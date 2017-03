Talent Norge inn i midt-norsk jazzstipend

Av

SpareBank 1 SMN JazZtipendiat ble etablert i 2007 av SpareBank 1 SMN og Midtnorsk jazzsenter, i samarbeid med Moldejazz. Stipendets formål er å gi unge, norske jazzmusikere utviklingsmuligheter, gjøre nye talenter synlig på ledende jazzarenaer og å videreutvikle Trondheim Jazzorkester.

Stipendstøtten har siden oppstarten for 10 år siden vært på rundt 600.000 til 650.000 kroner. Fra og med 2018, og i fire år framover, går Talent Norge inn i stipendordningen. Samtidig øker SpareBank 1 SMN bevilgningen. Totalt får stipendet en verdi på én million kroner og bestillingsverket til Moldejazz vil bli oppført på flere scener, i inn- og utland.

– SpareBank 1 SMN JazZtipendiat er en unik talentsatsing som vi er svært glade for å kunne gå inn i. Gjennom vårt engasjement bidrar vi til at det musikalske verket som stipendet resulterer i sikres flere fremføringer, nasjonalt og internasjonalt. Det er flott å se at så mange ledende jazzscener ser verdien av å knytte til seg unge talenter, sier daglig leder i Talent Norge, Maria Mediaas Jørstad i en pressemelding.

Nå lyses ut stipendet for 2017/2018. Enkeltkunstnere så vel som mindre band, inntil trio kan søke. Øvre aldersgrense er 35 år. Søknadsfrist er 2. mai 2017, og vinneren offentliggjøres under Moldejazz 2017.