulturinstitutt ECHO pris til de mest særpregede musikere internasjonalt.

Henning Kraggerud og Det Norske Kammerorkester fikk i år prisen i kategorien ’beste konsertinnspilling, 18. århundre’ for innspillingen av Mozarts fiolinkonserternr. 3, 4 og 5.

– Det Norske Kammerorkester og jeg er veldig stolte over å motta denne prisen. Det var en stor glede for meg å jobbe med dette orkesteret i verdensklasse og med produsenten Sean Lewis som gjorde et strålende arbeid, sier Kraggerud i en pressemelding.

Albumet ble spilt inn live i Slottskirken og kom på markedet gjennom Naxos i juni 2016.

Årets prisvinnere inkluderer ellers Jonas Kaufmann, Daniel Hope, Mathias Görne og Maurizio Pollini samt mezzosopran/regissør Brigitte Fassbaender som fikk pris for livslang innsats for musikken.