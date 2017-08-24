Spilleliste NRK P3 uke 34-35

|Ukas låt: ASTRID S
|THINK BEFORE I TALK
|ADD
|ANNA OF THE NORTH
|FIRE
|1
|NOR
|IZABELL
|IZA BONITA
|1
|NOR
|A-listen
|JUSTIN BIEBER + BLOODPOP
|FRIENDS
|2
|USA
|MARSHMELLO + KHALID
|SILENCE
|2
|USA
|HKEEM + UNGE FERRARI
|URETTFERDIG
|3
|NOR
|DUA LIPA
|NEW RULES
|4
|UK
|ASTRID S
|SUCH A BOY
|8
|NOR
|CALVIN HARRIS + PHARRELL + KATY PERRY + BIG SEAN
|FEELS
|10
|USA
|DJ KHALED + RIHANNA + BRYSON TILLER
|WILD THOUGHTS
|10
|USA
|DAVID GUETTA + JUSTIN BIEBER
|2U
|12
|FRA
|ARIF
|ALENE
|14
|NOR
|FRENCH MONTANA + SWAE LEE
|UNFORGETTABLE
|18
|USA
|SIGRID
|PLOT TWIST
|18
|NOR
|B-listen
|LARS VAULAR
|NEXT LEVEL
|2
|NOR
|AVICII + SANDRO CAVAZZA
|WITHOUT YOU
|2
|SVE
|AVICII + RITA ORA
|LONELY TOGETHER
|2
|SVE
|LOUIS TOMLINSON + BEBE REXHA + DFA
|BACK TO YOU
|2
|ENG
|MILEY CYRUS
|YOUNGER NOW
|2
|USA
|MR PIMP LOTION + ORAL BEE
|BARIS
|2
|NOR
|DANIEL KVAMMEN & LARS VAULAR
|SOM OM HIMMELEN REVNA
|4
|NOR
|AXWELL & INGROSSO
|MORE THAN YOU KNOW
|4
|SVE
|LAUV
|I LIKE ME BETTER
|4
|USA
|NOTHING BUT THIEVES
|AMSTERDAM
|5
|UK
|SZA + TRAVIS SCOTT
|LOVE GALORE
|5
|USA
|J BALVIN + WILLY WILLIAM
|MI GENTE
|5
|COL
|LANA DEL REY
|IN MY FEELINGS
|5
|USA
|WSTRN + ALKALINE
|TXTIN'
|5
|UK
|SELENA GOMEZ + GUCCI MANE
|FETISH
|5
|USA
|LIAM PAYNE + QUAVO
|STRIP THAT DOWN
|5
|UK
|LOST FREQUENCIES
|HERE WITH YOU
|8
|USA
|THE UNIØN + LOVESPEAK
|NO GOOD FOR YOU
|8
|NOR
|ANNA OF THE NORTH
|SOMEONE
|10
|NOR
|NICO & VINZ
|INTRIGUED
|10
|NOR
|JONAS BENYOUB
|YOUM WARA YOUM
|11
|NOR
|ARCANE STATOIN
|1MINUTECANBEPOWERFUL
|11
|NOR
|LORDE
|PERFECT PLACES
|11
|UK
|RITA ORA
|YOUR SONG
|12
|UK
|CEZINANDO
|VI ER PERFEKT MEN VERDEN ER IKKE DET
|12
|NOR
|SUSANNE SUNDFØR
|UNDERCOVER
|14
|NOR
|DAGNY
|WEARING NOTHING
|14
|NOR
|MATOMA + SNOOP DOGG + THE NOTORIOUS B.I.G + FAITH EVANS
|PARTY ON THE WEST COAST
|14
|NOR
|CHARLIE PUTH
|ATTENTION
|14
|USA
|ALAN WALKER + GAVIN JAMES
|TIRED
|14
|NOR
|GALANTIS
|HUNTER
|15
|SVE
|MILEY CYRUS
|MALIBU
|16
|USA
|IMAGINE DRAGONS
|THUNDER
|17
|USA
|KYGO FT ELLIE GOULDING
|FIRST TIME
|18
|NOR
|CASHMERE CAT + ARIANA GRANDE
|QUIT
|18
|NOR
|PORTUGAL. THE MAN
|FEEL IT STILL
|19
|USA
|CEZINANDO
|HÅPER DU HAR PLASS
|22
|NOR
|B-listen
|C
|ZADE KING + IZZYY
|NUMBER ONE
|2
|NOR
|NOTD + DAGNY
|SUMMER OF LOVE
|2
|SVE
|BEBE REXHA + GUCCI MANE + 2 CHAINZ
|THAT'S IT
|2
|USA
|KRISTIAN KRISTENSEN
|DU E HER
|2
|NOR
|STOR + JIREEL
|NIGHTIME
|2
|SVE
|GUNDELACH
|HOLY WATER
|3
|NOR
|IMITATING AEROPLANES
|HOURGLASS
|3
|NOR
|COLDPLAY
|MIRACLES
|4
|UK
|NINA NESBITT
|THE MOMENTS I'M MISSING
|4
|SVE/UK
|DIMITRI VEGAS, LIKE MIKE & GUETTA
|COMPLICATED
|4
|BEL
|PRETTYMUCH
|WOULD YOU MIND
|5
|USA
|ROYAL BLOOD
|HOW DID WE GET SO DARK?
|5
|UK
|SLØTFACE
|PITTED
|5
|NOR
|HAILEE STEINFELD
|MOST GIRLS
|5
|USA
|SKOTT
|MERMAID
|5
|SVE
|KREAM + CLARA MAE
|DROWNING
|5
|NOR
|HANNE MJØEN
|THE CITY
|10
|NOR
|ANDREYUN
|DIFFERENT VIEW
|10
|NOR
|PISH
|CRIME
|10
|NOR
|FRØDER
|DEFINE ME
|10
|NOR
|KAMELEN + JONAS V
|D E DIGG
|10
|NOR
|DEPRESNO
|BREATHING
|10
|NOR
|FICKLE FRIENDS
|GLUE
|10
|UK
|ONKLP & DE FJERNE SLEKTNINGENE
|DEN HELLIGE GRAL
|10
|NOR
|LORENTZ
|SCHNIP SCHNIP
|10
|DAN
|SONNY ALVEN + DRAGONETTE
|AWAKE
|11
|NOR
|PHILIP EMILIO
|VIII
|11
|NOR
|PEGAH
|1985
|11
|NOR
|AMANDA DELARA
|NEW GENERATION
|11
|NOR
|LOVELESS
|SEARCHIN
|11
|NOR
|KJARTAN LAURITZEN
|FENOMENET
|12
|NOR
|SILJA SOL
|SEMMENEMME
|13
|NOR
|COURAGE MY LOVE
|NEED SOMEONE
|13
|CAN
|EZZARI
|NULL
|14
|NOR
|BLOOD COMMAND
|NERVOUS LAUGHTER
|15
|NOR
|NOR
Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.
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