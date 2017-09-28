Spilleliste NRK P3 uke 39-40

|Ukas låt: DJ SNAKE + LAUV
|A DIFFERENT WAY
|ADD
|ANGELO REIRA
|KOLOSSAL TYPE TING
|1
|NOR
|EMMA JENSEN
|MAKE YOU MINE
|1
|NOR
|JIREEL
|MAN OF THE YEAR
|1
|SVE
|DJDA + KHALID + EMPRESS OF
|WHY DON'T YOU COME
|1
|USA
|THE XX
|I DARE YOU
|1
|UK
|A-LISTEN
|POST MALONE + 21 SAVAGE
|ROCKSTAR
|3
|USA
|ASTRID S
|THINK BEFORE I TALK
|5
|NOR
|MARSHMELLO + KHALID
|SILENCE
|6
|USA
|ANNA OF THE NORTH
|FIRE
|6
|NOR
|HKEEM + UNGE FERRARI
|URETTFERDIG
|7
|NOR
|DUA LIPA
|NEW RULES
|8
|UK
|PORTUGAL. THE MAN
|FEEL IT STILL
|24
|USA
|B-listen
|MYRA
|LEVER I BASSEN
|2
|NOR
|TOVE STYRKE
|MISTAKES
|2
|SVE
|LORDE + KHALID + POST MALONE
|HOMEMADE DYNAMITE
|2
|NEW
|ALMA + FRENCH MONTANA
|PHASES
|2
|FIN
|TOVE LO
|DISCO TITS
|3
|SVE
|SIA + ZAYN
|DUSK TILL DAWN
|3
|USA
|DONKEYBOY
|KALEIDOSCOPE
|3
|NOR
|SAGE THE GEMINI
|WATCHACHACHA
|3
|USA
|J HUS
|SPIRIT
|3
|UK
|DEPRESNO
|MR BIG
|4
|NOR
|VERA
|FALLING
|4
|NOR
|ARY
|ALREADY THERE
|5
|NOR
|UNGE FERRARI
|HOLOGRAM
|5
|NOR
|TAYLOR SWIFT
|LOOK WHAT YOU MADE ME DO
|5
|USA
|ARIZONA
|CROSS MY MIND
|5
|USA
|WELSHLY ARMS
|LEGENDARY
|5
|USA
|JUSTIN BIEBER + BLOODPOP
|FRIENDS
|6
|USA
|LARS VAULAR
|NEXT LEVEL
|7
|NOR
|AVICII + RITA ORA
|LONELY TOGETHER
|7
|SVE
|LAUV
|I LIKE ME BETTER
|9
|USA
|NOTHING BUT THIEVES
|AMSTERDAM
|10
|UK
|SZA + TRAVIS SCOTT
|LOVE GALORE
|10
|USA
|NICO & VINZ
|INTRIGUED
|15
|NOR
|ARCANE STATOIN
|1MINUTECANBEPOWERFUL
|16
|NOR
|LORDE
|PERFECT PLACES
|16
|UK
|CEZINANDO
|VI ER PERFEKT MEN VERDEN ER IKKE DET
|17
|NOR
|ARIF
|ALENE
|18
|NOR
|DAGNY
|WEARING NOTHING
|18
|NOR
|MILEY CYRUS
|MALIBU
|21
|USA
|FRENCH MONTANA + SWAE LEE
|UNFORGETTABLE
|22
|USA
|SIGRID
|PLOT TWIST
|22
|NOR
|CASHMERE CAT + ARIANA GRANDE
|QUIT
|23
|NOR
|C-listen
|RYTMEKLUBBEN
|DRUGS DO YOU
|2
|NOR
|NECK DEEP
|IN BLOOM
|2
|UK
|NICK JONAS
|FIND YOU
|2
|USA
|WHALES & THIS LAKE
|ALPHAGIRLS & ALPHABOYS
|3
|NOR
|TY DOLLA SIGN + DAMIAN MARLEY + SKRILLEX
|SO AM I
|3
|USA
|JACOB SARTORIUS
|SKATEBOARD
|4
|USA
|SUPERORGANISM
|SOMETHING FOR YOU M.I.N.D
|4
|UK
|LUT
|TRASH GJENNOM
|4
|NOR
|KORBZ
|HOLD UP
|4
|NOR
|ANNA HANNAH
|LET IT GO (MY LOVE)
|5
|NOR
|TURAB
|RIDE HOME
|5
|NOR
|DREAMON + MENTUM
|IF IT'S NOT FROM YOUR
|5
|NOR
|TØFL
|ALLE ANDRE FÅR LOV
|5
|NOR
|CARDI B
|BODAK YELLOW
|5
|USA
|STOR + JIREEL
|NIGHTIME
|7
|SVE
|GUNDELACH
|HOLY WATER
|8
|NOR
|IMITATING AEROPLANES
|HOURGLASS
|8
|NOR
|DANIEL KVAMMEN & LARS VAULAR
|SOM OM HIMMELEN REVNA
|9
|NOR
|COLDPLAY + BIG SEAN
|MIRACLES
|9
|UK
|NINA NESBITT
|THE MOMENTS I'M MISSING
|9
|SVE/UK
|WSTRN + ALKALINE
|TXTIN'
|10
|UK
|ROYAL BLOOD
|HOW DID WE GET SO DARK?
|10
|UK
|SKOTT
|MERMAID
|10
|SVE
|PEGAH
|1985
|16
|NOR
|AMANDA DELARA
|NEW GENERATION
|16
|NOR
|KJARTAN LAURITZEN
|FENOMENET
|17
|NOR
|SUSANNE SUNDFØR
|UNDERCOVER
|19
|NOR
Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.
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