Musikklister

Spilleliste NRK P3 uke 34-35

Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.

Ukas låt: ASTRID S THINK BEFORE I TALK        
ADD
ANNA OF THE NORTHFIRE1NOR
IZABELLIZA BONITA1NOR
A-listen
JUSTIN BIEBER + BLOODPOPFRIENDS2USA
MARSHMELLO + KHALIDSILENCE2USA
HKEEM + UNGE FERRARIURETTFERDIG3NOR
DUA LIPANEW RULES4UK
ASTRID S SUCH A BOY8NOR
CALVIN HARRIS + PHARRELL + KATY PERRY + BIG SEAN FEELS10USA
DJ KHALED + RIHANNA + BRYSON TILLERWILD THOUGHTS10USA
DAVID GUETTA + JUSTIN BIEBER2U12FRA
ARIFALENE14NOR
FRENCH MONTANA + SWAE LEEUNFORGETTABLE18USA
SIGRIDPLOT TWIST18NOR
B-listen
LARS VAULARNEXT LEVEL2NOR
AVICII + SANDRO CAVAZZAWITHOUT YOU2SVE
AVICII + RITA ORALONELY TOGETHER2SVE
LOUIS TOMLINSON + BEBE REXHA + DFABACK TO YOU2ENG
MILEY CYRUSYOUNGER NOW2USA
MR PIMP LOTION + ORAL BEEBARIS2NOR
DANIEL KVAMMEN & LARS VAULARSOM OM HIMMELEN REVNA4NOR
AXWELL & INGROSSOMORE THAN YOU KNOW4SVE
LAUVI LIKE ME BETTER4USA
NOTHING BUT THIEVESAMSTERDAM5UK
SZA + TRAVIS SCOTTLOVE GALORE5USA
J BALVIN + WILLY WILLIAMMI GENTE5COL
LANA DEL REYIN MY FEELINGS5USA
WSTRN + ALKALINETXTIN'5UK
SELENA GOMEZ + GUCCI MANEFETISH5USA
LIAM PAYNE + QUAVOSTRIP THAT DOWN5UK
LOST FREQUENCIES HERE WITH YOU8USA
THE UNIØN + LOVESPEAKNO GOOD FOR YOU 8NOR
ANNA OF THE NORTHSOMEONE10NOR
NICO & VINZINTRIGUED10NOR
JONAS BENYOUB YOUM WARA YOUM11NOR
ARCANE STATOIN1MINUTECANBEPOWERFUL11NOR
LORDEPERFECT PLACES11UK
RITA ORAYOUR SONG12UK
CEZINANDOVI ER PERFEKT MEN VERDEN ER IKKE DET12NOR
SUSANNE SUNDFØRUNDERCOVER14NOR
DAGNYWEARING NOTHING14NOR
MATOMA + SNOOP DOGG + THE NOTORIOUS B.I.G + FAITH EVANSPARTY ON THE WEST COAST14NOR
CHARLIE PUTHATTENTION14USA
ALAN WALKER + GAVIN JAMESTIRED14NOR
GALANTISHUNTER15SVE
MILEY CYRUSMALIBU16USA
IMAGINE DRAGONSTHUNDER17USA
KYGO FT ELLIE GOULDINGFIRST TIME18NOR
CASHMERE CAT + ARIANA GRANDEQUIT18NOR
PORTUGAL. THE MANFEEL IT STILL19USA
CEZINANDOHÅPER DU HAR PLASS22NOR
B-listen C
ZADE KING + IZZYYNUMBER ONE2NOR
NOTD + DAGNYSUMMER OF LOVE2SVE
BEBE REXHA + GUCCI MANE + 2 CHAINZTHAT'S IT2USA
KRISTIAN KRISTENSENDU E HER2NOR
STOR + JIREELNIGHTIME2SVE
GUNDELACHHOLY WATER3NOR
IMITATING AEROPLANESHOURGLASS3NOR
COLDPLAYMIRACLES4UK
NINA NESBITTTHE MOMENTS I'M MISSING4SVE/UK
DIMITRI VEGAS, LIKE MIKE & GUETTACOMPLICATED4BEL
PRETTYMUCHWOULD YOU MIND5USA
ROYAL BLOODHOW DID WE GET SO DARK?5UK
SLØTFACEPITTED5NOR
HAILEE STEINFELDMOST GIRLS5USA
SKOTTMERMAID5SVE
KREAM + CLARA MAEDROWNING5NOR
HANNE MJØENTHE CITY10NOR
ANDREYUNDIFFERENT VIEW10NOR
PISH CRIME10NOR
FRØDERDEFINE ME10NOR
KAMELEN + JONAS V D E DIGG10NOR
DEPRESNO BREATHING 10NOR
FICKLE FRIENDSGLUE10UK
ONKLP & DE FJERNE SLEKTNINGENE DEN HELLIGE GRAL10NOR
LORENTZ SCHNIP SCHNIP10DAN
SONNY ALVEN + DRAGONETTE AWAKE11NOR
PHILIP EMILIOVIII11NOR
PEGAH198511NOR
AMANDA DELARANEW GENERATION11NOR
LOVELESSSEARCHIN11NOR
KJARTAN LAURITZENFENOMENET12NOR
SILJA SOL SEMMENEMME13NOR
COURAGE MY LOVENEED SOMEONE13CAN
EZZARINULL14NOR
BLOOD COMMAND NERVOUS LAUGHTER15NOR
NOR

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