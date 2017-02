Spillelister NRK MP3 Uke 08

Martin Garrix + Dua Lipa Scared To Be Lonely 3

Morgan Sulele + Oral Bee Høyt over Oslo 4

Julia Michaels Issues 4

The Chainsmokers Paris 6

Julie Bergan Blackout 6

Ed Sheeran Shape Of You 6

ZAYN + Taylor Swift I Don'y Wanna Live Forever 7

Hearts & Colors Lighthouse (Andrelli Remix) 9

The Weeknd Feel it coming 10

Alan Walker Alone 10

mP3 helg (tor-lør 22-24)

Alesso Falling 1

Jillionaire + Fuse ODG + Fatman Scoop Sunrise 1

Tiesto On My Way 3

Diplo Waste Time 3

Armin van Buren I Need You 3

Afrojack Diamonds 3

Cookin' On 3 Burners + Kylie Auldist Mind Made Up 10

State Of Sound Wake Up Where You Are 10

Dimitri Vegas + Like Mike + Diplo + Debs Daugther Hey Baby 11

Henry Land ft ODA Runaway 11

Fais & Afrojack Used To Have It All 13

CLMD (+ Davion Farris & Farah Ash) Stronger 13

Hardwell + Jay Sean Thinking About You 15

Skrillex & Rick Ross Purple Lamborghini 15

African Sunz Kinky 15

Zara Larsson Ain't My Fault (R3hab Remix) 15

Major Lazer & Showtek Beliver 16

DNCE Body Moves 16

GTA + Vince Staples Little Bit of this 18

The Green Children Dreamers (Embody remix) 18

Robin Schultz + Akon + DJ Katch Heatwave (DJ Katch remix) 19

Vigiland Let's escape 19

Nicky Romero + Colton Avery Take me 19

Showtek Mellow 19

Laidback Luke Promiscuous 19

Zedd Adrenaline 19

Hardwell Going Crazy 19

Imani Williams Don't Need No Money (Martin Jensen Remix) 21

Tiësto + Mike Williams I Want You 21

Calum Scott Dancing On My Own (Tiësto Remix) 21

Coldplay Hymn For The Weekend (SeeB Remix) 23

Fresh-listen

Emelie Hollow Like I Love You 1

Tungevaag & Raaban + Clara Mae Wake Up Alone 1

Mentum Haunted 2

Future Duper + Hilde Fever 2

Jax Jones + RAYE You Don't Know Me 2

Gabrielle Vekk meg opp 3

Sofia Carson Back To Beautiful (Alen Walker Remix) 3

Lisky Knuste Speil 4

JCY + Alida Wasting Your Time 4

B-listen

Unge Ferrari Ashanti 1

Flo Rida + 99 Percent Cake 1

Maroon 5 + Future Cold 1

Axwell/Ingrosso + Kid Ink I Love You 1 (1)

Digital Farm Animals + Hailee Steinfeld Digital Love 2

Vice + Jasmine Thompson + Skizzy Mars Steady 1234 2

AJR Weak 3

Migos + Lil Uzi Vert Bad and Boujee 3

Major Lazer + PARTYNEXTDOOR + Nicki Minaj Run Up 4

Madcon + Julimar Santos + Penthox Cigarette 4

Alessia Cara How Far I'll Go 4

Zara Larsson + Ty Dolla $ign So Good 4

Machine Gun Kelly + Camila Cabello Bad Things 5

Sage The Gemini Now and Later 6

Snakehips + MØ Don't Leave 6

Alok + Bruno Martini + Zeeba Hear Me Now 7

Noah Cyrus + Labrinth Make Me (Cry) 7

TRXD + Emilie Adams Our City 7

LILA + Rat City Don't Let Go 7

Steve Aoki + Louis Tomlinson Just Hold On 7

Martin Solveig + Ina Wroldsen Places 10

Robin Shultz + David Guetta Shed A Light 10

Matoma + Gia Heart Won't forget 10

Rae Sremmurd Black Beatles 12

Zara Larsson I Would Like 12

Mike Perry + Casso Inside The lines 13

Bearson + Natalola One Step At A Time 13

Martin Jensen Solo Dance 15

Starley Call On Me (Ryan Riback Remix) 15

Sia Move Your Body (Alan Walker Remix) 15

Matoma + The Vamps All Night 16

KREAM Taped Up Heart 16

Neiked Sexual (Club mix) 18

Gavin James + Mark MaCabe Nervous (The Ooh Song) Remix 19