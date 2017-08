Spilleliste NRK P3 uke 35-36

ADD

UNGE FERRARI HOLOGRAM

ANNA HANNAH LET IT OG (MY LOVE)

TURAB RIDE HOME

DREAMON + MENTUM IF IT'S NOT FROM YOUR

TØFL ALLE ANDRE FÅR LOV

TAYLOR SWIFT LOOK WHAT YOU MADE ME DO

CARDI B BODK YELLOW

ARIZONA CROSS MY MIND

30 SECONDS TO MARS WALK ON WATER

A-LISTEN

ASTRID S THINK BEFORE I TALK 2 NOR

JUSTIN BIEBER + BLOODPOP FRIENDS 3 USA

MARSHMELLO + KHALID SILENCE 3 USA

HKEEM + UNGE FERRARI URETTFERDIG 4 NOR

DUA LIPA NEW RULES 5 UK

CALVIN HARRIS + PHARRELL + KATY PERRY + BIG SEAN FEELS 11 USA

ARIF ALENE 15 NOR

FRENCH MONTANA + SWAE LEE UNFORGETTABLE 19 USA

SIGRID PLOT TWIST 19 NOR

B-listen

ANNA OF THE NORTH FIRE 2 NOR

LARS VAULAR NEXT LEVEL 3 NOR

AVICII + SANDRO CAVAZZA WITHOUT YOU 3 SVE

AVICII + RITA ORA LONELY TOGETHER 3 SVE

LOUIS TOMLINSON + BEBE REXHA + DFA BACK TO YOU 3 ENG

MILEY CYRUS YOUNGER NOW 3 USA

MR PIMP LOTION + ORAL BEE BARIS 3 NOR

DANIEL KVAMMEN & LARS VAULAR SOM OM HIMMELEN REVNA 5 NOR

AXWELL & INGROSSO MORE THAN YOU KNOW 5 SVE

LAUV I LIKE ME BETTER 5 USA

NOTHING BUT THIEVES AMSTERDAM 6 UK

SZA + TRAVIS SCOTT LOVE GALORE 6 USA

SELENA GOMEZ + GUCCI MANE FETISH 6 USA

LIAM PAYNE + QUAVO STRIP THAT DOWN 6 UK

LOST FREQUENCIES HERE WITH YOU 9 USA

THE UNIØN + LOVESPEAK NO GOOD FOR YOU 9 NOR

ASTRID S SUCH A BOY 9 NOR

ANNA OF THE NORTH SOMEONE 11 NOR

NICO & VINZ INTRIGUED 11 NOR

DJ KHALED + RIHANNA + BRYSON TILLER WILD THOUGHTS 11 USA

ARCANE STATOIN 1MINUTECANBEPOWERFUL 12 NOR

LORDE PERFECT PLACES 12 UK

RITA ORA YOUR SONG 13 UK

CEZINANDO VI ER PERFEKT MEN VERDEN ER IKKE DET 13 NOR

DAGNY WEARING NOTHING 15 NOR

MATOMA + SNOOP DOGG + THE NOTORIOUS B.I.G + FAITH EVANS PARTY ON THE WEST COAST 15 NOR

CHARLIE PUTH ATTENTION 15 USA

ALAN WALKER + GAVIN JAMES TIRED 15 NOR

GALANTIS HUNTER 16 SVE

MILEY CYRUS MALIBU 17 USA

IMAGINE DRAGONS THUNDER 18 USA

CASHMERE CAT + ARIANA GRANDE QUIT 19 NOR

PORTUGAL. THE MAN FEEL IT STILL 20 USA

C-listen

IZABELL IZA BONITA 2 NOR

ZADE KING + IZZYY NUMBER ONE 3 NOR

NOTD + DAGNY SUMMER OF LOVE 3 SVE

BEBE REXHA + GUCCI MANE + 2 CHAINZ THAT'S IT 3 USA

KRISTIAN KRISTENSEN DU E HER 3 NOR

STOR + JIREEL NIGHTIME 3 SVE

GUNDELACH HOLY WATER 4 NOR

IMITATING AEROPLANES HOURGLASS 4 NOR

COLDPLAY MIRACLES 5 UK

NINA NESBITT THE MOMENTS I'M MISSING 5 SVE/UK

DIMITRI VEGAS, LIKE MIKE & GUETTA COMPLICATED 5 BEL

WSTRN + ALKALINE TXTIN' 6 UK

ROYAL BLOOD HOW DID WE GET SO DARK? 6 UK

SLØTFACE PITTED 6 NOR

SKOTT MERMAID 6 SVE

KREAM + CLARA MAE DROWNING 6 NOR

HANNE MJØEN THE CITY 11 NOR

PISH CRIME 11 NOR

KAMELEN + JONAS V D E DIGG 11 NOR

LORENTZ SCHNIP SCHNIP 11 DAN

PHILIP EMILIO VIII 12 NOR

PEGAH 1985 12 NOR

AMANDA DELARA NEW GENERATION 12 NOR

JONAS BENYOUB YOUM WARA YOUM 12 NOR

KJARTAN LAURITZEN FENOMENET 13 NOR