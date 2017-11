TONOs formidlerpris til Grappa Musikkforlag

Av

TONOs Formidlerpris ble etablert i 2011 for å hylle mennesker som arbeider for å skape økt kunnskap, forståelse og begeistring for musikk og skapingen av den. Prisen består av kr. 50 000,- og et diplom utformet av designer Rune Mortensen.

Prisen ble overrakt Grappa Musikkforlag og direktør Helge Westbye på julebordet til den uavhengige platebransjens interesseorganisasjon FONO fredag 24. november. Det var TONOs adm.dir Cato Strøm som stod for overrekkelsen.

Juryens begrunnelse:

“Grappa Musikkforlag ble grunnlagt i 1983 av Helge Westbye, og er et av Norges eldste og største uavhengige plateselskap. Gjennom en rekke underlabeler gir selskapet ut musikk blant annet innenfor sjangre som jazz, viser, klassisk, samtidsmusikk, pop, rock og blues. Mange artister og komponister som i dag regnes blant de virkelig store og etablerte i Norge fikk først sjansen gjennom Grappa. Mange har også valgt å bli der, tross tilbud fra større selskaper. Blant de artister og komponister som utgis av Grappa er Lillebjørn Nilsen, Jan Eggum, Annbjørg Lien, Bendik Hofseth og Arve Tellefsen, for å nevne noen få.

Det er vanskelig å vite hvor mye TONO-repertoar som aldri hadde sett dagens lys uten Grappas eksistens. Antallet Spellemannpriser og – nominasjoner vitner om en enorm produksjon, både i kvantitet og i kvalitet. I skyggen av de internasjonale plateselskapene har Grappa hele tiden utgitt musikk som har fått gode kritikker, og som har blitt satt pris på at et bredt publikum.

Gjennom Grappas debutantpris har artister som Valkyrien Allstars, Gjermund Larsen, Siri Nilsen, Frida Ånnevik med flere fått god hjelp med sine gjennombrudd. Allerede i 1997 mottok Grappa FONOs Bjellesaupris for «et livsverk”. Livsverket er ikke på noen måte avsluttet, og vi gleder oss til fortsettelsen.

Med tildelingen av TONOs formidlerpris 2017 ønsker TONO å hedre Grappa for deres utrettelige innsats for norsk musikk.”

TONOs Formidlerpris-juryen bestod i 2017 av komponistene Arvid Wam Solvang, Hilde Wahl, Therese Birkelund Ulvo, Klaus Sandvik, Rita Engedalen, Gøran Grini, samt musikkforleggerne Jan Stefan Bengtsson (Cantando Musikkforlag) og Stine Lieng (Warner/Chappell).

Tidligere vinnere

Tidligere vinnere av Formidlerprisen er Øyafestivalen (2011), den tyske plateprodusenten Manfred Eicher og hans plateselskap ECM (2012), musikkforlegger Leif Dramstad (2013), hip hop-produsent etc Tommy Tee (2014), musikkforlegger, manager etc Kai Robøle (2015) og Geir Johnson, som blant annet etablerte Ultima-festivalen (2016)