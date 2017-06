Spillelister NRK MP3 Uke 23-24

ItaloBrothers Summer Air 1

Alan Walker + Gavin James Tried 4

DJ Khaled + Justin Bieber + Quavo I'm the One 6

Maggie Lindemann Pretty Girl (Cheat Codes + CADE Remix) 7

Kygo + Ellie Goulding First Time 7

Hkeem Fy faen 11

Clean Bandit + Zara Larsson Symphony 12

Burak Yeter + Danelle Sandoval Tuesday 13

Luis Fonsi + Daddy Yankee + Justin Bieber Despacito (Remix) 15

mP3 helg (tor-lør 22-24)

Zara Larsson Don't Let Me Be Yours (Aobeats Remix) 1

WNDR Human 1

JCY Thong Song 1

Katy Perry + Nicki Minaj Swich Swich 3

Sean Paul + Migos Body 3

Sunstroke Project Hey Mama 4

CLMD + Justine Skye + Jesper Jenset Never Wanna Lose You 5

Julia Michaels Issues (Alan Walker Remix) 5

Riton Money 7

Calvin Harris + Young Thug + Pharrell Williams+ Ariana Grande Heatstroke 10

Rihanna Sex With Me (Addal Remix) 11

Don Diablo + Marnik Children Of A Miracle 11

Katy Perry Chained To The Rhythm (Oliver Heldens Remix) 11

Drake + Black Coffee + Jorja Smith Get It Together 12

Sonny Alven + CAL Wasted Youth 14

Carl Louis + Frøder Come with me 14

Henry Land + Jenny Tainted 14

Mr.Probz Till you're loved 14

Röyksopp + Susanne Sundfør Never Ever (Hotel Garuda Remix) 14

Laidback Luke XOXO 14

Yellow Calw + DJ Snake + Elliphant Good Day 14

KATO + Sigala Show you love 14

Alesso Falling 16

Tiesto On My Way 18

Fresh-listen

Chris Holsten Mexico 1

Tungevaag & Raaban Cold Blod 1

Julie Bergan If You Love Me 1

Admiral P Bobler 1

Neiked Call Me 1

Marlon Min Dust 3

Camila Cabello Crying in the Club 3

Erik & Kriss Det er alle små tingene som gjør livet stort 3

Hardwell + Austin Mahone Creatures Of The Night 3

B-listen

Seeb Boys In The Street 1

Matoma + Faith Evans + The Notorious B.I.G + Snoop Dogg Party On The West Coast 1

David Guetta + Justin Bieber 2U 1

Rita Ora Your Song 1

Liam Payne Strip That Down 1

Axwell Ingrosso More Than You Know 1

Robin Schulz + James Blunt OK 1

Martin Garrix There For You 1

Astrid S Party's Over 3

Jonas Blue + William Singe Mama 3

Galantis Hunter 4

Miley Cyrus Malibu 4

Selena Gomez Bad Liar 4

Imagine Dragons Thunder 5

French Montana + Swae Lee Unforgettable 5

Charlie Puth Attention 6

Enrique Iglesias SUBEME LA RADIO 6

Sigrid Plot Twist 7

Shawn Mendes There's Nothing Holdin' Me Back 7

Freddy Kalas Gjøre ingenting 8

Sabrina Carpenter Thumbs 8

Harry Styles Sign of the Times 8

Kendrick Lamar HUMBLE. 10

Jason Derulo + Nicki Minaj + Ty Dolla $ign Swalla 10

Cezinando Håper du har plass 11

G-Eazy + Kehlani Good Life 12

Matoma + MAGIC! + D.R.AM. Girl At Coachella 12

Drake Passionfruit 12

Future Mask Off 13

JOWST Grab The Moment 13

Astrid S Breathe 14

Zedd + Alessia Cara Stay 15

Kygo + Selena Gomez It Ain't Me 16

The Chainsmokers + Coldplay Something Just Like This 16