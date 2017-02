To deltakere valgt ut til Prof. Jiri Hlinka Klaverakademis mentorprogram for unge talenter

Av

Prof. Jiri Hlinka Klaverakademi i Bergen har etter gjennomgang av søknader og prøvespill, valgt ut to kandidater til akademiets talentprogram for unge pianister.

Talentprogrammet omfatter deltakelse på tre årlige mesterklasser i et internasjonalt miljø, personlig veiledning av akademiets kunstneriske rådgivere, Leif Ove Andsnes, Håvard Gimse og Christian Ihle Hadland, samt konsertopptredener.

De to deltakerne er:

Nikita Khnykin, 14 år fra Oslo. Fra 2012 har Nikita vært elev ved Barratt Due Musikkinstitutt i Oslo, hvor han for tiden følger programmet, Unge Talenter, med Marina Pliassova som lærer. Som medlem av trioen, TrioDaNiBi, har han i 2016 vært involvert i det norske mentorprogrammet Crescendo. I 2014 mottok han stipend fra Ånun Lund Rej Stiftelse, i 2015 fra Oslo Kommune og fra Barratt Dues Venneforening i 2015 og i 2016.

Amund Skretting Bergset er 17 år og kommer fra Asker. Han går også på «Unge Talenter» på Barratt Dues musikkinstitutt, hos pianolærer Marina Pliassova. Ved Ungdommens Musikkmesterskap vant han sin klasse, piano 13-15 år og i 2016, klasse, piano 16 –18 år. Amund vant også sin klasse, piano 16-18 år, på Midgardkonkurransen i 2015 og 2016.

Juryens uttalelse:

De to utvalgte er på hver sin måte blant de mest spennende talentene på klaver i Norge for tiden. De to kandidatene har litt ulik alder, men prøvespillet viste i begge tilfeller et klart artistisk talent og en personlig profil, i tillegg til et høyt nivå rent instrumentalt. Akademiet håper å kunne bidra positivt til begges videre utvikling og ser med forventning frem til å jobbe med dem.

Deltakerne får tilbud om å følge programmet i 1-2 år, med mulighet til forlengelse.

Talentprogram gjennomføres ved hjelp av støtte fra Talent Norge, akademiets hovedsponsor Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune og Rekstensamlingene