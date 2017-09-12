Musikklister

Spilleliste NRK P3 uke 37-38

Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.

ADD          
DONKEYBOYKALEIDOSCOPE1NOR
WHALES & THIS LAKEALPHAGIRLS & ALPHABOYS1NOR
TOVE LODISCO TITS1SVE
TY DOLLA SIGN + DAMIAN MARLEY + SKRILLEXSO AM I1USA
SAGE THE GEMINIWATCHACHACHA1USA
J HUSSPIRIT1UK
A-LISTEN
ASTRID S THINK BEFORE I TALK3NOR
JUSTIN BIEBER + BLOODPOPFRIENDS4USA
MARSHMELLO + KHALIDSILENCE4USA
HKEEM + UNGE FERRARIURETTFERDIG5NOR
DUA LIPANEW RULES6UK
CALVIN HARRIS + PHARRELL + KATY PERRY + BIG SEAN FEELS12USA
ARIFALENE16NOR
DAGNYWEARING NOTHING16NOR
FRENCH MONTANA + SWAE LEEUNFORGETTABLE20USA
SIGRIDPLOT TWIST20NOR
B-listen
DEPRESNOMR BIG2NOR
TAYLOR SWIFT …READY FOR IT?2USA
XXXTENTACION JOCELYN FLORES2USA
MAROON 5 + SZA WHAT LOVERS DO2USA
VERAFALLING2NOR
ARYALREADY THERE3NOR
UNGE FERRARIHOLOGRAM3NOR
TAYLOR SWIFTLOOK WHAT YOU MADE ME DO3USA
ARIZONA CROSS MY MIND3USA
WELSHLY ARMSLEGENDARY3USA
ANNA OF THE NORTHFIRE4NOR
LARS VAULARNEXT LEVEL5NOR
AVICII + RITA ORALONELY TOGETHER5SVE
MILEY CYRUSYOUNGER NOW5USA
MR PIMP LOTION + ORAL BEEBARIS5NOR
DANIEL KVAMMEN & LARS VAULARSOM OM HIMMELEN REVNA7NOR
AXWELL & INGROSSOMORE THAN YOU KNOW7SVE
LAUVI LIKE ME BETTER7USA
NOTHING BUT THIEVESAMSTERDAM8UK
SZA + TRAVIS SCOTTLOVE GALORE8USA
LOST FREQUENCIES HERE WITH YOU11USA
THE UNIØN + LOVESPEAKNO GOOD FOR YOU 11NOR
ANNA OF THE NORTHSOMEONE13NOR
NICO & VINZINTRIGUED13NOR
ARCANE STATOIN1MINUTECANBEPOWERFUL14NOR
LORDEPERFECT PLACES14UK
CEZINANDOVI ER PERFEKT MEN VERDEN ER IKKE DET15NOR
CHARLIE PUTHATTENTION17USA
GALANTISHUNTER18SVE
MILEY CYRUSMALIBU19USA
IMAGINE DRAGONSTHUNDER20USA
CASHMERE CAT + ARIANA GRANDEQUIT21NOR
PORTUGAL. THE MANFEEL IT STILL22USA
C-listen
21 SAVAGE BANK ACCOUNT2USA
JACOB SARTORIUS SKATEBOARD 2USA
SUPERORGANISMSOMETHING FOR YOU M.I.N.D2UK
LUTTRASH GJENNOM2NOR
KORBZ HOLD UP2NOR
ANNA HANNAH LET IT OG (MY LOVE) 3NOR
TURAB RIDE HOME3NOR
DREAMON + MENTUM IF IT'S NOT FROM YOUR3NOR
TØFLALLE ANDRE FÅR LOV3NOR
CARDI BBODAK YELLOW3USA
IZABELLIZA BONITA4NOR
ZADE KING + IZZYYNUMBER ONE5NOR
BEBE REXHA + GUCCI MANE + 2 CHAINZTHAT'S IT5USA
KRISTIAN KRISTENSENDU E HER5NOR
STOR + JIREELNIGHTIME5SVE
GUNDELACHHOLY WATER6NOR
IMITATING AEROPLANESHOURGLASS6NOR
COLDPLAYMIRACLES7UK
NINA NESBITTTHE MOMENTS I'M MISSING7SVE/UK
DIMITRI VEGAS, LIKE MIKE & GUETTACOMPLICATED7BEL
WSTRN + ALKALINETXTIN'8UK
ROYAL BLOODHOW DID WE GET SO DARK?8UK
SLØTFACEPITTED8NOR
SKOTTMERMAID8SVE
HANNE MJØENTHE CITY13NOR
PISH CRIME13NOR
LORENTZ SCHNIP SCHNIP13DAN
PEGAH198514NOR
AMANDA DELARANEW GENERATION14NOR
KJARTAN LAURITZENFENOMENET15NOR
SUSANNE SUNDFØRUNDERCOVER17NOR

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