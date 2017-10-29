Spilleliste NRK P3 uke 43-44

|Ukas låt: INA WROLDSEN
|STRONGEST
|ADD-listen:
|JONAS BENYOUB
|EL DIABLO
|1
|NOR
|GATEKUNST + TURAB + TEMUR + IZABEL
|BLIND
|1
|NOR
|FIREWOODISLAND
|DEAREST BROTHER
|1
|NOR
|MADDDEN + CHRIS HOLSTEN
|ALL ABOUT YOU
|1
|NOR
|SONNY ALVEN + GOLDENS
|COOL WITH YOU
|1
|NOR
|FIEH
|GLU
|1
|NOR
|CLEAN BANDIT + JULIA MICHAELS
|I MISS YOU
|1
|UK/USA
|SELENA GOMEZ + MARSHMELLO
|WOLVES
|1
|USA
|MISS LI
|THE DAY I DIE
|1
|SVE
|KEHLANI
|TOUCH
|1
|USA
|A-LISTEN
|SONDRE JUSTAD
|PARADIS
|2
|NOR
|DAGNY
|LOVE YOU LIKE THAT
|3
|NOR
|CEZINANDO + CHIRAG
|ER DETTE ALT
|3
|NOR
|POST MALONE + 21 SAVAGE
|ROCKSTAR
|7
|USA
|SIA + ZAYN
|DUSK TILL DAWN
|7
|USA
|MARSHMELLO + KHALID
|SILENCE
|10
|USA
|ANNA OF THE NORTH
|FIRE
|10
|NOR
|NOTHING BUT THIEVES
|AMSTERDAM
|14
|UK
|PORTUGAL. THE MAN
|FEEL IT STILL
|28
|USA
|B-listen
|THE 1975
|MILK
|2
|UK
|EMIR
|FALLER
|2
|NOR
|KYGO
|KIDS IN LOVE
|2
|NOR
|HKEEM
|EN SOM MEG
|3
|NOR
|ARIF + UNGE FERRARI
|BBB
|3
|NOR
|ARIF
|AV OG PÅ
|3
|NOR
|CEZINANDO
|INGENTING BLIR DET SAMME MEN SAMME FOR MEG
|4
|NOR
|KJARTAN LAURITZEN
|PORNO
|4
|NOR
|MACKLEMORE + KESHA
|GOOD OLD DAYS
|4
|USA
|DJ SNAKE + LAUV
|A DIFFERENT WAY
|5
|USA
|THE XX
|I DARE YOU
|5
|UK
|JIREEL
|MAN OF THE YEAR
|5
|SVE
|DJDS + KHALID + EMPRESS OF
|WHY DON'T YOU COME
|5
|USA
|ANGELO REIRA
|KOLOSSAL TYPE TING
|5
|NOR
|TOVE STYRKE
|MISTAKES
|6
|SVE
|MYRA
|LEVER I BASSEN
|6
|NOR
|TOVE STYRKE
|MISTAKES
|6
|SVE
|LORDE + KHALID + POST MALONE
|HOMEMADE DYNAMITE
|6
|NEW
|ALMA + FRENCH MONTANA
|PHASES
|6
|FIN
|KYGO
|THIS TOWN
|6
|NOR
|RYTMEKLUBBEN
|DRUGS DO YOU
|6
|NOR
|TOVE LO
|DISCO TITS
|7
|SVE
|J HUS
|SPIRIT
|7
|UK
|VERA
|FALLING
|8
|NOR
|ASTRID S
|THINK BEFORE I TALK
|9
|NOR
|ARY
|ALREADY THERE
|9
|NOR
|ARIZONA
|CROSS MY MIND
|9
|USA
|WELSHLY ARMS
|LEGENDARY
|9
|USA
|CARDI B
|BODAK YELLOW
|9
|USA
|JUSTIN BIEBER + BLOODPOP
|FRIENDS
|10
|USA
|AVICII + RITA ORA
|LONELY TOGETHER
|11
|SVE
|DUA LIPA
|NEW RULES
|12
|UK
|LAUV
|I LIKE ME BETTER
|13
|USA
|SZA + TRAVIS SCOTT
|LOVE GALORE
|14
|USA
|LORDE
|PERFECT PLACES
|14
|UK
|C-listen
|GIGGS + DONAE'O
|LINGUO
|2
|UK
|LIL PUMP
|GUCCI GANG
|2
|USA
|MADISON BEER
|DEAD
|2
|USA
|FICKLE FRIENDS
|HARD TO BE MYSELF
|2
|UK
|PARTYNEXTDOOR + HALSEY
|DAMAGE
|2
|USA
|COUCHERON + ARY
|UFO
|2
|NOR
|WONDER THE BOY
|SUNSHINE
|2
|NOR
|KRISTIAN KRISTENSEN
|TÅRNET
|2
|NOR
|SNOW BOYZ + ONGE SUSHIMANE
|TARZAN & JANE REMIX
|3
|NOR
|MAGNUS BECHMANN
|BRUISES
|3
|NOR
|KAJANDER
|NAKEN
|3
|NOR
|JIMMY SMASH
|MACADAMIAN
|4
|NOR
|LARS VAULAR + ASTRID S
|BOYS
|4
|NOR
|KALD FLAMME + SNOW BOYZ
|DEBA FINT
|4
|NOR
|STORE P + A-LAGET
|NAIS BODY
|4
|NOR
|KAKKMADDAFAKKA
|BLUE EYES
|4
|NOR
|TORY LANEZ
|SKRT SKRT
|4
|USA
|NECK DEEP
|IN BLOOM
|6
|UK
|WHALES & THIS LAKE
|ALPHAGIRLS & ALPHABOYS
|7
|NOR
|TY DOLLA SIGN + DAMIAN MARLEY + SKRILLEX
|SO AM I
|7
|USA
|JACOB SARTORIUS
|SKATEBOARD
|8
|USA
|SUPERORGANISM
|SOMETHING FOR YOU M.I.N.D
|8
|UK
|LUT
|TRASH GJENNOM
|8
|NOR
|KORBZ
|HOLD UP
|8
|NOR
|ANNA HANNAH
|LET IT GO (MY LOVE)
|9
|NOR
|TØFL
|ALLE ANDRE FÅR LOV
|9
|NOR
|UNGE FERRARI
|HOLOGRAM
|9
|NOR
|ROYAL BLOOD
|HOW DID WE GET SO DARK?
|14
|UK
Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK
KommentarerKom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!