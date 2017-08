Spotify har fått avtaler med alle majorselskapene

Av

Musicbusiness worldwide (MBW) melder at Spotify og Warner nå har signert en langsiktig lisensieringsavtale. Fra før har både Universal og Sony signert likende avtaler.

Strømmetjenesten sto for et år siden uten langtidskontrakter med noen av majorselskapene. Mangelen på avtaler utover de som ble inngått fra måned til måned ble avdramatisert, men skapte samtidig en rekke rykter om at strømmetjenesten kunne stå for fall.

I april kom imidlertid en avtale med Universal på plass, og Sony skal ha signert forrige måned.

Innholdet i de ulike avtalene er ikke kjent. Men det ble tidligere i år diskutert i Ballade, og en rekke andre medier, om selskapene ville gå med på ”snillere” avtaler med strømmetjenesten for å redde dens økonomi. Spotifys regnskap for 2016 viste både høy vekst og store utgifter. Mesteparten av utgiftene på 2.7 milliarder euro gikk til plateselskap og rettighetshavere.

Frykter for rettighetshavere

Strømmeforsker Arnt Maasø ved Institutt for medier og kommunikasjon på UiO sa til Ballade i mars at han frykter det vil gå ut over rettighetshaverne dersom plateselskapene finner Spotify viktig nok til å senke kravene.

– Jeg tipper det verken er de som eier hardware, de store lablene, eierne av rettighetskatalogene eller nettverkene som vil tape på slike avtaler, men de enkelte komponistene og artistene – med mulig unntak av de aller største.

Vekst til glede for fans

Om det har skjedd vites altså ikke. MBW spekulerer i om Warner har holdt igjen i forhandlingen for å få en bedre avtale. Det er ikke godt å si, men begge parter uttaler seg i positive vendinger om avtalen.

– Sammen med Spotify har vi funnet innovative måter å styrke verdien av musikk, skape tilleggsfordeler for artistene og glede deres fans over hele verden, sier Warners talsperson og digitale leder Ole Obermann.

Mens Spotifys talsmann Stefen Blom velger å fokusere på at avtalen vil gi vekst i den digitale musikkøkonomien, der artister og fans lett kan komme i kontakt.

