Thorstein Granly ny direktør i Det Norske Blåseensemble

Styret i Det Norske Blåseensemble har ansatt Thorstein Granly (52) som ny direktør. Stillingen er et åremål på 6 år, og han begynner 1. september 2017.

Thorstein Granly har vært assisterende direktør for Rikskonsertene, direktør for Stavanger Symfoniorkester og festivalsjef for Moldejazz. Han har også vært aktiv i ulike styrer, blant annet i Norske Festivaler, Kammermusikkfestivalen i Stavanger, MIC og stiftelsenKultur i Ski. I 2014 var Granly medlem av et departementsoppnevnt panel som evaluerte flere av de norske orkestrene i Norge, deriblant Det Norske Blåseensemble.

Han har en Bachelorgrad i Management fra BI, Cand.Mag med musikkfag fra Universitet i Oslo og Master i Arts Management fra City University, London.

Det Norske Blåseensemble produserer over 100 konserter hvert år, i Halden og andre steder i Østfold, i Norge og internasjonalt. Stiftelsen har 33 ansatte, hvorav 24 musikere er i ensemblet. I 2016 hadde Blåseensemblet en bevilgning fra staten, Østfold Fylkeskommune og Halden kommune på til sammen 4,5 millioner kroner.