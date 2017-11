Tekstforfatterfondets Lyspunktpris til Fredrik Høyer

Prisen ble delt ut under NOPAs 80-årsjubileums-markering tirsdag kveld.

Tekstforfatterfondet deler årlig ut Lyspunktprisen til en ung norsk sangtekstforfatter som styret mener har utmerket seg. Årets pris ble under NOPAs 80-årsmarkering tirsdag tildelt Fredrik Høyer.

Lyspunktprisen er på 25.000 kroner, et diplom, blomster og kollegers annerkjennelse og hyllest.

Fra styrets begrunnelse:

Fredrik Høyer er utdannet tekstforfatter fra Westerdals og har Bachelorgraden i Litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har i mange år vært en tonegivende stemme i slampoesimiljøet, og en av de mest brukte poetene på scener rundt omkring i landet. Han har skrevet og spilt i forestillingene: ”Sjæl” for dramatikkens hus og Brageteatret i 2015-16; ”Hold fast – hold ut” sammen med Svein Tindberg på Torshovteateret i 2016 og ”Hva jeg snakker om når jeg snakker om løping” for Det andre teateret i 2017. Han har også utgitt bøkene ”Månehund & fatter´n” og ”Grønlandsutraen”.

Det siste året har forestillingen hans Grønlandsutraen på Nationaltheatret gjort tekstene hans kjente for et større publikum. Grønlandsutraen er altså utgitt både som bok, album og omskapt til teater.

Det er svært sjeldent at en tekst fungerer så godt i alle disse tre sjangrene, og vi i Tekstfatterfondet vil gjerne hedre en tekstforfatter som kommuniserer så direkte med publikum, samtidig som tekstene holder et høyt nok nivå til å stå for seg selv også i bokform.

Høyers tekster gir løfte om mange viktige verker i fremtiden, men nå nøyer vi oss med å takke ham for å være et lyspunkt i samtiden, en tid som ellers flommer over av tekster som er både overflatiske og kortlevde. Tekstene til Fredrik Høyer er det motsatte.

I Tekstforfatterfondets styre sitter Herborg Kråkevik, Geir Hegerstrøm og Knut Lystad