Musikklister

Spilleliste NRK P3 uke 38-39

Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.

          
Ukas låt: ALMA + FRENCH MONTANAPHASES
ADD
RYTMEKLUBBENDRUGS DO YOU1NOR
MYRALEVER I BASSEN1NOR
TOVE STYRKEMISTAKES1SVE
NECK DEEPIN BLOOM1UK
NICK JONASFIND YOU1USA
LORDE + KHALID + POST MALONEHOMEMADE DYNAMITE1NEW
A-LISTEN
POST MALONE + 21 SAVAGEROCKSTAR2USA
ASTRID S THINK BEFORE I TALK4NOR
MARSHMELLO + KHALIDSILENCE5USA
HKEEM + UNGE FERRARIURETTFERDIG6NOR
DUA LIPANEW RULES7UK
CALVIN HARRIS + PHARRELL + KATY PERRY + BIG SEAN FEELS13USA
ARIFALENE17NOR
DAGNYWEARING NOTHING17NOR
SIGRIDPLOT TWIST21NOR
B-listen
SIA + ZAYNDUSK TILL DAWN2USA
DONKEYBOYKALEIDOSCOPE2NOR
SAGE THE GEMINIWATCHACHACHA2USA
J HUSSPIRIT2UK
DEPRESNOMR BIG3NOR
TAYLOR SWIFT …READY FOR IT?3USA
MAROON 5 + SZA WHAT LOVERS DO3USA
VERAFALLING3NOR
ARYALREADY THERE4NOR
UNGE FERRARIHOLOGRAM4NOR
TAYLOR SWIFTLOOK WHAT YOU MADE ME DO4USA
ARIZONA CROSS MY MIND4USA
WELSHLY ARMSLEGENDARY4USA
ANNA OF THE NORTHFIRE5NOR
JUSTIN BIEBER + BLOODPOPFRIENDS5USA
LARS VAULARNEXT LEVEL6NOR
AVICII + RITA ORALONELY TOGETHER6SVE
AXWELL & INGROSSOMORE THAN YOU KNOW8SVE
LAUVI LIKE ME BETTER8USA
NOTHING BUT THIEVESAMSTERDAM9UK
SZA + TRAVIS SCOTTLOVE GALORE9USA
NICO & VINZINTRIGUED14NOR
ARCANE STATOIN1MINUTECANBEPOWERFUL15NOR
LORDEPERFECT PLACES15UK
CEZINANDOVI ER PERFEKT MEN VERDEN ER IKKE DET16NOR
CHARLIE PUTHATTENTION18USA
GALANTISHUNTER19SVE
MILEY CYRUSMALIBU20USA
IMAGINE DRAGONSTHUNDER21USA
FRENCH MONTANA + SWAE LEEUNFORGETTABLE21USA
CASHMERE CAT + ARIANA GRANDEQUIT22NOR
PORTUGAL. THE MANFEEL IT STILL23USA
C-listen
WHALES & THIS LAKEALPHAGIRLS & ALPHABOYS2NOR
TOVE LODISCO TITS2SVE
TY DOLLA SIGN + DAMIAN MARLEY + SKRILLEXSO AM I2USA
21 SAVAGE BANK ACCOUNT3USA
JACOB SARTORIUS SKATEBOARD 3USA
SUPERORGANISMSOMETHING FOR YOU M.I.N.D3UK
LUTTRASH GJENNOM3NOR
KORBZ HOLD UP3NOR
ANNA HANNAH LET IT OG (MY LOVE) 4NOR
TURAB RIDE HOME4NOR
DREAMON + MENTUM IF IT'S NOT FROM YOUR4NOR
TØFLALLE ANDRE FÅR LOV4NOR
CARDI BBODAK YELLOW4USA
IZABELLIZA BONITA5NOR
MR PIMP LOTION + ORAL BEEBARIS6NOR
ZADE KING + IZZYYNUMBER ONE6NOR
BEBE REXHA + GUCCI MANE + 2 CHAINZTHAT'S IT6USA
KRISTIAN KRISTENSENDU E HER6NOR
STOR + JIREELNIGHTIME6SVE
GUNDELACHHOLY WATER7NOR
IMITATING AEROPLANESHOURGLASS7NOR
DANIEL KVAMMEN & LARS VAULARSOM OM HIMMELEN REVNA8NOR
COLDPLAYMIRACLES8UK
NINA NESBITTTHE MOMENTS I'M MISSING8SVE/UK
DIMITRI VEGAS, LIKE MIKE & GUETTACOMPLICATED8BEL
WSTRN + ALKALINETXTIN'9UK
ROYAL BLOODHOW DID WE GET SO DARK?9UK
SLØTFACEPITTED9NOR
SKOTTMERMAID9SVE
PISH CRIME14NOR
LORENTZ SCHNIP SCHNIP14DAN
PEGAH198515NOR
AMANDA DELARANEW GENERATION15NOR
KJARTAN LAURITZENFENOMENET16NOR
SUSANNE SUNDFØRUNDERCOVER18NOR

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