Musikklister

Spilleliste NRK P3 uke 44-45

Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK

ADD -Listen:         
ALIDACOOL WITH IT1NOR
DÅRLIG VANEVETSJE BEDRE1NOR
LOVELESSSTRAIGHT 2 THE CLUB1NOR
UNGE FERRARI + MEDINAVENSTRE1NOR
TBATBA
ARCANE STATIONGOLDEN1NOR
JULIE BERGAN INCAPABLE1NOR
A-LISTEN
SONDRE JUSTADPARADIS3NOR
DAGNY LOVE YOU LIKE THAT4NOR
CEZINANDO + CHIRAGER DETTE ALT4NOR
POST MALONE + 21 SAVAGEROCKSTAR8USA
SIA + ZAYNDUSK TILL DAWN8USA
MARSHMELLO + KHALIDSILENCE11USA
ANNA OF THE NORTHFIRE11NOR
NOTHING BUT THIEVESAMSTERDAM15UK
PORTUGAL. THE MANFEEL IT STILL29USA
B-listen
INA WROLDSENSTRONGEST2NOR
MADDDEN + CHRIS HOLSTENALL ABOUT YOU2NOR
SONNY ALVEN + GOLDENSCOOL WITH YOU2NOR
CLEAN BANDIT + JULIA MICHAELSI MISS YOU2UK/USA
SELENA GOMEZ + MARSHMELLOWOLVES2USA
THE 1975MILK3UK
EMIRFALLER3NOR
KYGOKIDS IN LOVE3NOR
HKEEMEN SOM MEG4NOR
ARIF + UNGE FERRARI BBB4NOR
ARIFAV OG PÅ 4NOR
CEZINANDO INGENTING BLIR DET SAMME MEN SAMME FOR MEG5NOR
KJARTAN LAURITZEN PORNO5NOR
MACKLEMORE + KESHA GOOD OLD DAYS5USA
DJ SNAKE + LAUVA DIFFERENT WAY6USA
THE XXI DARE YOU6UK
DJDS + KHALID + EMPRESS OF WHY DON'T YOU COME6USA
TOVE STYRKEMISTAKES7SVE
MYRALEVER I BASSEN7NOR
TOVE STYRKEMISTAKES7SVE
LORDE + KHALID + POST MALONEHOMEMADE DYNAMITE7NEW
ALMA + FRENCH MONTANAPHASES7FIN
KYGOTHIS TOWN7NOR
RYTMEKLUBBENDRUGS DO YOU7NOR
TOVE LODISCO TITS8SVE
J HUSSPIRIT8UK
VERAFALLING9NOR
ASTRID S THINK BEFORE I TALK10NOR
ARIZONA CROSS MY MIND10USA
WELSHLY ARMSLEGENDARY10USA
CARDI BBODAK YELLOW10USA
JUSTIN BIEBER + BLOODPOPFRIENDS11USA
AVICII + RITA ORALONELY TOGETHER12SVE
DUA LIPANEW RULES13UK
LAUVI LIKE ME BETTER14USA
SZA + TRAVIS SCOTTLOVE GALORE15USA
LORDEPERFECT PLACES15UK
C-listen
FIEH GLU2NOR
JONAS BENYOUBEL DIABLO2NOR
GATEKUNST + TURAB + TEMUR + IZABELBLIND2NOR
FIREWOODISLANDDEAREST BROTHER2NOR
MISS LI THE DAY I DIE2SVE
KEHLANITOUCH2USA
GIGGS + DONAE'OLINGUO3UK
LIL PUMPGUCCI GANG3USA
MADISON BEERDEAD3USA
FICKLE FRIENDSHARD TO BE MYSELF 3UK
PARTYNEXTDOOR + HALSEY DAMAGE3USA
COUCHERON + ARYUFO3NOR
WONDER THE BOYSUNSHINE3NOR
KRISTIAN KRISTENSEN TÅRNET3NOR
SNOW BOYZ + ONGE SUSHIMANE TARZAN & JANE REMIX4NOR
MAGNUS BECHMANN BRUISES4NOR
KAJANDER NAKEN4NOR
JIREEL MAN OF THE YEAR6SVE
ANGELO REIRAKOLOSSAL TYPE TING6NOR
JIMMY SMASH MACADAMIAN5NOR
LARS VAULAR + ASTRID S BOYS5NOR
KALD FLAMME + SNOW BOYZ DEBA FINT5NOR
STORE P + A-LAGETNAIS BODY 5NOR
KAKKMADDAFAKKA BLUE EYES5NOR
TORY LANEZSKRT SKRT5USA
NECK DEEPIN BLOOM7UK
WHALES & THIS LAKEALPHAGIRLS & ALPHABOYS8NOR
TY DOLLA SIGN + DAMIAN MARLEY + SKRILLEXSO AM I8USA
JACOB SARTORIUS SKATEBOARD 9USA
SUPERORGANISMSOMETHING FOR YOU M.I.N.D9UK
LUTTRASH GJENNOM9NOR
ANNA HANNAH LET IT GO (MY LOVE) 10NOR
TØFLALLE ANDRE FÅR LOV10NOR
ROYAL BLOODHOW DID WE GET SO DARK?15UK

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