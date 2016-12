Spilleliste NRK P3 uke 50 – 01

UKAS LÅT: NILS BECH O HELGA NATT

A-listen

KREAM + CLARA MAE TAPED UP HEART 1 (8) NOR

MARTIN SOLVEIG + INA WROLDSEN PLACES 4 NOR

ALAN WALKER ALONE 4 NOR

THE WEEKND + DAFT PUNK I FEEL IT COMING 4 CAN

CLEAN BANDIT + ANNE MARIE + SEAN PAUL ROCKABYE 5 UK

RAE SREMMURD + GUCCI MANE BLACK BEATLES 5 USA

SEEB WHAT DO YUO LOVE 9 NOR

MUGISHO MILANO 10 NOR

NEIKED SEXUAL 13 SVE

KINGS OF LEON WASTE A MOMENT 14 USA

B-listen

ZEDS DEAD + RIVERS CUOMO + PUSHA T TOO YOUNG 1 USA

MATOMA + GIA HEART WON'T FORGET 3 NOR

STORE P Vi ESJE HERFRA 3 NOR

JARLE SKAVHELLEN THE GHOST IN YOUR SMILE 3 NOR

NOAH CYRUS + LABRINTH MAKE ME (CRY) 4 USA

THE 1975 SHE'S AMERICAN 4 UK

SIGMA + BIRDY FIND ME 4 UK

ALOK + BRUNO MARTINI + ZEEBA HEAR ME NOW 5 USA

AANYSA + SNAKEHIPS BURN BREAK CRASH 5 USA

ALESSIA CARA SCARS TO YOUR BEAUTIFUL 5 CAN

JESPER JENSET LIES 5 NOR

TWENTY ONE PILOTS LANE BOY 5 USA

ZARA LARSSON I WOULD LIKE 5 SVE

THE CHAINSMOKERS + PHOEBE RYAN ALL WE KNOW 6 USA

BEARSON + NATALOLA ONE STEP AT A TIME 6 NOR

MATOMA + THE VAMPS ALL NIGHT 6 NOR

THE XX ON HOLD 6 USA

MAROON 5 + KENDRICK LAMAR DON'T WANNA KNOW 6 USA

TOVE LO TRUE DISASTER 8 SVE

LEMÂITRE + STANAJ PLAYING TO LOSE 8 NOR

KARPE DIEM SULTEN 2 (LIVE @ NRK P3) 8 NOR

ASTRID S ATIC 9 NOR

BASTILLE SEND THEM OFF 9 UK

MIKHAEL PASKALEV WITHNESS 9 NOR

MATILDA FT OMVR APOLOGIZE 10 NOR

MØ DRUM 10 DAN

HAILEE STEINFIELD + GREY + ZEDD STARVING 12 USA

KRISTIAN KRISTENSEN VARM 12 NOR

MADDEN ALIVE 13 NOR

AMANDA DELARA PAPER PAPER 15 NOR

ANNA OF THE NORTH US 16 NOR

HIGHASAKITE SAMURAI SWORDS 19 NOR

CEZINANDO BOTANISK HAGE 31 NOR

C-listen

WNDR MEDICINE 1 NOR

DJ FRESH + DIPLO + CRAIG DAVID BANG BANG 1 USA

THE MIDNIGHT LOST & FOUND 1 USA

J. COLE DEJA VU 1 USA

CHRIS HOLSTEN HERE WE GO AGAIN 3 NOR

CIRCA WAVES WAKE UP 3 NOR

FRANCIS AND THE LIGHTS MAY I HAVE THIS DANCE 3 USA

DVBBS + CMC$ + GIA KOKA NOT GOING HOME 3 CAN

G-EAZY SOME KIND OF DRUG (EARWULF REMIX) 3 USA

LEON THINK ABOUT YOU 3 SVE

FANNY ANDERSEN KIDS 4 NOR

OFF BLOOM LOVE TO HATE 4 DAN

DRUNKEN MASTERS LOUDER 4 TYS

KID CUDI + PHARRELL SURFIN' 5 USA

THE 1975 SHE'S AMERICAN 5 UK

TRAVELLE NOBODY ELSE 5 NOR

COUCHERON LOUD 5 NOR

NICO D + ONKLP LEVER EN DRØM 5 NOR

PEKING DUK + ELLIPHANT STRANGER 6 SVE

BRING ME THE HORIZON OH NO 6 UK

SIGMA + BIRDY FIND ME 6 UK

RAG'N'BONE MAN HUMAN 6 UK

AMANDA DELARA GUNERIUS (KARPE DIEM COVER) 6 NOR

ALEX DA KID + X AMBASSADORS + ELLE KING + WIZ KHALIFA 7 USA

MAGGIE ROGERS ALASKA 8 USA

DRAKE FAKE LOVE 8 CAN

LÜT DU VET INGENTING 8 NOR

EMELIE HOLLOW BREATHE 8 NOR

SVAL TRUSTLESS 8 NOR

CLMD + DAVION FARRIS + FARAH ASH STRONGER 8 NOR

TURAB UKEDAGER 9 NOR

WONDER THE BOY DOIN' FINE 9 NOR

KJARTAN LAURITZEN FREDAG 9 NOR

SNÖ KRIG 10 NOR

MURA MASA + ASAP ROCKY LOVESICK 10 USA

DAYA COOL 10 USA

VAN WILLIAM FOURTH OF JULY 10 USA

BIFFY CLYRO RE-ARRANGE 11 UK

CASHMERE CAT + SELENA GOMEZ + TORY LANEZ TRUST NOBODY 11 NOR

FICKLE FRIENDS CRY BABY 12 UK

JOEY PURP + CHANCE THE RAPPER GIRLS @ 12 USA

KVELERTAK SVARTMESSE 12 NOR

ARY THE SEA 13 NOR

AMINÉ CAROLINE 14 USA

SILJA SOL DYRENE 14 NOR

HJERTESLAG SANG TIL SONJA 15 NOR

TORY LANEZ LUV 16 CAN

FRANCIS AND THE LIGHTS FRIENDS FT BON IVER 17 USA

BANKS GEMINI FEED 17 USA

JOEY BADA$$ DEVASTATED 18 USA

DEPRESNO HIDE & SEEK 18 USA