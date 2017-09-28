Musikklister

Spilleliste NRK P3 uke 39-40

Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.

Ukas låt: DJ SNAKE + LAUVA DIFFERENT WAY        
ADD
ANGELO REIRAKOLOSSAL TYPE TING1NOR
EMMA JENSENMAKE YOU MINE1NOR
JIREEL MAN OF THE YEAR1SVE
DJDA + KHALID + EMPRESS OF WHY DON'T YOU COME1USA
THE XXI DARE YOU1UK
A-LISTEN
POST MALONE + 21 SAVAGEROCKSTAR3USA
ASTRID S THINK BEFORE I TALK5NOR
MARSHMELLO + KHALIDSILENCE6USA
ANNA OF THE NORTHFIRE6NOR
HKEEM + UNGE FERRARIURETTFERDIG7NOR
DUA LIPANEW RULES8UK
PORTUGAL. THE MANFEEL IT STILL24USA
B-listen
MYRALEVER I BASSEN2NOR
TOVE STYRKEMISTAKES2SVE
LORDE + KHALID + POST MALONEHOMEMADE DYNAMITE2NEW
ALMA + FRENCH MONTANAPHASES2FIN
TOVE LODISCO TITS3SVE
SIA + ZAYNDUSK TILL DAWN3USA
DONKEYBOYKALEIDOSCOPE3NOR
SAGE THE GEMINIWATCHACHACHA3USA
J HUSSPIRIT3UK
DEPRESNOMR BIG4NOR
VERAFALLING4NOR
ARYALREADY THERE5NOR
UNGE FERRARIHOLOGRAM5NOR
TAYLOR SWIFTLOOK WHAT YOU MADE ME DO5USA
ARIZONA CROSS MY MIND5USA
WELSHLY ARMSLEGENDARY5USA
JUSTIN BIEBER + BLOODPOPFRIENDS6USA
LARS VAULARNEXT LEVEL7NOR
AVICII + RITA ORALONELY TOGETHER7SVE
LAUVI LIKE ME BETTER9USA
NOTHING BUT THIEVESAMSTERDAM10UK
SZA + TRAVIS SCOTTLOVE GALORE10USA
NICO & VINZINTRIGUED15NOR
ARCANE STATOIN1MINUTECANBEPOWERFUL16NOR
LORDEPERFECT PLACES16UK
CEZINANDOVI ER PERFEKT MEN VERDEN ER IKKE DET17NOR
ARIFALENE18NOR
DAGNYWEARING NOTHING18NOR
MILEY CYRUSMALIBU21USA
FRENCH MONTANA + SWAE LEEUNFORGETTABLE22USA
SIGRIDPLOT TWIST22NOR
CASHMERE CAT + ARIANA GRANDEQUIT23NOR
C-listen
RYTMEKLUBBENDRUGS DO YOU2NOR
NECK DEEPIN BLOOM2UK
NICK JONASFIND YOU2USA
WHALES & THIS LAKEALPHAGIRLS & ALPHABOYS3NOR
TY DOLLA SIGN + DAMIAN MARLEY + SKRILLEXSO AM I3USA
JACOB SARTORIUS SKATEBOARD 4USA
SUPERORGANISMSOMETHING FOR YOU M.I.N.D4UK
LUTTRASH GJENNOM4NOR
KORBZ HOLD UP4NOR
ANNA HANNAH LET IT GO (MY LOVE) 5NOR
TURAB RIDE HOME5NOR
DREAMON + MENTUM IF IT'S NOT FROM YOUR5NOR
TØFLALLE ANDRE FÅR LOV5NOR
CARDI BBODAK YELLOW5USA
STOR + JIREELNIGHTIME7SVE
GUNDELACHHOLY WATER8NOR
IMITATING AEROPLANESHOURGLASS8NOR
DANIEL KVAMMEN & LARS VAULARSOM OM HIMMELEN REVNA9NOR
COLDPLAY + BIG SEANMIRACLES9UK
NINA NESBITTTHE MOMENTS I'M MISSING9SVE/UK
WSTRN + ALKALINETXTIN'10UK
ROYAL BLOODHOW DID WE GET SO DARK?10UK
SKOTTMERMAID10SVE
PEGAH198516NOR
AMANDA DELARANEW GENERATION16NOR
KJARTAN LAURITZENFENOMENET17NOR
SUSANNE SUNDFØRUNDERCOVER19NOR

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