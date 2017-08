TONO og TV 2 håper på løsning

Av

— Vi mener rett og slett at TV 2 betaler for lite. Og TV 2 mener vel at de betaler for mye eller akkurat passe, sier administrerende direktør Cato Strøm i TONO til Dagens Næringsliv (DN).

TV 2 og TONO har i drøye fem år forhandlet om vederlaget for bruk av musikk i tv-kanalen. Forhandlingene skal ha dratt ut i påvente av rettsbehandling av andre tvister om musikkrettigheter på mediefeltet. Nå er det håp å komme frem til en løsning, og TV 2 kan ifølge DN stå overfor en større etterbetaling.

Les også: Brudd mellom TONO og Norske Konsertarrangører

Hvor store summer det er snakk om vil ikke partene gå ut med. Men det skal ifølge Strøm være et betydelig beløp.

— TV 2 klarerer selvsagt alle rettigheter til våre sendinger. Vi betaler også et årlig musikkvederlag til TONO. Vi er imidlertid ikke enige om størrelsen på dette vederlaget. Det er bakgrunnen for avsetningen i regnskapet. Slik vi opplever det, er det en god dialog og begge parter ønsker å finne en løsning, skriver juridisk direktør Tomas Myrbostad i TV 2 til Dagens Næringsliv.