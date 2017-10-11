Musikklister

Spilleliste NRK P3 uke 41-42

Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK

Ukas låt: DAGNY LOVE YOU LIKE THAT        
ADD - liste
KAJANDER NAKEN1NOR
MAGNUS BECHMANN BRUISES1NOR
ARIF + UNGE FERRARI BBB1NOR
ARIFAV OG PÅ 1NOR
SNOW BOYZ + ONGE SUSHIMANE TARZAN & JANE REMIX1NOR
HKEEMEN SOM MEG1NOR
CEZINANDO + CHIRAGER DETTE ALT1NOR
SONDRE JUSTAD INGENTING1NOR
A-LISTEN
DJ SNAKE + LAUVA DIFFERENT WAY3USA
KYGOTHIS TOWN4NOR
POST MALONE + 21 SAVAGEROCKSTAR5USA
MARSHMELLO + KHALIDSILENCE8USA
ANNA OF THE NORTHFIRE8NOR
DUA LIPANEW RULES10UK
PORTUGAL. THE MANFEEL IT STILL26USA
B-listen
CEZINANDO INGENTING BLIR DET SAMME MEN SAMME FOR MEG2NOR
KJARTAN LAURITZEN PORNO2NOR
MACKLEMORE + KESHA GOOD OLD DAYS2USA
THE XXI DARE YOU3UK
JIREEL MAN OF THE YEAR3SVE
DJDS + KHALID + EMPRESS OF WHY DON'T YOU COME3USA
ANGELO REIRAKOLOSSAL TYPE TING3NOR
TOVE STYRKEMISTAKES4SVE
MYRALEVER I BASSEN4NOR
TOVE STYRKEMISTAKES4SVE
LORDE + KHALID + POST MALONEHOMEMADE DYNAMITE4NEW
ALMA + FRENCH MONTANAPHASES4FIN
TOVE LODISCO TITS5SVE
SIA + ZAYNDUSK TILL DAWN5USA
DONKEYBOYKALEIDOSCOPE5NOR
J HUSSPIRIT5UK
VERAFALLING6NOR
ASTRID S THINK BEFORE I TALK7NOR
ARYALREADY THERE7NOR
UNGE FERRARIHOLOGRAM7NOR
ARIZONA CROSS MY MIND7USA
WELSHLY ARMSLEGENDARY7USA
CARDI BBODAK YELLOW7USA
JUSTIN BIEBER + BLOODPOPFRIENDS8USA
HKEEM + UNGE FERRARIURETTFERDIG9NOR
AVICII + RITA ORALONELY TOGETHER9SVE
LAUVI LIKE ME BETTER11USA
NOTHING BUT THIEVESAMSTERDAM12UK
SZA + TRAVIS SCOTTLOVE GALORE12USA
ARCANE STATOIN1MINUTECANBEPOWERFUL18NOR
LORDEPERFECT PLACES18UK
ARIFALENE20NOR
DAGNYWEARING NOTHING20NOR
MILEY CYRUSMALIBU23USA
FRENCH MONTANA + SWAE LEEUNFORGETTABLE24USA
CASHMERE CAT + ARIANA GRANDEQUIT25NOR
C-listen
JIMMY SMASH MACADAMIAN2NOR
LARS VAULAR + ASTRID S BOYS2NOR
KALD FLAMME + SNOW BOYZ DEBA FINT2NOR
STORE P + A-LAGETNAIS BODY 2NOR
KAKKMADDAFAKKA BLUE EYES2NOR
TORY LANEZSKRT SKRT2USA
EMMA JENSENMAKE YOU MINE3NOR
RYTMEKLUBBENDRUGS DO YOU4NOR
NECK DEEPIN BLOOM4UK
NICK JONASFIND YOU4USA
WHALES & THIS LAKEALPHAGIRLS & ALPHABOYS5NOR
TY DOLLA SIGN + DAMIAN MARLEY + SKRILLEXSO AM I5USA
JACOB SARTORIUS SKATEBOARD 6USA
SUPERORGANISMSOMETHING FOR YOU M.I.N.D6UK
LUTTRASH GJENNOM6NOR
KORBZ HOLD UP6NOR
ANNA HANNAH LET IT GO (MY LOVE) 7NOR
TURAB RIDE HOME7NOR
TØFLALLE ANDRE FÅR LOV7NOR
LARS VAULARNEXT LEVEL9NOR
NINA NESBITTTHE MOMENTS I'M MISSING11SVE/UK
ROYAL BLOODHOW DID WE GET SO DARK?12UK
PEGAH198518NOR
SUSANNE SUNDFØRUNDERCOVER21NOR

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