Trond Mohn gir 1 million kroner til Nattjazz

Tirsdag ble det kjent at Trond Mohn gir 1 million kroner til festivalen Nattjazz, ifølge Bergens Tidende uten føringer for gaven.

– Vi ønsker å øke andelen nyskrevet musikk og bestillingsverk ytterligere, og fokusere på en bredere satsing på talentutvikling. Vi har allerede velfungerende konsept som Jazz i sikte, Jazzintro og Griegakademiets eksamenskonserter. Nå kan vi videreutvikle disse og jobbe frem nye sammen med gode samarbeidspartnere og eksisterende sponsorer, sier festivalsjef Jon Skjerdal i en pressemelding

Pengegaven vil også styrke festivalens økonomi, som etter noen år med sponsortørke og økende utgifter til festivaldriften har vært utfordrende, samtidig som den offentlige andelen av driftstøtten ifølge festivalen har hatt en realnedgang gjennom flere år.

Tidligere i år fikk Nattjazz også gave fra Grieg Foundation til Bajazz-konserter på festivalen.

– Det betyr mye for en kulturaktør som Nattjazz at private krefter velger å satse på vårt felt, en tilleggsgevinst er også at gaveforsterkningsordningen fra Kulturdepartementet øker bidraget med 25 prosent, sier festivalsjefen i meldingen.

Godt i gang

Den 45. utgaven av Nattjazz er nå i gang på USF Verftet i Bergen. Festivalen går over 10 dager på kulturhuset USF Verftet, og har over 50 konserter på programmet, der flere av artistene spiller i Bergen for første gang. Halvveis i årets utgave er over 70 prosent av billettbudsjettet solgt, og det ligger ifølge meldingen an til et godt resultat for festivalen. Siste festivaldag er søndag 4. juni.