Spotify vil selge spillelisteplasseringer

For knappe to uker siden slapp Spotify regnskapstallene for 2016. Tallene viste en vekst på 52 prosent, samtidig som utgiftene var omtrent like store. Strømmetjenesten strever dermed med å være lønnsom, og forsøker nå å finne nye måter å tjene penger på.

Forrige uke bekreftet Spotify, ifølge Klassekampen, at de er i ferd med å teste ut «sponsede sanger». Et konsept der plateselskap kan betale for å få låter plassert øverst i tjenesten store spillelister. Sponsede sanger skal imidlertid – i hvert fall i første omgang – kun være rettet mot Spotifys gratisbrukere.

– Det å komme seg inn på de store spillelistene virker viktigere enn noen gang. Slik sett er det en viss fornuft i at Spotify tar seg betalt for de beste listeplasseringene, sier førsteamanuensis Daniel Nordgård, som nylig disputerte på sin avhandling om digitalisering av musikk ved Universitetet i Agder til Klassekampen.

Sponsede private lister

Sponsede spillelister er imidlertid ikke nytt. Plateselskap har siden i fjor kunne kjøpe plassering av hele lister, det nye er at det nå er mulig også for enkeltlåter, i Spotifys egne promoterte lister.

Mona Fimreite i Phonofile fortalte Ballade i august at hun selv var blitt tilbudt penger for å plassere låter på sine private lister. Hun takket nei.

– Det finnes flere aktører blant private spilleliste-kuratorer ute i verden som prøver å få betalt for å inkludere musikk i spillelister, sa Fimreite, og påpekte samtidig at det er svært lite å hente, for både artister og plateselskap, på å betale seg inn på private spillelister.

Fra pitching til betaling

Spotify jobbet på sin side den gang aktivt for å avskaffe fenomenet, blant annet gjennom å gjøre egne spillelister mer synlige en de brukergenererte listene. I dag er Spotifys egne spillelister de mest spilte. Det har også vært mulig for plateselskap og distributører å påvirke listene, uten å betale.

– Pitching av ny musikk inn mot musikktjenestenes spillelister skjer formelt via skjemaer som musikktjenestene har gjort tilgjengelig for plateselskaper og distributører, men det skjer også manuelt ved at plateselskaper og distributørene får presentere fremtidige prioritetsprosjekter for redaktørene i møter, sa Fimreite til Ballade.

Nordgård sier til Klassekampen at endringen mot betalt plassering er et skritt i feil retning. Han sammenlikner det med da plateselskap betalte for best hylleplassering i butikkene. Det er med andre ord kanskje ikke snakk om direkte “payola”, men det er et åpent spørsmål hvordan det vil påvirke listenes troverdighet. I hvert fall skal det være en rekke reaksjoner på blant annet Twitter.

Ingressen er oppdatert etter at vi ble gjort oppmerksomme på at den tidligere kunne misforstås til at de sponsede sangene plasseres inne i listene. Sangene plasseres over listen, som den første sangen brukerne møter. Dette gjelder som nevnt over kun reklamebrukerne, plasseringen var tidligere viet bannerannonser.

Etter det Ballade erfarer skal det også bare være Universal Music Group som har avtale med Spotify om slik låtplassering.