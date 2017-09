Tre av fire liker bakgrunnsmusikk på utesteder og kjøpesentre

Av

Analyseselskapet YouGov har på vegne av TONO spurt mer enn 4000 skandinaver, blant disse 1007 nordmenn, om hva de synes om bakgrunnsmusikk på serveringssteder og i andre offentlige rom. 75 prosent av nordmenn mener at bakgrunnsmusikk bidrar positivt til et besøk på serveringssteder og i bedrifters kundelokaler.

– Vi merker oss dessuten at kun 16 prosent mener bakgrunnsmusikk ikke påvirker positivt når man besøker kundelokaler eller serveringssteder. Vi vet også fra andre undersøkelser at riktig bruk av bakgrunnsmusikk bidrar til at kunder blir lenger i butikker og gjør opplevelsen av å handle til noe positivt, og det samme gjelder åpenbart serveringssteder, sier Cato Strøm, adm.dir i TONO.

I undersøkelsen er nordmenn også spurt hvorvidt de foretrekker å høre bakgrunnsmusikk de er kjente med eller ikke. Også her er nordmenn klokkeklare: – 70 prosent foretrekker musikk de har hørt før.

– Dette betyr ikke at man kun skal spille radiohits. Det viktigste valget er å ha en musikkprofil som samsvarer med selskapets verdier og øvrige profil, og som gjerne også speiler det kundesegmentet man ønsker å tiltrekke seg. Om et serveringssted spesialiserer seg på mexikansk, cubansk eller italiensk mat viser erfaringer at dette bør gjenspeiles i den musikken som tilbys gjestene, sier Cato Strøm.

Alle selskaper i Norge som har kundelokaler og hvor de ønsker å bruke bakgrunnsmusikk må ha en avtale med TONO og Gramo.

Se hele undersøkelsen her

Om undersøkelsen

Digital Music Services in the Nordics 2017 er bestilt av TONO og søsterselskapene KODA og Teosto. Det ble gjennomført intervjuer med i overkant av 1000 personer i alderen 15-65, samt foreldre av barn 12-14 år i hvert av de fire nordiske landende representert (Norge, Sverige, Danmark og Finland). Til sammen ble det gjennomført i overkant av 4000 intervjuer online.