Musikklister

Spilleliste NRK P3 uke 46-47

Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.

A-LISTEN         
INA WROLDSENSTRONGEST(1) 3NOR
SELENA GOMEZ + MARSHMELLOWOLVES(1) 3USA
SIGRIDSTRANGERS2NOR
SONDRE JUSTADPARADIS5NOR
EMIRFALLER5NOR
DAGNY LOVE YOU LIKE THAT6NOR
CEZINANDO + CHIRAGER DETTE ALT6NOR
KYGO THIS TOWN9NOR
POST MALONE + 21 SAVAGEROCKSTAR10USA
SIA + ZAYNDUSK TILL DAWN10USA
MARSHMELLO + KHALIDSILENCE13USA
ANNA OF THE NORTHFIRE13NOR
NOTHING BUT THIEVESAMSTERDAM17UK
PORTUGAL. THE MANFEEL IT STILL31USA
B-LISTEN
JULIE BERGAN INCAPABLE3NOR
MADDEN + CHRIS HOLSTENALL ABOUT YOU4NOR
SONNY ALVEN + GOLDENSCOOL WITH YOU4NOR
MISS LI THE DAY I DIE4SVE
GATEKUNST + TURAB + TEMUR + IZABELBLIND4NOR
THE 1975MILK5UK
KYGOKIDS IN LOVE5NOR
ARIF + UNGE FERRARI BBB6NOR
KAJANDER NAKEN6NOR
KAKKMADDAFAKKA BLUE EYES7NOR
CEZINANDO INGENTING BLIR DET SAMME MEN SAMME FOR MEG7NOR
KJARTAN LAURITZEN PORNO7NOR
DJ SNAKE + LAUVA DIFFERENT WAY8USA
THE XXI DARE YOU8UK
TOVE STYRKEMISTAKES9SVE
LORDE + KHALID + POST MALONEHOMEMADE DYNAMITE9NEW
ALMA + FRENCH MONTANAPHASES9FIN
TOVE LODISCO TITS10SVE
RYTMEKLUBBENDRUGS YOU DO11NOR
VERAFALLING11NOR
ARIZONA CROSS MY MIND12USA
WELSHLY ARMSLEGENDARY12USA
TØFLALLE ANDRE FÅR LOV12NOR
JUSTIN BIEBER + BLOODPOPFRIENDS14USA
AVICII + RITA ORALONELY TOGETHER14SVE
LAUVI LIKE ME BETTER16USA
LORDEPERFECT PLACES17UK
ADD-LISTEN
GUNDELACH + ARYGAMES1NOR
MATOMA + NOAH CYRUSSLOW1USA
EMELIE HOLLOWFEELING OF CHRISTMAS1NOR
ARIFHIMMELEN1NOR
BASTILLEWORLD GONE MAD1UK
HUMANHIGHER1SVE
DIPLO + MØGET IT RIGHT1DK/USA
CHARLOTTE LAWRENCESLEEP TALKING1USA
GALANTISTELL ME YOU LOVE ME1SVE
RUBENWALLS1NOR
C-LISTEN
THE WOMBATSLEMON TO A KNIFE FIGHT2UK/NOR
SASSY 009 ARE YOU LEAVING2NOR
MARCO DAGSVOLDEKKO2NOR
HANNE MJØEN FUTURE2NOR
MANSIONAIRASTRONAUT2AUS
KLLOVIRTUE2AUS
MELLEMFINGAMUZIK + BENNY JAMZJACKPOT2DAN
21 SAVAGE + METRO BOOMIN + OFFSET + TRAVIS SCOTTGHOSTFACE KILLERS2USA
N.E.R.D. + RIHANNALEMON3USA
JAMES HYPE + KELLI-LEIGHMORE THAN FRIENDS 3UK
UNGE FERRARI + MEDINAVENSTRE3NOR
ALIDACOOL WITH IT3NOR
ARCANE STATIONGOLDEN3NOR
LOVELESSSTRAIGHT 2 THE CLUB3NOR
DÅRLIG VANEVETSJE BEDRE3NOR
FIEH GLU4NOR
JONAS BENYOUBEL DIABLO4NOR
FIREWOODISLANDDEAREST BROTHER4NOR
KEHLANITOUCH4USA
GIGGS + DONAE'OLINGUO5UK
MADISON BEERDEAD5USA
FICKLE FRIENDSHARD TO BE MYSELF 5UK
PARTYNEXTDOOR + HALSEY DAMAGE5USA
WONDER THE BOYSUNSHINE5NOR
KRISTIAN KRISTENSEN TÅRNET5NOR
SNOW BOYZ + ONGE SUSHIMANE TARZAN & JANE REMIX6NOR
MAGNUS BECHMANN BRUISES6NOR
JIMMY SMASH MACADAMIAN7NOR
STORE P + A-LAGETNAIS BODY 7NOR
DJ SNAKE + LAUVA DIFFERENT WAY8USA
JIREEL MAN OF THE YEAR8SVE
ANGELO REIRAKOLOSSAL TYPE TING8NOR
MYRALEVER I BASSEN9NOR
SUPERORGANISMSOMETHING FOR YOUR M.I.N.D11UK
LUTTRASH GJENNOM11NOR
SZA + TRAVIS SCOTTLOVE GALORE17USA

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