Musikklister

Spilleliste NRK P3 uke 45-46

Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK

Ukas Låt: SIGRID STRANGERS         
A-LISTEN
SONDRE JUSTADPARADIS4NOR
EMIRFALLER4NOR
DAGNY LOVE YOU LIKE THAT5NOR
CEZINANDO + CHIRAGER DETTE ALT5NOR
KYGOTHIS TOWN8NOR
POST MALONE + 21 SAVAGEROCKSTAR9USA
SIA + ZAYNDUSK TILL DAWN9USA
MARSHMELLO + KHALIDSILENCE12USA
ANNA OF THE NORTHFIRE12NOR
NOTHING BUT THIEVESAMSTERDAM16UK
PORTUGAL. THE MANFEEL IT STILL30USA
B-LISTEN
N.E.R.D + RIHANNALEMON2USA
ALIDACOOL WITH IT2NOR
UNGE FERRARI + MEDINAVENSTRE2NOR
INA WROLDSENSTRONGEST3NOR
MADDDEN + CHRIS HOLSTENALL ABOUT YOU3NOR
SONNY ALVEN + GOLDENSCOOL WITH YOU3NOR
CLEAN BANDIT + JULIA MICHAELSI MISS YOU3UK/USA
SELENA GOMEZ + MARSHMELLOWOLVES3USA
THE 1975MILK4UK
KYGOKIDS IN LOVE4NOR
ARIF + UNGE FERRARI BBB5NOR
ARIFAV OG PÅ 5NOR
KAKKMADDAFAKKA BLUE EYES6NOR
CEZINANDO INGENTING BLIR DET SAMME MEN SAMME FOR MEG6NOR
KJARTAN LAURITZEN PORNO6NOR
MACKLEMORE + KESHA GOOD OLD DAYS6USA
DJ SNAKE + LAUVA DIFFERENT WAY7USA
THE XXI DARE YOU7UK
TOVE STYRKEMISTAKES8SVE
MYRALEVER I BASSEN8NOR
TOVE STYRKEMISTAKES8SVE
LORDE + KHALID + POST MALONEHOMEMADE DYNAMITE8NEW
ALMA + FRENCH MONTANAPHASES8FIN
RYTMEKLUBBENDRUGS DO YOU8NOR
TOVE LODISCO TITS9SVE
J HUSSPIRIT9UK
VERAFALLING10NOR
ASTRID S THINK BEFORE I TALK11NOR
ARIZONA CROSS MY MIND11USA
WELSHLY ARMSLEGENDARY11USA
CARDI BBODAK YELLOW11USA
JUSTIN BIEBER + BLOODPOPFRIENDS12USA
AVICII + RITA ORALONELY TOGETHER13SVE
LAUVI LIKE ME BETTER15USA
SZA + TRAVIS SCOTTLOVE GALORE16USA
LORDEPERFECT PLACES16UK
THE WOMBATSLEMON TO A KNIFE FIGHT1UK
SASSY 009 ARE YOU LEAVING1NOR
MARCO DAGSVOLDEKKO1NOR
HANNE MJØEN FUTURE1NOR
MANSIONAIRASTRONAUT1AUS
KLLOVIRTUE1AUS
MELLEMFINGAMUZIK + BENNY JAMZJACKPOT1DAN
21 SAVAGE + METRO BOOMIN + OFFSET + TRAVIS SCOTTGHOSTFACE KILLERS1USA
ADD
C-LISTEN
JULIE BERGAN INCAPABLE2NOR
ARCANE STATIONGOLDEN2NOR
LOVELESSSTRAIGHT 2 THE CLUB2NOR
DÅRLIG VANEVETSJE BEDRE2NOR
FIEH GLU3NOR
JONAS BENYOUBEL DIABLO3NOR
GATEKUNST + TURAB + TEMUR + IZABELBLIND3NOR
FIREWOODISLANDDEAREST BROTHER3NOR
MISS LI THE DAY I DIE3SVE
KEHLANITOUCH3USA
GIGGS + DONAE'OLINGUO4UK
LIL PUMPGUCCI GANG4USA
MADISON BEERDEAD4USA
FICKLE FRIENDSHARD TO BE MYSELF 4UK
PARTYNEXTDOOR + HALSEY DAMAGE4USA
COUCHERON + ARYUFO4NOR
WONDER THE BOYSUNSHINE4NOR
KRISTIAN KRISTENSEN TÅRNET4NOR
SNOW BOYZ + ONGE SUSHIMANE TARZAN & JANE REMIX5NOR
MAGNUS BECHMANN BRUISES5NOR
KAJANDER NAKEN5NOR
HKEEMEN SOM MEG5NOR
JIMMY SMASH MACADAMIAN6NOR
LARS VAULAR + ASTRID S BOYS6NOR
KALD FLAMME + SNOW BOYZ DEBA FINT6NOR
STORE P + A-LAGETNAIS BODY 6NOR
TORY LANEZSKRT SKRT6USA
JIREEL MAN OF THE YEAR7SVE
ANGELO REIRAKOLOSSAL TYPE TING7NOR
NECK DEEPIN BLOOM8UK
WHALES & THIS LAKEALPHAGIRLS & ALPHABOYS9NOR
TY DOLLA SIGN + DAMIAN MARLEY + SKRILLEXSO AM I9USA
JACOB SARTORIUS SKATEBOARD 10USA
SUPERORGANISMSOMETHING FOR YOUR M.I.N.D10UK
LUTTRASH GJENNOM10NOR
TØFLALLE ANDRE FÅR LOV11NOR
ROYAL BLOODHOW DID WE GET SO DARK?16UK

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