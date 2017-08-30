Musikklister

Spilleliste NRK P3 uke 35-36

Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.

Ukas låt: ARY ALREADY THERE        
ADD
UNGE FERRARIHOLOGRAM
ANNA HANNAH LET IT OG (MY LOVE)
TURAB RIDE HOME
DREAMON + MENTUM IF IT'S NOT FROM YOUR
TØFLALLE ANDRE FÅR LOV
TAYLOR SWIFTLOOK WHAT YOU MADE ME DO
CARDI BBODK YELLOW
ARIZONA CROSS MY MIND
30 SECONDS TO MARSWALK ON WATER
A-LISTEN
ASTRID S THINK BEFORE I TALK2NOR
JUSTIN BIEBER + BLOODPOPFRIENDS3USA
MARSHMELLO + KHALIDSILENCE3USA
HKEEM + UNGE FERRARIURETTFERDIG4NOR
DUA LIPANEW RULES5UK
CALVIN HARRIS + PHARRELL + KATY PERRY + BIG SEAN FEELS11USA
ARIFALENE15NOR
FRENCH MONTANA + SWAE LEEUNFORGETTABLE19USA
SIGRIDPLOT TWIST19NOR
B-listen
ANNA OF THE NORTHFIRE2NOR
LARS VAULARNEXT LEVEL3NOR
AVICII + SANDRO CAVAZZAWITHOUT YOU3SVE
AVICII + RITA ORALONELY TOGETHER3SVE
LOUIS TOMLINSON + BEBE REXHA + DFABACK TO YOU3ENG
MILEY CYRUSYOUNGER NOW3USA
MR PIMP LOTION + ORAL BEEBARIS3NOR
DANIEL KVAMMEN & LARS VAULARSOM OM HIMMELEN REVNA5NOR
AXWELL & INGROSSOMORE THAN YOU KNOW5SVE
LAUVI LIKE ME BETTER5USA
NOTHING BUT THIEVESAMSTERDAM6UK
SZA + TRAVIS SCOTTLOVE GALORE6USA
SELENA GOMEZ + GUCCI MANEFETISH6USA
LIAM PAYNE + QUAVOSTRIP THAT DOWN6UK
LOST FREQUENCIES HERE WITH YOU9USA
THE UNIØN + LOVESPEAKNO GOOD FOR YOU 9NOR
ASTRID S SUCH A BOY9NOR
ANNA OF THE NORTHSOMEONE11NOR
NICO & VINZINTRIGUED11NOR
DJ KHALED + RIHANNA + BRYSON TILLERWILD THOUGHTS11USA
ARCANE STATOIN1MINUTECANBEPOWERFUL12NOR
LORDEPERFECT PLACES12UK
RITA ORAYOUR SONG13UK
CEZINANDOVI ER PERFEKT MEN VERDEN ER IKKE DET13NOR
DAGNYWEARING NOTHING15NOR
MATOMA + SNOOP DOGG + THE NOTORIOUS B.I.G + FAITH EVANSPARTY ON THE WEST COAST15NOR
CHARLIE PUTHATTENTION15USA
ALAN WALKER + GAVIN JAMESTIRED15NOR
GALANTISHUNTER16SVE
MILEY CYRUSMALIBU17USA
IMAGINE DRAGONSTHUNDER18USA
CASHMERE CAT + ARIANA GRANDEQUIT19NOR
PORTUGAL. THE MANFEEL IT STILL20USA
C-listen
IZABELLIZA BONITA2NOR
ZADE KING + IZZYYNUMBER ONE3NOR
NOTD + DAGNYSUMMER OF LOVE3SVE
BEBE REXHA + GUCCI MANE + 2 CHAINZTHAT'S IT3USA
KRISTIAN KRISTENSENDU E HER3NOR
STOR + JIREELNIGHTIME3SVE
GUNDELACHHOLY WATER4NOR
IMITATING AEROPLANESHOURGLASS4NOR
COLDPLAYMIRACLES5UK
NINA NESBITTTHE MOMENTS I'M MISSING5SVE/UK
DIMITRI VEGAS, LIKE MIKE & GUETTACOMPLICATED5BEL
WSTRN + ALKALINETXTIN'6UK
ROYAL BLOODHOW DID WE GET SO DARK?6UK
SLØTFACEPITTED6NOR
SKOTTMERMAID6SVE
KREAM + CLARA MAEDROWNING6NOR
HANNE MJØENTHE CITY11NOR
PISH CRIME11NOR
KAMELEN + JONAS V D E DIGG11NOR
LORENTZ SCHNIP SCHNIP11DAN
PHILIP EMILIOVIII12NOR
PEGAH198512NOR
AMANDA DELARANEW GENERATION12NOR
JONAS BENYOUB YOUM WARA YOUM12NOR
KJARTAN LAURITZENFENOMENET13NOR
SUSANNE SUNDFØRUNDERCOVER15NOR

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