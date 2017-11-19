Spilleliste NRK P3 uke 46-47

|A-LISTEN
|INA WROLDSEN
|STRONGEST
|(1) 3
|NOR
|SELENA GOMEZ + MARSHMELLO
|WOLVES
|(1) 3
|USA
|SIGRID
|STRANGERS
|2
|NOR
|SONDRE JUSTAD
|PARADIS
|5
|NOR
|EMIR
|FALLER
|5
|NOR
|DAGNY
|LOVE YOU LIKE THAT
|6
|NOR
|CEZINANDO + CHIRAG
|ER DETTE ALT
|6
|NOR
|KYGO
|THIS TOWN
|9
|NOR
|POST MALONE + 21 SAVAGE
|ROCKSTAR
|10
|USA
|SIA + ZAYN
|DUSK TILL DAWN
|10
|USA
|MARSHMELLO + KHALID
|SILENCE
|13
|USA
|ANNA OF THE NORTH
|FIRE
|13
|NOR
|NOTHING BUT THIEVES
|AMSTERDAM
|17
|UK
|PORTUGAL. THE MAN
|FEEL IT STILL
|31
|USA
|B-LISTEN
|JULIE BERGAN
|INCAPABLE
|3
|NOR
|MADDEN + CHRIS HOLSTEN
|ALL ABOUT YOU
|4
|NOR
|SONNY ALVEN + GOLDENS
|COOL WITH YOU
|4
|NOR
|MISS LI
|THE DAY I DIE
|4
|SVE
|GATEKUNST + TURAB + TEMUR + IZABEL
|BLIND
|4
|NOR
|THE 1975
|MILK
|5
|UK
|KYGO
|KIDS IN LOVE
|5
|NOR
|ARIF + UNGE FERRARI
|BBB
|6
|NOR
|KAJANDER
|NAKEN
|6
|NOR
|KAKKMADDAFAKKA
|BLUE EYES
|7
|NOR
|CEZINANDO
|INGENTING BLIR DET SAMME MEN SAMME FOR MEG
|7
|NOR
|KJARTAN LAURITZEN
|PORNO
|7
|NOR
|DJ SNAKE + LAUV
|A DIFFERENT WAY
|8
|USA
|THE XX
|I DARE YOU
|8
|UK
|TOVE STYRKE
|MISTAKES
|9
|SVE
|LORDE + KHALID + POST MALONE
|HOMEMADE DYNAMITE
|9
|NEW
|ALMA + FRENCH MONTANA
|PHASES
|9
|FIN
|TOVE LO
|DISCO TITS
|10
|SVE
|RYTMEKLUBBEN
|DRUGS YOU DO
|11
|NOR
|VERA
|FALLING
|11
|NOR
|ARIZONA
|CROSS MY MIND
|12
|USA
|WELSHLY ARMS
|LEGENDARY
|12
|USA
|TØFL
|ALLE ANDRE FÅR LOV
|12
|NOR
|JUSTIN BIEBER + BLOODPOP
|FRIENDS
|14
|USA
|AVICII + RITA ORA
|LONELY TOGETHER
|14
|SVE
|LAUV
|I LIKE ME BETTER
|16
|USA
|LORDE
|PERFECT PLACES
|17
|UK
|ADD-LISTEN
|GUNDELACH + ARY
|GAMES
|1
|NOR
|MATOMA + NOAH CYRUS
|SLOW
|1
|USA
|EMELIE HOLLOW
|FEELING OF CHRISTMAS
|1
|NOR
|ARIF
|HIMMELEN
|1
|NOR
|BASTILLE
|WORLD GONE MAD
|1
|UK
|HUMAN
|HIGHER
|1
|SVE
|DIPLO + MØ
|GET IT RIGHT
|1
|DK/USA
|CHARLOTTE LAWRENCE
|SLEEP TALKING
|1
|USA
|GALANTIS
|TELL ME YOU LOVE ME
|1
|SVE
|RUBEN
|WALLS
|1
|NOR
|C-LISTEN
|THE WOMBATS
|LEMON TO A KNIFE FIGHT
|2
|UK/NOR
|SASSY 009
|ARE YOU LEAVING
|2
|NOR
|MARCO DAGSVOLD
|EKKO
|2
|NOR
|HANNE MJØEN
|FUTURE
|2
|NOR
|MANSIONAIR
|ASTRONAUT
|2
|AUS
|KLLO
|VIRTUE
|2
|AUS
|MELLEMFINGAMUZIK + BENNY JAMZ
|JACKPOT
|2
|DAN
|21 SAVAGE + METRO BOOMIN + OFFSET + TRAVIS SCOTT
|GHOSTFACE KILLERS
|2
|USA
|N.E.R.D. + RIHANNA
|LEMON
|3
|USA
|JAMES HYPE + KELLI-LEIGH
|MORE THAN FRIENDS
|3
|UK
|UNGE FERRARI + MEDINA
|VENSTRE
|3
|NOR
|ALIDA
|COOL WITH IT
|3
|NOR
|ARCANE STATION
|GOLDEN
|3
|NOR
|LOVELESS
|STRAIGHT 2 THE CLUB
|3
|NOR
|DÅRLIG VANE
|VETSJE BEDRE
|3
|NOR
|FIEH
|GLU
|4
|NOR
|JONAS BENYOUB
|EL DIABLO
|4
|NOR
|FIREWOODISLAND
|DEAREST BROTHER
|4
|NOR
|KEHLANI
|TOUCH
|4
|USA
|GIGGS + DONAE'O
|LINGUO
|5
|UK
|MADISON BEER
|DEAD
|5
|USA
|FICKLE FRIENDS
|HARD TO BE MYSELF
|5
|UK
|PARTYNEXTDOOR + HALSEY
|DAMAGE
|5
|USA
|WONDER THE BOY
|SUNSHINE
|5
|NOR
|KRISTIAN KRISTENSEN
|TÅRNET
|5
|NOR
|SNOW BOYZ + ONGE SUSHIMANE
|TARZAN & JANE REMIX
|6
|NOR
|MAGNUS BECHMANN
|BRUISES
|6
|NOR
|JIMMY SMASH
|MACADAMIAN
|7
|NOR
|STORE P + A-LAGET
|NAIS BODY
|7
|NOR
|DJ SNAKE + LAUV
|A DIFFERENT WAY
|8
|USA
|JIREEL
|MAN OF THE YEAR
|8
|SVE
|ANGELO REIRA
|KOLOSSAL TYPE TING
|8
|NOR
|MYRA
|LEVER I BASSEN
|9
|NOR
|SUPERORGANISM
|SOMETHING FOR YOUR M.I.N.D
|11
|UK
|LUT
|TRASH GJENNOM
|11
|NOR
|SZA + TRAVIS SCOTT
|LOVE GALORE
|17
|USA
Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.
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