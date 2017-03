Spillelister NRK MP3 Uke 10 -11

The Chainsmokers + Coldplay Something Just Like This 2

Kygo + Selena Gomez It Ain't Me 2

Katy Perry + Skip Marley Chained to the Rhythm 4

AJR Weak 5

Martin Garrix + Dua Lipa Scared To Be Lonely 5

Alessia Cara How Far I'll Go 6

Julia Michaels Issues 6

Ed Sheeran Shape Of You 8

ZAYN + Taylor Swift I Don'y Wanna Live Forever 9

Alan Walker Alone 12

mP3 helg (tor-lør 22-24)

Sonny Alven + CAL Wasted Youth 1

Carl Louis + Frøder Come with me 1

Henry Land + Jenny Tainted 1

Mr.Probz Till you're loved 1

Austin Mahone + Pitbull Lady 1

Röyksopp + Susanne Sundfør Never Ever (Hotel Garuda Remix) 1

Laidback Luke XOXO 1

Yellow Calw + DJ Snake + Elliphant Good Day 1

KATO + Sigala Show you love 1

Alesso Falling 3

Jillionaire + Fuse ODG + Fatman Scoop Sunrise 3

Tiesto On My Way 5

Diplo Waste Time 5

Armin van Buren I Need You 5

Afrojack Diamonds 5

Cookin' On 3 Burners + Kylie Auldist Mind Made Up 12

State Of Sound Wake Up Where You Are 12

Dimitri Vegas + Like Mike + Diplo + Debs Daugther Hey Baby 13

Henry Land ft ODA Runaway 13

Hardwell + Jay Sean Thinking About You 17

Major Lazer & Showtek Beliver 18

Coldplay Hymn For The Weekend (SeeB Remix) 25

Fresh-listen

Zedd + Alessia Cara Stay 1

DJ Katch + Hayley Lights out 1

Luis Fonsi + Daddy Yankee Despacito 1

Seeb + R City Under your skin 1

Linkin Park + Kiiara Heavy 2

The Weeknd Reminder 2

Olivia Holt History 2

Emelie Hollow Like I Love You 3

Tungevaag & Raaban + Clara Mae Wake Up Alone 3

B-listen

Sigrid Don't kill my vibe 1

Dårlig Vane Gikk i Bakken (Årets Urørt 2017) 1

Calvin Harris + Frank Ocean + Migos Slide 1(1)

Rag'N'Bone Man Skin 2

Jon Bellion All Time Low 2

Imagine Dragons Believer 2

Jax Jones + RAYE You Don't Know Me 2

Sia Helium 3

Unge Ferrari Ashanti 3

Flo Rida + 99 Percent Cake 3

Maroon 5 + Future Cold 3

Axwell/Ingrosso + Kid Ink I Love You 3

Digital Farm Animals + Hailee Steinfeld Digital Love 4

Vice + Jasmine Thompson + Skizzy Mars Steady 1234 4

Migos + Lil Uzi Vert Bad and Boujee 5

Morgan Sulele + Oral Bee Høyt over Oslo 6

Major Lazer + PARTYNEXTDOOR + Nicki Minaj Run Up 6

Madcon + Julimar Santos + Penthox Cigarette 6

Zara Larsson + Ty Dolla $ign So Good 6

Machine Gun Kelly + Camila Cabello Bad Things 7

The Chainsmokers Paris 8

Julie Bergan Blackout 8

Sage The Gemini Now and Later 8

Snakehips + MØ Don't Leave 8

Alok + Bruno Martini + Zeeba Hear Me Now 9

Noah Cyrus + Labrinth Make Me (Cry) 9

TRXD + Emilie Adams Our City 9

Steve Aoki + Louis Tomlinson Just Hold On 9

Hearts & Colors Lighthouse (Andrelli Remix) 11

The Weeknd Feel it coming 12

Robin Shultz + David Guetta Shed A Light 13

Martin Jensen Solo Dance 17

Starley Call On Me (Ryan Riback Remix) 17

Sia Move Your Body (Alan Walker Remix) 17

Matoma + The Vamps All Night 18

KREAM Taped Up Heart 18