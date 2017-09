Stageway inn som eier i Up Front Artists

Men bookingbyrået og konsertarrangøren Up Front Artists, og management, bookingbyrå og promotøren Stageway Talent AS, fortsetter som to selskap.

Bookingbyrået og konsertarrangøren Up Front Artists (UFA) har siden oppstarten i 2010 jobbet med artister som Amanda Delara, Rytmeklubben, Sonny Alven, Anna of the North, Jimi Somewhere og Cashmere Cat. Stageway Talent AS kan på sin side skilte med drift innen management, som bookingbyrå og promotør, med blant annet artister som Sivert Høyem, Odd Nordstoga, Eva Weel Skram, Morten Abel og Daniel Kvammen.

Stageway Talent AS går nå inn UFA som ny hovedeier i firmaet.

Stageway og UFAs samarbeid innebærer også endring i roller internt. I UFA overtar Morten Gjersum rollen som daglig leder etter Vegard Waske. Gjersum vil sammen med Espen Overskeid lede booking avdelingen i UFA. Kaja Aasmoe får rollen som produksjonssjef. Vegard Waske går over i rolle som Head of A&R. I Stageway Talent AS har Sigve Prestnes nylig tatt fatt på oppgaven som daglig leder i tillegg til å lede booking-avdelingen, mens management-avdelingen i Oslo blir ledet av Sveinung Rindal.

Første felles prosjekt mellom UFA og Stageway denne høsten blir nykommeren Leon Frick som er signet til Universal Music. Leon Frick er en låtskriver og produsent fra Ås, bosatt i Bergen, som skaper fengende popmusikk innenfor alt fra singer-songwriter sjangeren til gospel-inspirert funk. Han slipper sin debutsingel “La meg tenke” fredag 29. september.