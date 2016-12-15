Musikklister

Spilleliste NRK P3 uke 50 – 01

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Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.

nils-bech
SPILLELISTER NRK P3: UKE 50-01 2016/2017        
UKAS LÅT: NILS BECH O HELGA NATT
A-listen
KREAM + CLARA MAETAPED UP HEART 1 (8)NOR
MARTIN SOLVEIG + INA WROLDSENPLACES4NOR
ALAN WALKERALONE4NOR
THE WEEKND + DAFT PUNKI FEEL IT COMING4CAN
CLEAN BANDIT + ANNE MARIE + SEAN PAULROCKABYE5UK
RAE SREMMURD + GUCCI MANEBLACK BEATLES5USA
SEEBWHAT DO YUO LOVE9NOR
MUGISHOMILANO10NOR
NEIKEDSEXUAL13SVE
KINGS OF LEONWASTE A MOMENT14USA
B-listen
ZEDS DEAD + RIVERS CUOMO + PUSHA TTOO YOUNG1USA
MATOMA + GIAHEART WON'T FORGET3NOR
STORE PVi ESJE HERFRA3NOR
JARLE SKAVHELLENTHE GHOST IN YOUR SMILE3NOR
NOAH CYRUS + LABRINTHMAKE ME (CRY)4USA
THE 1975SHE'S AMERICAN4UK
SIGMA + BIRDYFIND ME4UK
ALOK + BRUNO MARTINI + ZEEBAHEAR ME NOW5USA
AANYSA + SNAKEHIPSBURN BREAK CRASH5USA
ALESSIA CARASCARS TO YOUR BEAUTIFUL 5CAN
JESPER JENSETLIES5NOR
TWENTY ONE PILOTSLANE BOY5USA
ZARA LARSSONI WOULD LIKE5SVE
THE CHAINSMOKERS + PHOEBE RYANALL WE KNOW6USA
BEARSON + NATALOLAONE STEP AT A TIME6NOR
MATOMA + THE VAMPSALL NIGHT6NOR
THE XXON HOLD6USA
MAROON 5 + KENDRICK LAMARDON'T WANNA KNOW6USA
TOVE LO TRUE DISASTER8SVE
LEMÂITRE + STANAJPLAYING TO LOSE8NOR
KARPE DIEM SULTEN 2 (LIVE @ NRK P3)8NOR
ASTRID S ATIC9NOR
BASTILLESEND THEM OFF9UK
MIKHAEL PASKALEVWITHNESS9NOR
MATILDA FT OMVRAPOLOGIZE10NOR
DRUM10DAN
HAILEE STEINFIELD + GREY + ZEDDSTARVING12USA
KRISTIAN KRISTENSEN VARM12NOR
MADDEN ALIVE13NOR
AMANDA DELARAPAPER PAPER15NOR
ANNA OF THE NORTHUS16NOR
HIGHASAKITESAMURAI SWORDS19NOR
CEZINANDOBOTANISK HAGE31NOR
C-listen
WNDRMEDICINE1NOR
DJ FRESH + DIPLO + CRAIG DAVIDBANG BANG1USA
THE MIDNIGHT LOST & FOUND1USA
J. COLEDEJA VU1USA
CHRIS HOLSTEN HERE WE GO AGAIN3NOR
CIRCA WAVESWAKE UP3NOR
FRANCIS AND THE LIGHTS MAY I HAVE THIS DANCE3USA
DVBBS + CMC$ + GIA KOKANOT GOING HOME3CAN
G-EAZYSOME KIND OF DRUG (EARWULF REMIX)3USA
LEONTHINK ABOUT YOU3SVE
FANNY ANDERSENKIDS4NOR
OFF BLOOMLOVE TO HATE4DAN
DRUNKEN MASTERSLOUDER4TYS
KID CUDI + PHARRELLSURFIN'5USA
THE 1975SHE'S AMERICAN5UK
TRAVELLE NOBODY ELSE5NOR
COUCHERONLOUD5NOR
NICO D + ONKLPLEVER EN DRØM5NOR
PEKING DUK + ELLIPHANT STRANGER6SVE
BRING ME THE HORIZON OH NO6UK
SIGMA + BIRDYFIND ME6UK
RAG'N'BONE MANHUMAN6UK
AMANDA DELARAGUNERIUS (KARPE DIEM COVER)6NOR
ALEX DA KID + X AMBASSADORS + ELLE KING + WIZ KHALIFA7USA
MAGGIE ROGERSALASKA8USA
DRAKE FAKE LOVE8CAN
LÜTDU VET INGENTING8NOR
EMELIE HOLLOWBREATHE8NOR
SVAL TRUSTLESS8NOR
CLMD + DAVION FARRIS + FARAH ASHSTRONGER 8NOR
TURABUKEDAGER9NOR
WONDER THE BOYDOIN' FINE9NOR
KJARTAN LAURITZENFREDAG9NOR
SNÖKRIG10NOR
MURA MASA + ASAP ROCKYLOVESICK10USA
DAYACOOL10USA
VAN WILLIAMFOURTH OF JULY10USA
BIFFY CLYRORE-ARRANGE11UK
CASHMERE CAT + SELENA GOMEZ + TORY LANEZTRUST NOBODY11NOR
FICKLE FRIENDSCRY BABY12UK
JOEY PURP + CHANCE THE RAPPERGIRLS @12USA
KVELERTAKSVARTMESSE12NOR
ARYTHE SEA13NOR
AMINÉCAROLINE14USA
SILJA SOLDYRENE14NOR
HJERTESLAGSANG TIL SONJA15NOR
TORY LANEZLUV16CAN
FRANCIS AND THE LIGHTSFRIENDS FT BON IVER17USA
BANKSGEMINI FEED17USA
JOEY BADA$$DEVASTATED18USA
DEPRESNOHIDE & SEEK 18USA
TERROR JR3 STRIKES26USA