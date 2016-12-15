Spilleliste NRK P3 uke 50 – 01

|SPILLELISTER NRK P3: UKE 50-01 2016/2017
|UKAS LÅT: NILS BECH
|O HELGA NATT
|A-listen
|KREAM + CLARA MAE
|TAPED UP HEART
|1 (8)
|NOR
|MARTIN SOLVEIG + INA WROLDSEN
|PLACES
|4
|NOR
|ALAN WALKER
|ALONE
|4
|NOR
|THE WEEKND + DAFT PUNK
|I FEEL IT COMING
|4
|CAN
|CLEAN BANDIT + ANNE MARIE + SEAN PAUL
|ROCKABYE
|5
|UK
|RAE SREMMURD + GUCCI MANE
|BLACK BEATLES
|5
|USA
|SEEB
|WHAT DO YUO LOVE
|9
|NOR
|MUGISHO
|MILANO
|10
|NOR
|NEIKED
|SEXUAL
|13
|SVE
|KINGS OF LEON
|WASTE A MOMENT
|14
|USA
|B-listen
|ZEDS DEAD + RIVERS CUOMO + PUSHA T
|TOO YOUNG
|1
|USA
|MATOMA + GIA
|HEART WON'T FORGET
|3
|NOR
|STORE P
|Vi ESJE HERFRA
|3
|NOR
|JARLE SKAVHELLEN
|THE GHOST IN YOUR SMILE
|3
|NOR
|NOAH CYRUS + LABRINTH
|MAKE ME (CRY)
|4
|USA
|THE 1975
|SHE'S AMERICAN
|4
|UK
|SIGMA + BIRDY
|FIND ME
|4
|UK
|ALOK + BRUNO MARTINI + ZEEBA
|HEAR ME NOW
|5
|USA
|AANYSA + SNAKEHIPS
|BURN BREAK CRASH
|5
|USA
|ALESSIA CARA
|SCARS TO YOUR BEAUTIFUL
|5
|CAN
|JESPER JENSET
|LIES
|5
|NOR
|TWENTY ONE PILOTS
|LANE BOY
|5
|USA
|ZARA LARSSON
|I WOULD LIKE
|5
|SVE
|THE CHAINSMOKERS + PHOEBE RYAN
|ALL WE KNOW
|6
|USA
|BEARSON + NATALOLA
|ONE STEP AT A TIME
|6
|NOR
|MATOMA + THE VAMPS
|ALL NIGHT
|6
|NOR
|THE XX
|ON HOLD
|6
|USA
|MAROON 5 + KENDRICK LAMAR
|DON'T WANNA KNOW
|6
|USA
|TOVE LO
|TRUE DISASTER
|8
|SVE
|LEMÂITRE + STANAJ
|PLAYING TO LOSE
|8
|NOR
|KARPE DIEM
|SULTEN 2 (LIVE @ NRK P3)
|8
|NOR
|ASTRID S
|ATIC
|9
|NOR
|BASTILLE
|SEND THEM OFF
|9
|UK
|MIKHAEL PASKALEV
|WITHNESS
|9
|NOR
|MATILDA FT OMVR
|APOLOGIZE
|10
|NOR
|MØ
|DRUM
|10
|DAN
|HAILEE STEINFIELD + GREY + ZEDD
|STARVING
|12
|USA
|KRISTIAN KRISTENSEN
|VARM
|12
|NOR
|MADDEN
|ALIVE
|13
|NOR
|AMANDA DELARA
|PAPER PAPER
|15
|NOR
|ANNA OF THE NORTH
|US
|16
|NOR
|HIGHASAKITE
|SAMURAI SWORDS
|19
|NOR
|CEZINANDO
|BOTANISK HAGE
|31
|NOR
|C-listen
|WNDR
|MEDICINE
|1
|NOR
|DJ FRESH + DIPLO + CRAIG DAVID
|BANG BANG
|1
|USA
|THE MIDNIGHT
|LOST & FOUND
|1
|USA
|J. COLE
|DEJA VU
|1
|USA
|CHRIS HOLSTEN
|HERE WE GO AGAIN
|3
|NOR
|CIRCA WAVES
|WAKE UP
|3
|NOR
|FRANCIS AND THE LIGHTS
|MAY I HAVE THIS DANCE
|3
|USA
|DVBBS + CMC$ + GIA KOKA
|NOT GOING HOME
|3
|CAN
|G-EAZY
|SOME KIND OF DRUG (EARWULF REMIX)
|3
|USA
|LEON
|THINK ABOUT YOU
|3
|SVE
|FANNY ANDERSEN
|KIDS
|4
|NOR
|OFF BLOOM
|LOVE TO HATE
|4
|DAN
|DRUNKEN MASTERS
|LOUDER
|4
|TYS
|KID CUDI + PHARRELL
|SURFIN'
|5
|USA
|THE 1975
|SHE'S AMERICAN
|5
|UK
|TRAVELLE
|NOBODY ELSE
|5
|NOR
|COUCHERON
|LOUD
|5
|NOR
|NICO D + ONKLP
|LEVER EN DRØM
|5
|NOR
|PEKING DUK + ELLIPHANT
|STRANGER
|6
|SVE
|BRING ME THE HORIZON
|OH NO
|6
|UK
|SIGMA + BIRDY
|FIND ME
|6
|UK
|RAG'N'BONE MAN
|HUMAN
|6
|UK
|AMANDA DELARA
|GUNERIUS (KARPE DIEM COVER)
|6
|NOR
|ALEX DA KID + X AMBASSADORS + ELLE KING + WIZ KHALIFA
|7
|USA
|MAGGIE ROGERS
|ALASKA
|8
|USA
|DRAKE
|FAKE LOVE
|8
|CAN
|LÜT
|DU VET INGENTING
|8
|NOR
|EMELIE HOLLOW
|BREATHE
|8
|NOR
|SVAL
|TRUSTLESS
|8
|NOR
|CLMD + DAVION FARRIS + FARAH ASH
|STRONGER
|8
|NOR
|TURAB
|UKEDAGER
|9
|NOR
|WONDER THE BOY
|DOIN' FINE
|9
|NOR
|KJARTAN LAURITZEN
|FREDAG
|9
|NOR
|SNÖ
|KRIG
|10
|NOR
|MURA MASA + ASAP ROCKY
|LOVESICK
|10
|USA
|DAYA
|COOL
|10
|USA
|VAN WILLIAM
|FOURTH OF JULY
|10
|USA
|BIFFY CLYRO
|RE-ARRANGE
|11
|UK
|CASHMERE CAT + SELENA GOMEZ + TORY LANEZ
|TRUST NOBODY
|11
|NOR
|FICKLE FRIENDS
|CRY BABY
|12
|UK
|JOEY PURP + CHANCE THE RAPPER
|GIRLS @
|12
|USA
|KVELERTAK
|SVARTMESSE
|12
|NOR
|ARY
|THE SEA
|13
|NOR
|AMINÉ
|CAROLINE
|14
|USA
|SILJA SOL
|DYRENE
|14
|NOR
|HJERTESLAG
|SANG TIL SONJA
|15
|NOR
|TORY LANEZ
|LUV
|16
|CAN
|FRANCIS AND THE LIGHTS
|FRIENDS FT BON IVER
|17
|USA
|BANKS
|GEMINI FEED
|17
|USA
|JOEY BADA$$
|DEVASTATED
|18
|USA
|DEPRESNO
|HIDE & SEEK
|18
|USA
|TERROR JR
|3 STRIKES
|26
|USA
Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.
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