Trygve Hoffs Minnepris til Erling Riibe Ramskjell

Ramskjell, som er kjent under artistnavnet Æ, mottok prisen på NRKs Sommertoget mellom Fauske og Rognan.

Tirsdag ble sangeren, låtskriveren og produsenten Erling Riibe Ramskjell, kjent som Æ, tildelt Trygve Hoffs Minnepris. Tildelingen skjedde på NRKs Sommertoget på strekningen mellom Rognan og Fauske i Nordland, der Ramskjell var gjest.

Ramskjell fikk ifølge Saltenposten prisen for sitt kulturarbeid, ikke som artisten Æ, men kulturarbeidet hans for ungdom spesielt, ved å involvere dem i Træna-festivalen og ved å være en støttespiller og en mentor for dem som vil inn på kulturscenen.

Trygve Hoffs Minnepris gis til en gruppe eller person som driver kulturarbeid i Trygve Hoffs ånd. Prisen er på 50 000 kroner.