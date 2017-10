Storbandprisen til Marius Stenberg

Av

Leder av Prime Time Orchestra og mangeårig lokal ildsjel i Bærum, Marius Stenberg, ble lørdag 14. oktober hedret med Norsk jazzforums Storbandpris 2017.

Stenberg mottok prisen lørdag kveld, i forbindelse med at den nasjonale medlems- og interesseorganisasjonen Norsk jazzforum holdt sitt årlige møte for landets storband under Romerike Storbandfestival i Lillestrøm. Det var styreleder i Norsk jazzforum, Ingrid Brattset, som overrasket Stenberg med prisen.

Med Storbandprisen følger 25 000 kroner, som skal gå til et valgfritt formål som kommer storbandet eller storbandmiljøet til gode.

Norsk jazzforum vil gjennom sin storbandpris synliggjøre hvilken betydning en enkelt person eller et miljø har for storband i Norge, og for norsk jazz generelt. Den eller de som mottar prisen bør ha vært med på å skape ringvirkninger som har betydning for et større miljø. De må være ildsjeler, som både spiller en rolle for det sosiale, så vel som det musikalske. Det er storbandmiljøet selv som nominerer kandidater, og styret i Norsk jazzforum som avgjør hvem som mottar prisen.

I Norsk jazzforums begrunnelse for Storbandprisen 2017 heter det blant annet:

«Årets prisvinner er en ildsjel som i en årrekke har vært en pådriver, med et initiativ og en kreativ energi som er ytterst imponerende. Årets prisvinner står bak flere større prosjekter, konserter og arrangementer i sin kommune, og er leder for et av landets fremste jazzorkestre. Han er svært delaktig i aktiviteter som er med på å prege bybildet, og bidrar til at storbandmusikk finner sin naturlige plass i byens allsidighet. Som storbandleder gjør årets prisvinner også en formidabel innsats overfor den yngre generasjon storbandmusikere, blant annet gjennom å alltid la unge aktører ta en sentral del i storbandets aktiviteter. Han står også bak et prosjekt som på niende året inviterer unge talenter fra musikklinjene og kulturskolene i området til å være solister på jazzorkesterets konserter.

Gjennom arrangementer som Parkdansen under Sandvika Byfest og sommershowet i BAKgården i Sandvika bidrar årets prisvinner til at storbandmusikk finner veien ut til lytteglade mennesker der ute, og i 2018 fyller talentprosjektet SMASH ti år. Han har vært med å starte Musikkflekken i Sandvika sammen med Miloud Guiderk, og han startet Storbandfestivalen i Sandvika.

Årets prisvinner var grunnlegger av Stabekk Storband, som senere skiftet navn til Prime Time Orchestra. De kan blant annet skilte med kongelig bryllupsfest på sin merittliste, i forbindelse med Haakon og Mette-Marits bryllup i 2001.»