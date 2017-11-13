Spilleliste NRK P3 uke 45-46

|Ukas Låt: SIGRID
|STRANGERS
|A-LISTEN
|SONDRE JUSTAD
|PARADIS
|4
|NOR
|EMIR
|FALLER
|4
|NOR
|DAGNY
|LOVE YOU LIKE THAT
|5
|NOR
|CEZINANDO + CHIRAG
|ER DETTE ALT
|5
|NOR
|KYGO
|THIS TOWN
|8
|NOR
|POST MALONE + 21 SAVAGE
|ROCKSTAR
|9
|USA
|SIA + ZAYN
|DUSK TILL DAWN
|9
|USA
|MARSHMELLO + KHALID
|SILENCE
|12
|USA
|ANNA OF THE NORTH
|FIRE
|12
|NOR
|NOTHING BUT THIEVES
|AMSTERDAM
|16
|UK
|PORTUGAL. THE MAN
|FEEL IT STILL
|30
|USA
|B-LISTEN
|N.E.R.D + RIHANNA
|LEMON
|2
|USA
|ALIDA
|COOL WITH IT
|2
|NOR
|UNGE FERRARI + MEDINA
|VENSTRE
|2
|NOR
|INA WROLDSEN
|STRONGEST
|3
|NOR
|MADDDEN + CHRIS HOLSTEN
|ALL ABOUT YOU
|3
|NOR
|SONNY ALVEN + GOLDENS
|COOL WITH YOU
|3
|NOR
|CLEAN BANDIT + JULIA MICHAELS
|I MISS YOU
|3
|UK/USA
|SELENA GOMEZ + MARSHMELLO
|WOLVES
|3
|USA
|THE 1975
|MILK
|4
|UK
|KYGO
|KIDS IN LOVE
|4
|NOR
|ARIF + UNGE FERRARI
|BBB
|5
|NOR
|ARIF
|AV OG PÅ
|5
|NOR
|KAKKMADDAFAKKA
|BLUE EYES
|6
|NOR
|CEZINANDO
|INGENTING BLIR DET SAMME MEN SAMME FOR MEG
|6
|NOR
|KJARTAN LAURITZEN
|PORNO
|6
|NOR
|MACKLEMORE + KESHA
|GOOD OLD DAYS
|6
|USA
|DJ SNAKE + LAUV
|A DIFFERENT WAY
|7
|USA
|THE XX
|I DARE YOU
|7
|UK
|TOVE STYRKE
|MISTAKES
|8
|SVE
|MYRA
|LEVER I BASSEN
|8
|NOR
|TOVE STYRKE
|MISTAKES
|8
|SVE
|LORDE + KHALID + POST MALONE
|HOMEMADE DYNAMITE
|8
|NEW
|ALMA + FRENCH MONTANA
|PHASES
|8
|FIN
|RYTMEKLUBBEN
|DRUGS DO YOU
|8
|NOR
|TOVE LO
|DISCO TITS
|9
|SVE
|J HUS
|SPIRIT
|9
|UK
|VERA
|FALLING
|10
|NOR
|ASTRID S
|THINK BEFORE I TALK
|11
|NOR
|ARIZONA
|CROSS MY MIND
|11
|USA
|WELSHLY ARMS
|LEGENDARY
|11
|USA
|CARDI B
|BODAK YELLOW
|11
|USA
|JUSTIN BIEBER + BLOODPOP
|FRIENDS
|12
|USA
|AVICII + RITA ORA
|LONELY TOGETHER
|13
|SVE
|LAUV
|I LIKE ME BETTER
|15
|USA
|SZA + TRAVIS SCOTT
|LOVE GALORE
|16
|USA
|LORDE
|PERFECT PLACES
|16
|UK
|THE WOMBATS
|LEMON TO A KNIFE FIGHT
|1
|UK
|SASSY 009
|ARE YOU LEAVING
|1
|NOR
|MARCO DAGSVOLD
|EKKO
|1
|NOR
|HANNE MJØEN
|FUTURE
|1
|NOR
|MANSIONAIR
|ASTRONAUT
|1
|AUS
|KLLO
|VIRTUE
|1
|AUS
|MELLEMFINGAMUZIK + BENNY JAMZ
|JACKPOT
|1
|DAN
|21 SAVAGE + METRO BOOMIN + OFFSET + TRAVIS SCOTT
|GHOSTFACE KILLERS
|1
|USA
|ADD
|C-LISTEN
|JULIE BERGAN
|INCAPABLE
|2
|NOR
|ARCANE STATION
|GOLDEN
|2
|NOR
|LOVELESS
|STRAIGHT 2 THE CLUB
|2
|NOR
|DÅRLIG VANE
|VETSJE BEDRE
|2
|NOR
|FIEH
|GLU
|3
|NOR
|JONAS BENYOUB
|EL DIABLO
|3
|NOR
|GATEKUNST + TURAB + TEMUR + IZABEL
|BLIND
|3
|NOR
|FIREWOODISLAND
|DEAREST BROTHER
|3
|NOR
|MISS LI
|THE DAY I DIE
|3
|SVE
|KEHLANI
|TOUCH
|3
|USA
|GIGGS + DONAE'O
|LINGUO
|4
|UK
|LIL PUMP
|GUCCI GANG
|4
|USA
|MADISON BEER
|DEAD
|4
|USA
|FICKLE FRIENDS
|HARD TO BE MYSELF
|4
|UK
|PARTYNEXTDOOR + HALSEY
|DAMAGE
|4
|USA
|COUCHERON + ARY
|UFO
|4
|NOR
|WONDER THE BOY
|SUNSHINE
|4
|NOR
|KRISTIAN KRISTENSEN
|TÅRNET
|4
|NOR
|SNOW BOYZ + ONGE SUSHIMANE
|TARZAN & JANE REMIX
|5
|NOR
|MAGNUS BECHMANN
|BRUISES
|5
|NOR
|KAJANDER
|NAKEN
|5
|NOR
|HKEEM
|EN SOM MEG
|5
|NOR
|JIMMY SMASH
|MACADAMIAN
|6
|NOR
|LARS VAULAR + ASTRID S
|BOYS
|6
|NOR
|KALD FLAMME + SNOW BOYZ
|DEBA FINT
|6
|NOR
|STORE P + A-LAGET
|NAIS BODY
|6
|NOR
|TORY LANEZ
|SKRT SKRT
|6
|USA
|JIREEL
|MAN OF THE YEAR
|7
|SVE
|ANGELO REIRA
|KOLOSSAL TYPE TING
|7
|NOR
|NECK DEEP
|IN BLOOM
|8
|UK
|WHALES & THIS LAKE
|ALPHAGIRLS & ALPHABOYS
|9
|NOR
|TY DOLLA SIGN + DAMIAN MARLEY + SKRILLEX
|SO AM I
|9
|USA
|JACOB SARTORIUS
|SKATEBOARD
|10
|USA
|SUPERORGANISM
|SOMETHING FOR YOUR M.I.N.D
|10
|UK
|LUT
|TRASH GJENNOM
|10
|NOR
|TØFL
|ALLE ANDRE FÅR LOV
|11
|NOR
|ROYAL BLOOD
|HOW DID WE GET SO DARK?
|16
|UK
Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK
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