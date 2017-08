TIX satser i Norge

– Jeg har ikke sett noen utredninger som har overbevist meg om at lavmoms vil være ugunstig for musikkbransjen, sier Morten Gjelten i Norsk Teater- og Orkesterforening. – Send han til meg, så skal jeg forklare regnestykkene som viser hvor feil han tar, svarer Hans A. Lier i Auditorium AS.