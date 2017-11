Spilleliste NRK P3 uke 47-48

EMELIE HOLLOW FEELING OF CHRISTMAS 2 NOR

SIGRID STRANGERS 3 NOR

JULIE BERGAN INCAPABLE 4 NOR

INA WROLDSEN STRONGEST 5 NOR

SELENA GOMEZ + MARSHMELLO WOLVES 5 USA

SONDRE JUSTAD PARADIS 6 NOR

EMIR FALLER 6 NOR

CEZINANDO + CHIRAG ER DETTE ALT 7 NOR

KYGO THIS TOWN 10 NOR

POST MALONE + 21 SAVAGE ROCKSTAR 11 USA

SIA + ZAYN DUSK TILL DAWN 11 USA

ANNA OF THE NORTH FIRE 14 NOR

NOTHING BUT THIEVES AMSTERDAM 18 UK

PORTUGAL. THE MAN FEEL IT STILL 32 USA

B-LISTEN

MATOMA + NOAH CYRUS SLOW 2 NOR/USA

BASTILLE WORLD GONE MAD 2 UK

HUMAN HIGHER 2 SVE

DIPLO + MØ GET IT RIGHT 2 DK/USA

GALANTIS TELL ME YOU LOVE ME 2 SVE

RUBEN WALLS 2 NOR

N.E.R.D + RIHANNA LEMON 4 USA

UNGE FERRARI + MEDINA VENSTRE 4 NOR

MADDEN + CHRIS HOLSTEN ALL ABOUT YOU 5 NOR

SONNY ALVEN + GOLDENS COOL WITH YOU 5 NOR

MISS LI THE DAY I DIE 5 SVE

GATEKUNST + TURAB + TEMUR + IZABEL BLIND 5 NOR

THE 1975 MILK 6 UK

KYGO KIDS IN LOVE 6 NOR

ARIF + UNGE FERRARI BBB 7 NOR

DAGNY LOVE YOU LIKE THAT 7 NOR

KAKKMADDAFAKKA BLUE EYES 8 NOR

CEZINANDO INGENTING BLIR DET SAMME MEN SAMME FOR MEG 8 NOR

KJARTAN LAURITZEN PORNO 8 NOR

DJ SNAKE + LAUV A DIFFERENT WAY 9 USA

THE XX I DARE YOU 9 UK

TOVE STYRKE MISTAKES 10 SVE

LORDE + KHALID + POST MALONE HOMEMADE DYNAMITE 10 NEW

ALMA + FRENCH MONTANA PHASES 10 FIN

TOVE LO DISCO TITS 11 SVE

RYTMEKLUBBEN DRUGS YOU DO 12 NOR

VERA FALLING 12 NOR

ARIZONA CROSS MY MIND 13 USA

WELSHLY ARMS LEGENDARY 13 USA

MARSHMELLO + KHALID SILENCE 14 USA

JUSTIN BIEBER + BLOODPOP FRIENDS 15 USA

AVICII + RITA ORA LONELY TOGETHER 15 SVE

LAUV I LIKE ME BETTER 17 USA

LORDE PERFECT PLACES 18 UK

ADD-listen

THE GLORIOUS SONS JOSIE 1 CAN

NECKLACE BETWEEN (ME & YOU) 1 DAN

MACHINE GUN KELLY + X AMBASSADORS + BEBE REXHA HOME 1 USA

C-LISTEN

ALAN WALKER + NOAH CYRUS ALL FALLS DOWN 1 NOR/USA

RAYE + MR.EAZI DECLINE 1 UK

GUNDELACH + ARY GAMES 2 NOR

ARIF HIMMELEN 2 NOR

CHARLOTTE LAWRENCE SLEEP TALKING 2 USA

THE WOMBATS LEMON TO A KNIFE FIGHT 3 UK/NOR

SASSY 009 ARE YOU LEAVING 3 NOR

MARCO DAGSVOLD EKKO 3 NOR

HANNE MJØEN FUTURE 3 NOR

MANSIONAIR ASTRONAUT 3 AUS

KLLO VIRTUE 3 AUS

MELLEMFINGAMUZIK + BENNY JAMZ JACKPOT 3 DAN

21 SAVAGE + METRO BOOMIN + OFFSET + TRAVIS SCOTT GHOSTFACE KILLERS 3 USA

N.E.R.D. + RIHANNA LEMON 4 USA

JAMES HYPE + KELLI-LEIGH MORE THAN FRIENDS 4 UK

UNGE FERRARI + MEDINA VENSTRE 4 NOR

ALIDA COOL WITH IT 4 NOR

ARCANE STATION GOLDEN 4 NOR

LOVELESS STRAIGHT 2 THE CLUB 4 NOR

DÅRLIG VANE VETSJE BEDRE 4 NOR

FIEH GLU 5 NOR

JONAS BENYOUB EL DIABLO 5 NOR

FIREWOODISLAND DEAREST BROTHER 5 NOR

KEHLANI TOUCH 5 USA

GIGGS + DONAE'O LINGUO 6 UK

MADISON BEER DEAD 6 USA

FICKLE FRIENDS HARD TO BE MYSELF 6 UK

PARTYNEXTDOOR + HALSEY DAMAGE 6 USA

WONDER THE BOY SUNSHINE 6 NOR

KRISTIAN KRISTENSEN TÅRNET 6 NOR

SNOW BOYZ + ONGE SUSHIMANE TARZAN & JANE REMIX 7 NOR

KAJANDER NAKEN 7 NOR

MAGNUS BECHMANN BRUISES 7 NOR

JIMMY SMASH MACADAMIAN 8 NOR

STORE P + A-LAGET NAIS BODY 8 NOR

DJ SNAKE + LAUV A DIFFERENT WAY 9 USA

JIREEL MAN OF THE YEAR 9 SVE

ANGELO REIRA KOLOSSAL TYPE TING 9 NOR

MYRA LEVER I BASSEN 19 NOR

SUPERORGANISM SOMETHING FOR YOUR M.I.N.D 12 UK