Tomme hus trenger kunstnere!

Oslo gjennomgår nå en gedigen transformasjon, mange etablerte virksomheter flytter inn i nye bygg. Det gjør at det flere gamle praktbygg blir ledige. De bør tas i bruk. Å ha fantastiske bygg stående tomme midt i Oslo sentrum går ikke an.

Nytt Nasjonalmuseum blir flott, men det gamle på Tullinløkka må fortsatt brukes som Nasjonalgalleri. Her støtter jeg Jan Vardøen og hans kronikk i Aftenposten om fortsatt bruk av Nasjonalgalleriet til kunst 100%.

For noen måneder siden ble avdeling B Oslo Kretsfengsel (Botsen) stengt. Jeg mener bygget så snart som mulig må gjenåpnes slik at kunstnere kan ta i bruk lokalene til produksjon og formidling. Vi er i ferd med å få en situasjon i Oslo der dyr husleie presser kunstnere og andre som gjør Oslo til en levende og interessant by ut av sentrum. Det synes ikke jeg noe om. Oslo har et internasjonalt rykte som musikk- og kunstby å ta vare på. Da må vi sørge for at kunstnere har lokaler tilgjengelige nå. Kunstmiljøene er en enorm ressurs for Oslo som vi ikke må skulse bort.

På Botsen er det 18000 kvadratmeter ledig. De må brukes, triste og tomme lokaler midt i Oslo sentrum har vi ikke råd til.

Jeg mener derfor det bør vurderes å opprette en stiftelse som kan ivareta drift av bygget slik at kunstneriske produksjonsmiljøer får tilgang til lokalene. Gjerne i samarbeid med «Bed & Breakfast» konsepter eller andre overnattingstilbud. Kunstnere skal selvfølgelig ha gode og trygge arbeidslokaler, men vi trenger ikke pusse opp lokalene for 700 millioner før de kan brukes. Jeg mener og at slike lokaler ikke trenger å være permanente. Lokalene må tas i bruk så fort som mulig, men om Staten som eier mener området er bedre egnet til andre formål om noen år, mener jeg også vi bør være åpne for det. Arbeidende kunstnere er et stort pluss om vi ønsker å skape et attraktiv byområde. Dette er Grønlandsløft!

Musikere, malere og andre er vant til å ta i bruk lokaler som kanskje ikke først og fremst er designet og konstruert til formålet. Ofte kan slike bygg være gode arenaer for å skape og utvikle ny kunst. Det er jeg helt sikker på at de ekstremt oppegående kunstneriske miljøene i Oslo vil kunne utnytte og videreutvikle på en fremragende måte.

Trine Skei Grande, 1. kandidat Oslo Venstre og partileder Venstre