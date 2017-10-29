Musikklister

Spilleliste NRK P3 uke 43-44

Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK

Ukas låt: INA WROLDSENSTRONGEST        
ADD-listen:
JONAS BENYOUBEL DIABLO1NOR
GATEKUNST + TURAB + TEMUR + IZABELBLIND1NOR
FIREWOODISLANDDEAREST BROTHER1NOR
MADDDEN + CHRIS HOLSTENALL ABOUT YOU1NOR
SONNY ALVEN + GOLDENSCOOL WITH YOU1NOR
FIEH GLU1NOR
CLEAN BANDIT + JULIA MICHAELSI MISS YOU1UK/USA
SELENA GOMEZ + MARSHMELLOWOLVES1USA
MISS LI THE DAY I DIE1SVE
KEHLANITOUCH1USA
A-LISTEN
SONDRE JUSTADPARADIS2NOR
DAGNY LOVE YOU LIKE THAT3NOR
CEZINANDO + CHIRAGER DETTE ALT3NOR
POST MALONE + 21 SAVAGEROCKSTAR7USA
SIA + ZAYNDUSK TILL DAWN7USA
MARSHMELLO + KHALIDSILENCE10USA
ANNA OF THE NORTHFIRE10NOR
NOTHING BUT THIEVESAMSTERDAM14UK
PORTUGAL. THE MANFEEL IT STILL28USA
B-listen
THE 1975MILK2UK
EMIRFALLER2NOR
KYGOKIDS IN LOVE2NOR
HKEEMEN SOM MEG3NOR
ARIF + UNGE FERRARI BBB3NOR
ARIFAV OG PÅ 3NOR
CEZINANDO INGENTING BLIR DET SAMME MEN SAMME FOR MEG4NOR
KJARTAN LAURITZEN PORNO4NOR
MACKLEMORE + KESHA GOOD OLD DAYS4USA
DJ SNAKE + LAUVA DIFFERENT WAY5USA
THE XXI DARE YOU5UK
JIREEL MAN OF THE YEAR5SVE
DJDS + KHALID + EMPRESS OF WHY DON'T YOU COME5USA
ANGELO REIRAKOLOSSAL TYPE TING5NOR
TOVE STYRKEMISTAKES6SVE
MYRALEVER I BASSEN6NOR
TOVE STYRKEMISTAKES6SVE
LORDE + KHALID + POST MALONEHOMEMADE DYNAMITE6NEW
ALMA + FRENCH MONTANAPHASES6FIN
KYGOTHIS TOWN6NOR
RYTMEKLUBBENDRUGS DO YOU6NOR
TOVE LODISCO TITS7SVE
J HUSSPIRIT7UK
VERAFALLING8NOR
ASTRID S THINK BEFORE I TALK9NOR
ARYALREADY THERE9NOR
ARIZONA CROSS MY MIND9USA
WELSHLY ARMSLEGENDARY9USA
CARDI BBODAK YELLOW9USA
JUSTIN BIEBER + BLOODPOPFRIENDS10USA
AVICII + RITA ORALONELY TOGETHER11SVE
DUA LIPANEW RULES12UK
LAUVI LIKE ME BETTER13USA
SZA + TRAVIS SCOTTLOVE GALORE14USA
LORDEPERFECT PLACES14UK
C-listen
GIGGS + DONAE'OLINGUO2UK
LIL PUMPGUCCI GANG2USA
MADISON BEERDEAD2USA
FICKLE FRIENDSHARD TO BE MYSELF 2UK
PARTYNEXTDOOR + HALSEY DAMAGE2USA
COUCHERON + ARYUFO2NOR
WONDER THE BOYSUNSHINE2NOR
KRISTIAN KRISTENSEN TÅRNET2NOR
SNOW BOYZ + ONGE SUSHIMANE TARZAN & JANE REMIX3NOR
MAGNUS BECHMANN BRUISES3NOR
KAJANDER NAKEN3NOR
JIMMY SMASH MACADAMIAN4NOR
LARS VAULAR + ASTRID S BOYS4NOR
KALD FLAMME + SNOW BOYZ DEBA FINT4NOR
STORE P + A-LAGETNAIS BODY 4NOR
KAKKMADDAFAKKA BLUE EYES4NOR
TORY LANEZSKRT SKRT4USA
NECK DEEPIN BLOOM6UK
WHALES & THIS LAKEALPHAGIRLS & ALPHABOYS7NOR
TY DOLLA SIGN + DAMIAN MARLEY + SKRILLEXSO AM I7USA
JACOB SARTORIUS SKATEBOARD 8USA
SUPERORGANISMSOMETHING FOR YOU M.I.N.D8UK
LUTTRASH GJENNOM8NOR
KORBZ HOLD UP8NOR
ANNA HANNAH LET IT GO (MY LOVE) 9NOR
TØFLALLE ANDRE FÅR LOV9NOR
UNGE FERRARIHOLOGRAM9NOR
ROYAL BLOODHOW DID WE GET SO DARK?14UK

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