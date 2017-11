Tekstforfatterfondets ærespris til Ketil Bjørnstad

Av

Tekstforfatterfondets deler årlig ut æresprisen til en norsk forfatter av musikktekster. Mottakere må ha skapt tekster av høy kvalitet på sitt felt over tid.

Under NOPAs 80-årsjubileumskonsert på Chat Noir i Oslo tirsdag kveld, ble årets pris gitt til Ketil Bjørnstad.

Tekstforfatterfondets ærespris er på 50.000 kroner og et kunstverk av Håkon Bleken

Fra styrets begrunnelse:

Tekstforfatterfondets ærespris går i 2017 til en av de mest produktive tekstforfattere og komponister vi noen gang har hatt her i landet. Helt siden hans første diktsamling «Alene ut» fra 1972, har han utrettelig vært i gang med skriving av dikt, romaner, musikalske suiter, skuespill, biografier og sangtekster.

Og alt hans virke har egentlig vært viet til musikken, «Til musikken» er da også tittelen på en av hans beste romaner. Han har en egen lyrisk åre som tekstforfatter til egen musikk, men har også satt musikk til mange andre tekstforfatteres verk. Han har arbeidet sammen med en rekke norske musikere og artister, mest kjent er kanskje samarbeidet og vennskapet med Ole Paus, som bl.a. resulterte i prosjektet «Frolandia» i 2015, der Ole framførte prisvinnerens tekster.

Hans sangtekster er for øvrig blitt framført av en rekke kjente artister som Lill Lindfors, Cornelis Vreswijk, Radka Toneff, Kari Bremnes, Sissel Kyrkjebø, Jahn Teigen og Ellen Westberg Andersen. Sistnevnte var første solist på hans signatursang «Sommernatt ved fjorden» hentet fra suiten om Hans Jæger og Christianiabohemen «Leve Patagonia», skrevet for snart 40 år siden. Denne sangen er et moderne klassisk mesterverk fra hans hånd, med røtter tilbake til bl.a. Halvdan Kierulf og norske romansetradisjoner. Her trer Bokken Lasson fram fra sitt vindu i Hvidsten, mens hun ser ut på de to forelskede Hans Jæger og Oda Lasson i båt ute på fjorden.

I Tekstforfatterfondets styret sitter Herborg Kråkevik, Geir Hegerstrøm og Knut Lystad.