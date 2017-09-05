Musikklister

Spilleliste NRK P3 uke 36-37

Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.

Ukas låt: DEPRESNO MR. BIG        
ADD
VERAFALLING1NOR
KORBZ HOLD UP1NOR
LUTTRASH GJENNOM1NOR
SUPERORGANISMSOMETHING FOR YOU M.I.N.D1UK
MAROON 5 + SZA WHAT LOVERS DO1USA
JACOB SARTORIUS SKATEBOARD 1USA
21 SAVAGE BANK ACCOUNT1USA
XXXTENTACION JOCELYN FLORES1USA
TAYLOR SWIFT …READY FOR IT?1USA
A-LISTEN
ASTRID S THINK BEFORE I TALK2NOR
JUSTIN BIEBER + BLOODPOPFRIENDS3USA
MARSHMELLO + KHALIDSILENCE3USA
HKEEM + UNGE FERRARIURETTFERDIG4NOR
DUA LIPANEW RULES5UK
CALVIN HARRIS + PHARRELL + KATY PERRY + BIG SEAN FEELS11USA
ARIFALENE15NOR
DAGNYWEARING NOTHING15NOR
FRENCH MONTANA + SWAE LEEUNFORGETTABLE19USA
SIGRIDPLOT TWIST19NOR
B-listen
ARYALREADY THERE2NOR
UNGE FERRARIHOLOGRAM2NOR
TAYLOR SWIFTLOOK WHAT YOU MADE ME DO2USA
ARIZONA CROSS MY MIND2USA
WELSHLY ARMSLEGENDARY2USA
ANNA OF THE NORTHFIRE3NOR
LARS VAULARNEXT LEVEL4NOR
AVICII + RITA ORALONELY TOGETHER4SVE
LOUIS TOMLINSON + BEBE REXHA + DFABACK TO YOU4ENG
MILEY CYRUSYOUNGER NOW4USA
MR PIMP LOTION + ORAL BEEBARIS4NOR
DANIEL KVAMMEN & LARS VAULARSOM OM HIMMELEN REVNA6NOR
AXWELL & INGROSSOMORE THAN YOU KNOW6SVE
LAUVI LIKE ME BETTER6USA
NOTHING BUT THIEVESAMSTERDAM7UK
SZA + TRAVIS SCOTTLOVE GALORE7USA
LOST FREQUENCIES HERE WITH YOU10USA
THE UNIØN + LOVESPEAKNO GOOD FOR YOU 10NOR
ASTRID S SUCH A BOY10NOR
ANNA OF THE NORTHSOMEONE12NOR
NICO & VINZINTRIGUED12NOR
ARCANE STATOIN1MINUTECANBEPOWERFUL13NOR
LORDEPERFECT PLACES13UK
CEZINANDOVI ER PERFEKT MEN VERDEN ER IKKE DET14NOR
CHARLIE PUTHATTENTION16USA
GALANTISHUNTER17SVE
MILEY CYRUSMALIBU18USA
IMAGINE DRAGONSTHUNDER19USA
CASHMERE CAT + ARIANA GRANDEQUIT20NOR
PORTUGAL. THE MANFEEL IT STILL21USA
C-listen
ANNA HANNAH LET IT OG (MY LOVE) 2NOR
TURAB RIDE HOME2NOR
DREAMON + MENTUM IF IT'S NOT FROM YOUR2NOR
TØFLALLE ANDRE FÅR LOV2NOR
CARDI BBODAK YELLOW2USA
IZABELLIZA BONITA3NOR
ZADE KING + IZZYYNUMBER ONE4NOR
NOTD + DAGNYSUMMER OF LOVE4SVE
BEBE REXHA + GUCCI MANE + 2 CHAINZTHAT'S IT4USA
KRISTIAN KRISTENSENDU E HER4NOR
STOR + JIREELNIGHTIME4SVE
GUNDELACHHOLY WATER5NOR
IMITATING AEROPLANESHOURGLASS5NOR
COLDPLAYMIRACLES6UK
NINA NESBITTTHE MOMENTS I'M MISSING6SVE/UK
DIMITRI VEGAS, LIKE MIKE & GUETTACOMPLICATED6BEL
WSTRN + ALKALINETXTIN'7UK
ROYAL BLOODHOW DID WE GET SO DARK?7UK
SLØTFACEPITTED7NOR
SKOTTMERMAID7SVE
KREAM + CLARA MAEDROWNING7NOR
HANNE MJØENTHE CITY12NOR
PISH CRIME12NOR
LORENTZ SCHNIP SCHNIP12DAN
PHILIP EMILIOVIII13NOR
PEGAH198513NOR
AMANDA DELARANEW GENERATION13NOR
KJARTAN LAURITZENFENOMENET14NOR
SUSANNE SUNDFØRUNDERCOVER16NOR

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