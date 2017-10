Spilleliste NRK P3 uke 41-42

ADD - liste

KAJANDER NAKEN 1 NOR

MAGNUS BECHMANN BRUISES 1 NOR

ARIF + UNGE FERRARI BBB 1 NOR

ARIF AV OG PÅ 1 NOR

SNOW BOYZ + ONGE SUSHIMANE TARZAN & JANE REMIX 1 NOR

HKEEM EN SOM MEG 1 NOR

CEZINANDO + CHIRAG ER DETTE ALT 1 NOR

SONDRE JUSTAD INGENTING 1 NOR

A-LISTEN

DJ SNAKE + LAUV A DIFFERENT WAY 3 USA

KYGO THIS TOWN 4 NOR

POST MALONE + 21 SAVAGE ROCKSTAR 5 USA

MARSHMELLO + KHALID SILENCE 8 USA

ANNA OF THE NORTH FIRE 8 NOR

DUA LIPA NEW RULES 10 UK

PORTUGAL. THE MAN FEEL IT STILL 26 USA

B-listen

CEZINANDO INGENTING BLIR DET SAMME MEN SAMME FOR MEG 2 NOR

KJARTAN LAURITZEN PORNO 2 NOR

MACKLEMORE + KESHA GOOD OLD DAYS 2 USA

THE XX I DARE YOU 3 UK

JIREEL MAN OF THE YEAR 3 SVE

DJDS + KHALID + EMPRESS OF WHY DON'T YOU COME 3 USA

ANGELO REIRA KOLOSSAL TYPE TING 3 NOR

TOVE STYRKE MISTAKES 4 SVE

MYRA LEVER I BASSEN 4 NOR

LORDE + KHALID + POST MALONE HOMEMADE DYNAMITE 4 NEW

ALMA + FRENCH MONTANA PHASES 4 FIN

TOVE LO DISCO TITS 5 SVE

SIA + ZAYN DUSK TILL DAWN 5 USA

DONKEYBOY KALEIDOSCOPE 5 NOR

J HUS SPIRIT 5 UK

VERA FALLING 6 NOR

ASTRID S THINK BEFORE I TALK 7 NOR

ARY ALREADY THERE 7 NOR

UNGE FERRARI HOLOGRAM 7 NOR

ARIZONA CROSS MY MIND 7 USA

WELSHLY ARMS LEGENDARY 7 USA

CARDI B BODAK YELLOW 7 USA

JUSTIN BIEBER + BLOODPOP FRIENDS 8 USA

HKEEM + UNGE FERRARI URETTFERDIG 9 NOR

AVICII + RITA ORA LONELY TOGETHER 9 SVE

LAUV I LIKE ME BETTER 11 USA

NOTHING BUT THIEVES AMSTERDAM 12 UK

SZA + TRAVIS SCOTT LOVE GALORE 12 USA

ARCANE STATOIN 1MINUTECANBEPOWERFUL 18 NOR

LORDE PERFECT PLACES 18 UK

ARIF ALENE 20 NOR

DAGNY WEARING NOTHING 20 NOR

MILEY CYRUS MALIBU 23 USA

FRENCH MONTANA + SWAE LEE UNFORGETTABLE 24 USA

CASHMERE CAT + ARIANA GRANDE QUIT 25 NOR

C-listen

JIMMY SMASH MACADAMIAN 2 NOR

LARS VAULAR + ASTRID S BOYS 2 NOR

KALD FLAMME + SNOW BOYZ DEBA FINT 2 NOR

STORE P + A-LAGET NAIS BODY 2 NOR

KAKKMADDAFAKKA BLUE EYES 2 NOR

TORY LANEZ SKRT SKRT 2 USA

EMMA JENSEN MAKE YOU MINE 3 NOR

RYTMEKLUBBEN DRUGS DO YOU 4 NOR

NECK DEEP IN BLOOM 4 UK

NICK JONAS FIND YOU 4 USA

WHALES & THIS LAKE ALPHAGIRLS & ALPHABOYS 5 NOR

TY DOLLA SIGN + DAMIAN MARLEY + SKRILLEX SO AM I 5 USA

JACOB SARTORIUS SKATEBOARD 6 USA

SUPERORGANISM SOMETHING FOR YOU M.I.N.D 6 UK

LUT TRASH GJENNOM 6 NOR

KORBZ HOLD UP 6 NOR

ANNA HANNAH LET IT GO (MY LOVE) 7 NOR

TURAB RIDE HOME 7 NOR

TØFL ALLE ANDRE FÅR LOV 7 NOR

LARS VAULAR NEXT LEVEL 9 NOR

NINA NESBITT THE MOMENTS I'M MISSING 11 SVE/UK

ROYAL BLOOD HOW DID WE GET SO DARK? 12 UK

PEGAH 1985 18 NOR