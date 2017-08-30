Spilleliste NRK P3 uke 35-36

|Ukas låt: ARY
|ALREADY THERE
|ADD
|UNGE FERRARI
|HOLOGRAM
|ANNA HANNAH
|LET IT OG (MY LOVE)
|TURAB
|RIDE HOME
|DREAMON + MENTUM
|IF IT'S NOT FROM YOUR
|TØFL
|ALLE ANDRE FÅR LOV
|TAYLOR SWIFT
|LOOK WHAT YOU MADE ME DO
|CARDI B
|BODK YELLOW
|ARIZONA
|CROSS MY MIND
|30 SECONDS TO MARS
|WALK ON WATER
|A-LISTEN
|ASTRID S
|THINK BEFORE I TALK
|2
|NOR
|JUSTIN BIEBER + BLOODPOP
|FRIENDS
|3
|USA
|MARSHMELLO + KHALID
|SILENCE
|3
|USA
|HKEEM + UNGE FERRARI
|URETTFERDIG
|4
|NOR
|DUA LIPA
|NEW RULES
|5
|UK
|CALVIN HARRIS + PHARRELL + KATY PERRY + BIG SEAN
|FEELS
|11
|USA
|ARIF
|ALENE
|15
|NOR
|FRENCH MONTANA + SWAE LEE
|UNFORGETTABLE
|19
|USA
|SIGRID
|PLOT TWIST
|19
|NOR
|B-listen
|ANNA OF THE NORTH
|FIRE
|2
|NOR
|LARS VAULAR
|NEXT LEVEL
|3
|NOR
|AVICII + SANDRO CAVAZZA
|WITHOUT YOU
|3
|SVE
|AVICII + RITA ORA
|LONELY TOGETHER
|3
|SVE
|LOUIS TOMLINSON + BEBE REXHA + DFA
|BACK TO YOU
|3
|ENG
|MILEY CYRUS
|YOUNGER NOW
|3
|USA
|MR PIMP LOTION + ORAL BEE
|BARIS
|3
|NOR
|DANIEL KVAMMEN & LARS VAULAR
|SOM OM HIMMELEN REVNA
|5
|NOR
|AXWELL & INGROSSO
|MORE THAN YOU KNOW
|5
|SVE
|LAUV
|I LIKE ME BETTER
|5
|USA
|NOTHING BUT THIEVES
|AMSTERDAM
|6
|UK
|SZA + TRAVIS SCOTT
|LOVE GALORE
|6
|USA
|SELENA GOMEZ + GUCCI MANE
|FETISH
|6
|USA
|LIAM PAYNE + QUAVO
|STRIP THAT DOWN
|6
|UK
|LOST FREQUENCIES
|HERE WITH YOU
|9
|USA
|THE UNIØN + LOVESPEAK
|NO GOOD FOR YOU
|9
|NOR
|ASTRID S
|SUCH A BOY
|9
|NOR
|ANNA OF THE NORTH
|SOMEONE
|11
|NOR
|NICO & VINZ
|INTRIGUED
|11
|NOR
|DJ KHALED + RIHANNA + BRYSON TILLER
|WILD THOUGHTS
|11
|USA
|ARCANE STATOIN
|1MINUTECANBEPOWERFUL
|12
|NOR
|LORDE
|PERFECT PLACES
|12
|UK
|RITA ORA
|YOUR SONG
|13
|UK
|CEZINANDO
|VI ER PERFEKT MEN VERDEN ER IKKE DET
|13
|NOR
|DAGNY
|WEARING NOTHING
|15
|NOR
|MATOMA + SNOOP DOGG + THE NOTORIOUS B.I.G + FAITH EVANS
|PARTY ON THE WEST COAST
|15
|NOR
|CHARLIE PUTH
|ATTENTION
|15
|USA
|ALAN WALKER + GAVIN JAMES
|TIRED
|15
|NOR
|GALANTIS
|HUNTER
|16
|SVE
|MILEY CYRUS
|MALIBU
|17
|USA
|IMAGINE DRAGONS
|THUNDER
|18
|USA
|CASHMERE CAT + ARIANA GRANDE
|QUIT
|19
|NOR
|PORTUGAL. THE MAN
|FEEL IT STILL
|20
|USA
|C-listen
|IZABELL
|IZA BONITA
|2
|NOR
|ZADE KING + IZZYY
|NUMBER ONE
|3
|NOR
|NOTD + DAGNY
|SUMMER OF LOVE
|3
|SVE
|BEBE REXHA + GUCCI MANE + 2 CHAINZ
|THAT'S IT
|3
|USA
|KRISTIAN KRISTENSEN
|DU E HER
|3
|NOR
|STOR + JIREEL
|NIGHTIME
|3
|SVE
|GUNDELACH
|HOLY WATER
|4
|NOR
|IMITATING AEROPLANES
|HOURGLASS
|4
|NOR
|COLDPLAY
|MIRACLES
|5
|UK
|NINA NESBITT
|THE MOMENTS I'M MISSING
|5
|SVE/UK
|DIMITRI VEGAS, LIKE MIKE & GUETTA
|COMPLICATED
|5
|BEL
|WSTRN + ALKALINE
|TXTIN'
|6
|UK
|ROYAL BLOOD
|HOW DID WE GET SO DARK?
|6
|UK
|SLØTFACE
|PITTED
|6
|NOR
|SKOTT
|MERMAID
|6
|SVE
|KREAM + CLARA MAE
|DROWNING
|6
|NOR
|HANNE MJØEN
|THE CITY
|11
|NOR
|PISH
|CRIME
|11
|NOR
|KAMELEN + JONAS V
|D E DIGG
|11
|NOR
|LORENTZ
|SCHNIP SCHNIP
|11
|DAN
|PHILIP EMILIO
|VIII
|12
|NOR
|PEGAH
|1985
|12
|NOR
|AMANDA DELARA
|NEW GENERATION
|12
|NOR
|JONAS BENYOUB
|YOUM WARA YOUM
|12
|NOR
|KJARTAN LAURITZEN
|FENOMENET
|13
|NOR
|SUSANNE SUNDFØR
|UNDERCOVER
|15
|NOR
Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.
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