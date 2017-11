Spillelister NRK MP3 Uke 45

Alan Walker + Noah Cyrus All Falls Down 1 (1)

Selena Gomez + Marshmello Wolves 1 (1)

NF Let You Down 4

Kygo Stargazing 7

Post Malone + 21 Savage rockstar 7

Zayn + Sia Dusk Till Dawn 8

Astrid S Think Before I Talk 10

FRESH

Marcus & Martinus One Flight Away 1

Oysang Shameless 1

Ezzari Dør for deg 2

Madden + Chris Holsten All About You 2

Chris Viviano Like Us 2

Lila Addicted 2

Chris Abolade Mandag 3

Ruben Walls 4

Zadeking Ingen er bedre enn meg 4

B-LISTEN

Julie Bergan Incapable 1

Ina Wroldsen Strongest 1

David Guetta + Afrojack + Charli XCX + French Montana Dirty Sexy Money 1

Liam Payne Bedroom Floor 2

Taylor Swift Gorgeous 2

Rita Ora Anywhere 2

Morgan Sulele + Antonio D Karl Johan 3

Tungevaag + Raaban Coming Up 3

Lars Vaular + Astrid S Boys 3

Lil Pump Gucci Gang 3

Cezinando + Chirag Er dette alt 4

Hkeem En som meg 4

Unge Ferrari + Arif BBB 4

Charlie Puth How Long 4

Cezinando Ingenting blir det samme men samme for meg 5

Kygo This Town 5

Klingande Pumped Up 6

DJ Snake + Lauv Different Way 6

Hailee Steinfeld + Alesso + Florida Georgia Line + Watt Let Me Go 7

Lil Uzi Vert XO TOUR Llif3 7

Logic + Alessia Cara 1-800-273-8225 7

Alan Walker Spectre 7

Avicii + Rita Ora Lonely Together 7

Mike Perry + Tessa Stay Young 8

Matoma Staying Up 8

Maroon 5 + SZA What Lovers Do 9

Khalid Young, Dumb and Broke 9

Davai + Cire Replay 10

Camila Cabello + Young Thug Havana 10

Justin Bieber + BloodPop Friends 11

Hkeem + Unge Ferrari Urettferdig 11

Lauv I Like Me Better 11

Macklemore + Skylar Grey Glorious 11

Dua Lipa New Rules 11

Khalid + Marshmello Silence 11

Avicii + Sandro Cavazza Without You 12

Demi Lovato Sorry Not Sorry 12

Astrid S Such a boy 23

Axwell Ingrosso More Than You Know 23