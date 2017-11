Spilleliste NRK P3 uke 45-46

A-LISTEN

SONDRE JUSTAD PARADIS 4 NOR

EMIR FALLER 4 NOR

DAGNY LOVE YOU LIKE THAT 5 NOR

CEZINANDO + CHIRAG ER DETTE ALT 5 NOR

KYGO THIS TOWN 8 NOR

POST MALONE + 21 SAVAGE ROCKSTAR 9 USA

SIA + ZAYN DUSK TILL DAWN 9 USA

MARSHMELLO + KHALID SILENCE 12 USA

ANNA OF THE NORTH FIRE 12 NOR

NOTHING BUT THIEVES AMSTERDAM 16 UK

PORTUGAL. THE MAN FEEL IT STILL 30 USA

B-LISTEN

N.E.R.D + RIHANNA LEMON 2 USA

ALIDA COOL WITH IT 2 NOR

UNGE FERRARI + MEDINA VENSTRE 2 NOR

INA WROLDSEN STRONGEST 3 NOR

MADDDEN + CHRIS HOLSTEN ALL ABOUT YOU 3 NOR

SONNY ALVEN + GOLDENS COOL WITH YOU 3 NOR

CLEAN BANDIT + JULIA MICHAELS I MISS YOU 3 UK/USA

SELENA GOMEZ + MARSHMELLO WOLVES 3 USA

THE 1975 MILK 4 UK

KYGO KIDS IN LOVE 4 NOR

ARIF + UNGE FERRARI BBB 5 NOR

ARIF AV OG PÅ 5 NOR

KAKKMADDAFAKKA BLUE EYES 6 NOR

CEZINANDO INGENTING BLIR DET SAMME MEN SAMME FOR MEG 6 NOR

KJARTAN LAURITZEN PORNO 6 NOR

MACKLEMORE + KESHA GOOD OLD DAYS 6 USA

DJ SNAKE + LAUV A DIFFERENT WAY 7 USA

THE XX I DARE YOU 7 UK

TOVE STYRKE MISTAKES 8 SVE

MYRA LEVER I BASSEN 8 NOR

LORDE + KHALID + POST MALONE HOMEMADE DYNAMITE 8 NEW

ALMA + FRENCH MONTANA PHASES 8 FIN

RYTMEKLUBBEN DRUGS DO YOU 8 NOR

TOVE LO DISCO TITS 9 SVE

J HUS SPIRIT 9 UK

VERA FALLING 10 NOR

ASTRID S THINK BEFORE I TALK 11 NOR

ARIZONA CROSS MY MIND 11 USA

WELSHLY ARMS LEGENDARY 11 USA

CARDI B BODAK YELLOW 11 USA

JUSTIN BIEBER + BLOODPOP FRIENDS 12 USA

AVICII + RITA ORA LONELY TOGETHER 13 SVE

LAUV I LIKE ME BETTER 15 USA

SZA + TRAVIS SCOTT LOVE GALORE 16 USA

LORDE PERFECT PLACES 16 UK

THE WOMBATS LEMON TO A KNIFE FIGHT 1 UK

SASSY 009 ARE YOU LEAVING 1 NOR

MARCO DAGSVOLD EKKO 1 NOR

HANNE MJØEN FUTURE 1 NOR

MANSIONAIR ASTRONAUT 1 AUS

KLLO VIRTUE 1 AUS

MELLEMFINGAMUZIK + BENNY JAMZ JACKPOT 1 DAN

21 SAVAGE + METRO BOOMIN + OFFSET + TRAVIS SCOTT GHOSTFACE KILLERS 1 USA

ADD

C-LISTEN

JULIE BERGAN INCAPABLE 2 NOR

ARCANE STATION GOLDEN 2 NOR

LOVELESS STRAIGHT 2 THE CLUB 2 NOR

DÅRLIG VANE VETSJE BEDRE 2 NOR

FIEH GLU 3 NOR

JONAS BENYOUB EL DIABLO 3 NOR

GATEKUNST + TURAB + TEMUR + IZABEL BLIND 3 NOR

FIREWOODISLAND DEAREST BROTHER 3 NOR

MISS LI THE DAY I DIE 3 SVE

KEHLANI TOUCH 3 USA

GIGGS + DONAE'O LINGUO 4 UK

LIL PUMP GUCCI GANG 4 USA

MADISON BEER DEAD 4 USA

FICKLE FRIENDS HARD TO BE MYSELF 4 UK

PARTYNEXTDOOR + HALSEY DAMAGE 4 USA

COUCHERON + ARY UFO 4 NOR

WONDER THE BOY SUNSHINE 4 NOR

KRISTIAN KRISTENSEN TÅRNET 4 NOR

SNOW BOYZ + ONGE SUSHIMANE TARZAN & JANE REMIX 5 NOR

MAGNUS BECHMANN BRUISES 5 NOR

KAJANDER NAKEN 5 NOR

HKEEM EN SOM MEG 5 NOR

JIMMY SMASH MACADAMIAN 6 NOR

LARS VAULAR + ASTRID S BOYS 6 NOR

KALD FLAMME + SNOW BOYZ DEBA FINT 6 NOR

STORE P + A-LAGET NAIS BODY 6 NOR

TORY LANEZ SKRT SKRT 6 USA

JIREEL MAN OF THE YEAR 7 SVE

ANGELO REIRA KOLOSSAL TYPE TING 7 NOR

NECK DEEP IN BLOOM 8 UK

WHALES & THIS LAKE ALPHAGIRLS & ALPHABOYS 9 NOR

TY DOLLA SIGN + DAMIAN MARLEY + SKRILLEX SO AM I 9 USA

JACOB SARTORIUS SKATEBOARD 10 USA

SUPERORGANISM SOMETHING FOR YOUR M.I.N.D 10 UK

LUT TRASH GJENNOM 10 NOR

TØFL ALLE ANDRE FÅR LOV 11 NOR