Spilleliste NRK P3 uke 41-42

|Ukas låt: DAGNY
|LOVE YOU LIKE THAT
|ADD - liste
|KAJANDER
|NAKEN
|1
|NOR
|MAGNUS BECHMANN
|BRUISES
|1
|NOR
|ARIF + UNGE FERRARI
|BBB
|1
|NOR
|ARIF
|AV OG PÅ
|1
|NOR
|SNOW BOYZ + ONGE SUSHIMANE
|TARZAN & JANE REMIX
|1
|NOR
|HKEEM
|EN SOM MEG
|1
|NOR
|CEZINANDO + CHIRAG
|ER DETTE ALT
|1
|NOR
|SONDRE JUSTAD
|INGENTING
|1
|NOR
|A-LISTEN
|DJ SNAKE + LAUV
|A DIFFERENT WAY
|3
|USA
|KYGO
|THIS TOWN
|4
|NOR
|POST MALONE + 21 SAVAGE
|ROCKSTAR
|5
|USA
|MARSHMELLO + KHALID
|SILENCE
|8
|USA
|ANNA OF THE NORTH
|FIRE
|8
|NOR
|DUA LIPA
|NEW RULES
|10
|UK
|PORTUGAL. THE MAN
|FEEL IT STILL
|26
|USA
|B-listen
|CEZINANDO
|INGENTING BLIR DET SAMME MEN SAMME FOR MEG
|2
|NOR
|KJARTAN LAURITZEN
|PORNO
|2
|NOR
|MACKLEMORE + KESHA
|GOOD OLD DAYS
|2
|USA
|THE XX
|I DARE YOU
|3
|UK
|JIREEL
|MAN OF THE YEAR
|3
|SVE
|DJDS + KHALID + EMPRESS OF
|WHY DON'T YOU COME
|3
|USA
|ANGELO REIRA
|KOLOSSAL TYPE TING
|3
|NOR
|TOVE STYRKE
|MISTAKES
|4
|SVE
|MYRA
|LEVER I BASSEN
|4
|NOR
|TOVE STYRKE
|MISTAKES
|4
|SVE
|LORDE + KHALID + POST MALONE
|HOMEMADE DYNAMITE
|4
|NEW
|ALMA + FRENCH MONTANA
|PHASES
|4
|FIN
|TOVE LO
|DISCO TITS
|5
|SVE
|SIA + ZAYN
|DUSK TILL DAWN
|5
|USA
|DONKEYBOY
|KALEIDOSCOPE
|5
|NOR
|J HUS
|SPIRIT
|5
|UK
|VERA
|FALLING
|6
|NOR
|ASTRID S
|THINK BEFORE I TALK
|7
|NOR
|ARY
|ALREADY THERE
|7
|NOR
|UNGE FERRARI
|HOLOGRAM
|7
|NOR
|ARIZONA
|CROSS MY MIND
|7
|USA
|WELSHLY ARMS
|LEGENDARY
|7
|USA
|CARDI B
|BODAK YELLOW
|7
|USA
|JUSTIN BIEBER + BLOODPOP
|FRIENDS
|8
|USA
|HKEEM + UNGE FERRARI
|URETTFERDIG
|9
|NOR
|AVICII + RITA ORA
|LONELY TOGETHER
|9
|SVE
|LAUV
|I LIKE ME BETTER
|11
|USA
|NOTHING BUT THIEVES
|AMSTERDAM
|12
|UK
|SZA + TRAVIS SCOTT
|LOVE GALORE
|12
|USA
|ARCANE STATOIN
|1MINUTECANBEPOWERFUL
|18
|NOR
|LORDE
|PERFECT PLACES
|18
|UK
|ARIF
|ALENE
|20
|NOR
|DAGNY
|WEARING NOTHING
|20
|NOR
|MILEY CYRUS
|MALIBU
|23
|USA
|FRENCH MONTANA + SWAE LEE
|UNFORGETTABLE
|24
|USA
|CASHMERE CAT + ARIANA GRANDE
|QUIT
|25
|NOR
|C-listen
|JIMMY SMASH
|MACADAMIAN
|2
|NOR
|LARS VAULAR + ASTRID S
|BOYS
|2
|NOR
|KALD FLAMME + SNOW BOYZ
|DEBA FINT
|2
|NOR
|STORE P + A-LAGET
|NAIS BODY
|2
|NOR
|KAKKMADDAFAKKA
|BLUE EYES
|2
|NOR
|TORY LANEZ
|SKRT SKRT
|2
|USA
|EMMA JENSEN
|MAKE YOU MINE
|3
|NOR
|RYTMEKLUBBEN
|DRUGS DO YOU
|4
|NOR
|NECK DEEP
|IN BLOOM
|4
|UK
|NICK JONAS
|FIND YOU
|4
|USA
|WHALES & THIS LAKE
|ALPHAGIRLS & ALPHABOYS
|5
|NOR
|TY DOLLA SIGN + DAMIAN MARLEY + SKRILLEX
|SO AM I
|5
|USA
|JACOB SARTORIUS
|SKATEBOARD
|6
|USA
|SUPERORGANISM
|SOMETHING FOR YOU M.I.N.D
|6
|UK
|LUT
|TRASH GJENNOM
|6
|NOR
|KORBZ
|HOLD UP
|6
|NOR
|ANNA HANNAH
|LET IT GO (MY LOVE)
|7
|NOR
|TURAB
|RIDE HOME
|7
|NOR
|TØFL
|ALLE ANDRE FÅR LOV
|7
|NOR
|LARS VAULAR
|NEXT LEVEL
|9
|NOR
|NINA NESBITT
|THE MOMENTS I'M MISSING
|11
|SVE/UK
|ROYAL BLOOD
|HOW DID WE GET SO DARK?
|12
|UK
|PEGAH
|1985
|18
|NOR
|SUSANNE SUNDFØR
|UNDERCOVER
|21
|NOR
Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK
KommentarerKom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!