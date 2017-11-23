Musikklister

Spilleliste NRK P3 uke 47-48

Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.

A-LISTEN   
EMELIE HOLLOWFEELING OF CHRISTMAS2NOR
SIGRIDSTRANGERS3NOR
JULIE BERGAN INCAPABLE4NOR
INA WROLDSENSTRONGEST5NOR
SELENA GOMEZ + MARSHMELLOWOLVES5USA
SONDRE JUSTADPARADIS6NOR
EMIRFALLER6NOR
CEZINANDO + CHIRAGER DETTE ALT7NOR
KYGO THIS TOWN10NOR
POST MALONE + 21 SAVAGEROCKSTAR11USA
SIA + ZAYNDUSK TILL DAWN11USA
ANNA OF THE NORTHFIRE14NOR
NOTHING BUT THIEVESAMSTERDAM18UK
PORTUGAL. THE MANFEEL IT STILL32USA
B-LISTEN
MATOMA + NOAH CYRUSSLOW2NOR/USA
BASTILLEWORLD GONE MAD2UK
HUMANHIGHER2SVE
DIPLO + MØGET IT RIGHT2DK/USA
GALANTISTELL ME YOU LOVE ME2SVE
RUBENWALLS2NOR
N.E.R.D + RIHANNALEMON4USA
UNGE FERRARI + MEDINAVENSTRE4NOR
MADDEN + CHRIS HOLSTENALL ABOUT YOU5NOR
SONNY ALVEN + GOLDENSCOOL WITH YOU5NOR
MISS LI THE DAY I DIE5SVE
GATEKUNST + TURAB + TEMUR + IZABELBLIND5NOR
THE 1975MILK6UK
KYGOKIDS IN LOVE6NOR
ARIF + UNGE FERRARI BBB7NOR
DAGNY LOVE YOU LIKE THAT7NOR
KAKKMADDAFAKKA BLUE EYES8NOR
CEZINANDO INGENTING BLIR DET SAMME MEN SAMME FOR MEG8NOR
KJARTAN LAURITZEN PORNO8NOR
DJ SNAKE + LAUVA DIFFERENT WAY9USA
THE XXI DARE YOU9UK
TOVE STYRKEMISTAKES10SVE
LORDE + KHALID + POST MALONEHOMEMADE DYNAMITE10NEW
ALMA + FRENCH MONTANAPHASES10FIN
TOVE LODISCO TITS11SVE
RYTMEKLUBBENDRUGS YOU DO12NOR
VERAFALLING12NOR
ARIZONA CROSS MY MIND13USA
WELSHLY ARMSLEGENDARY13USA
MARSHMELLO + KHALIDSILENCE14USA
JUSTIN BIEBER + BLOODPOPFRIENDS15USA
AVICII + RITA ORALONELY TOGETHER15SVE
LAUVI LIKE ME BETTER17USA
LORDEPERFECT PLACES18UK
ADD-listen
THE GLORIOUS SONSJOSIE1CAN
NECKLACE BETWEEN (ME & YOU)1DAN
MACHINE GUN KELLY + X AMBASSADORS + BEBE REXHAHOME1USA
C-LISTEN
ALAN WALKER + NOAH CYRUSALL FALLS DOWN1NOR/USA
RAYE + MR.EAZI DECLINE1UK
GUNDELACH + ARYGAMES2NOR
ARIFHIMMELEN2NOR
CHARLOTTE LAWRENCESLEEP TALKING2USA
THE WOMBATSLEMON TO A KNIFE FIGHT3UK/NOR
SASSY 009 ARE YOU LEAVING3NOR
MARCO DAGSVOLDEKKO3NOR
HANNE MJØEN FUTURE3NOR
MANSIONAIRASTRONAUT3AUS
KLLOVIRTUE3AUS
MELLEMFINGAMUZIK + BENNY JAMZJACKPOT3DAN
21 SAVAGE + METRO BOOMIN + OFFSET + TRAVIS SCOTTGHOSTFACE KILLERS3USA
N.E.R.D. + RIHANNALEMON4USA
JAMES HYPE + KELLI-LEIGHMORE THAN FRIENDS 4UK
UNGE FERRARI + MEDINAVENSTRE4NOR
ALIDACOOL WITH IT4NOR
ARCANE STATIONGOLDEN4NOR
LOVELESSSTRAIGHT 2 THE CLUB4NOR
DÅRLIG VANEVETSJE BEDRE4NOR
FIEH GLU5NOR
JONAS BENYOUBEL DIABLO5NOR
FIREWOODISLANDDEAREST BROTHER5NOR
KEHLANITOUCH5USA
GIGGS + DONAE'OLINGUO6UK
MADISON BEERDEAD6USA
FICKLE FRIENDSHARD TO BE MYSELF 6UK
PARTYNEXTDOOR + HALSEY DAMAGE6USA
WONDER THE BOYSUNSHINE6NOR
KRISTIAN KRISTENSEN TÅRNET6NOR
SNOW BOYZ + ONGE SUSHIMANE TARZAN & JANE REMIX7NOR
KAJANDER NAKEN7NOR
MAGNUS BECHMANN BRUISES7NOR
JIMMY SMASH MACADAMIAN8NOR
STORE P + A-LAGETNAIS BODY 8NOR
DJ SNAKE + LAUVA DIFFERENT WAY9USA
JIREEL MAN OF THE YEAR9SVE
ANGELO REIRAKOLOSSAL TYPE TING9NOR
MYRALEVER I BASSEN19NOR
SUPERORGANISMSOMETHING FOR YOUR M.I.N.D12UK
SZA + TRAVIS SCOTTLOVE GALORE18USA

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